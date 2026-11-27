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Σημαντικό μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων αποτυπώνουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, με τις διαφορές στις μηνιαίες αποδοχές να φτάνουν έως και τα 445 ευρώ, ανάλογα με το φύλο και τη μορφή απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 10 άτομα αμείβονται αισθητά καλύτερα σε σχέση με όσους εργάζονται σε μικρότερες επιχειρήσεις, με την απόκλιση να αγγίζει το 40%.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του ΕΦΚΑ, που αφορούν στον Απρίλιο του 2025, ο μέσος μηνιαίος μισθός πλήρους απασχόλησης στις επιχειρήσεις με 10 και περισσότερους εργαζομένους ανέρχεται σε 1.480,26 ευρώ, ενώ στις επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των 10 ατόμων περιορίζεται στα 1.077,89 ευρώ.

Η διαφορά διαμορφώνεται σε 402,37 ευρώ τον μήνα ή 37,3%, καταδεικνύοντας το σημαντικό προβάδισμα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων ως προς τις αμοιβές.

Ακόμη πιο έντονη εμφανίζεται η ανισότητα στους μισθούς των ανδρών. Όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 10 μισθωτούς λαμβάνουν κατά μέσο όρο 1.556,31 ευρώ μηνιαίως, έναντι 1.110,91 ευρώ στις μικρότερες. Πρόκειται για απόκλιση 445,40 ευρώ ή 40,1%.

Στην περίπτωση των γυναικών, οι μέσες αποδοχές πλήρους απασχόλησης ανέρχονται σε 1.387,19 ευρώ στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ενώ στις μικρές διαμορφώνονται στα 1.038,95 ευρώ. Έτσι, το μισθολογικό πλεονέκτημα φτάνει τα 348,24 ευρώ ή 33,5%.

Μικρότερες οι διαφορές στη μερική απασχόληση

Αντίστοιχη τάση, αν και με σαφώς περιορισμένες αποκλίσεις, παρατηρείται και στους εργαζομένους με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Στις επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους απασχολουμένους, οι μέσες μηνιαίες αποδοχές φτάνουν τα 588,67 ευρώ, έναντι 510,49 ευρώ σε εκείνες με μικρότερο αριθμό εργαζομένων. Η διαφορά ανέρχεται σε 78,18 ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 15,3%.

Μεταξύ των ανδρών που εργάζονται με μερική απασχόληση, ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 538,53 ευρώ στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν στις μικρότερες δεν ξεπερνά τα 494,74 ευρώ. Το χάσμα ανέρχεται σε 43,79 ευρώ ή 8,9%.

Στις γυναίκες με μερική απασχόληση, η διαφορά είναι μεγαλύτερη, καθώς οι μέσες αποδοχές αγγίζουν τα 623,42 ευρώ στις επιχειρήσεις με τουλάχιστον 10 εργαζομένους, έναντι 521,23 ευρώ στις μικρότερες. Η απόκλιση φτάνει έτσι τα 102,19 ευρώ ή 19,6%.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα αναδεικνύουν ότι η μισθολογική υπεροχή των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι πολύ πιο αισθητή στην πλήρη απασχόληση, όπου το ποσοστιαίο χάσμα είναι περίπου 2,5 φορές εκείνο που παρατηρείται στους εργαζομένους μερικής απασχόλησης.

Γιατί οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις προσφέρουν υψηλότερους μισθούς

Οι αποκλίσεις στις αμοιβές ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης μπορούν να αποδοθούν σε διαφορετικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης, της παραγωγικότητας και της οικονομικής δυνατότητας κάθε εργοδότη.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η υψηλότερη παραγωγικότητα που συχνά εμφανίζουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, χάρη στην πιο αποτελεσματική οργάνωση, τις επενδύσεις σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερα περιθώρια για καλύτερες αποδοχές.

Σημαντική είναι επίσης η διαφορετική σύνθεση του προσωπικού. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις απασχολούν συχνότερα εργαζομένους με εξειδικευμένες γνώσεις, διοικητικά στελέχη και προσωπικό σε θέσεις αυξημένων απαιτήσεων και ευθύνης, όπου οι αμοιβές είναι συνήθως υψηλότερες.

Ένας ακόμη παράγοντας αφορά στην ισχυρότερη χρηματοοικονομική τους θέση. Η ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια και η μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης του αυξημένου εργασιακού κόστους επιτρέπουν, σε αρκετές περιπτώσεις, πιο ανταγωνιστικές μισθολογικές προσφορές.

Παράλληλα, στις επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους συναντώνται συχνότερα οργανωμένα συστήματα μισθολογικής εξέλιξης, πρόσθετων παροχών και συλλογικών ή επιχειρησιακών συμφωνιών, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν το συνολικό πακέτο αποδοχών των εργαζομένων.

Αντίθετα, οι μικρές επιχειρήσεις λειτουργούν συχνά με στενότερα περιθώρια κερδοφορίας και πιο περιορισμένες οργανωτικές δυνατότητες, γεγονός που ενδέχεται να δυσχεραίνει την καταβολή υψηλότερων μισθών.

Το μισθολογικό χάσμα ανά φύλο

Η ανάλυση των στοιχείων ανά φύλο επιβεβαιώνει ότι οι διαφορές δεν κατανέμονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων.

Στην πλήρη απασχόληση, οι άνδρες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη απόλυτη μισθολογική απόκλιση, με 445,40 ευρώ περισσότερα τον μήνα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε σχέση με τις μικρότερες.

Στη μερική απασχόληση, αντίθετα, το υψηλότερο μισθολογικό πλεονέκτημα καταγράφεται στις γυναίκες. Οι αποδοχές τους στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι αυξημένες κατά 102,19 ευρώ ή 19,6%, έναντι διαφοράς 43,79 ευρώ ή 8,9% για τους άνδρες.

Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν τις διαφορετικές μισθολογικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, ανάλογα με το μέγεθος του εργοδότη, τη μορφή απασχόλησης και το φύλο των εργαζομένων.