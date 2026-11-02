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Οι επενδυτές ενδέχεται να μην έχουν προεξοφλήσει επαρκώς την περαιτέρω νομισματική σύσφιγξη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς το ενεργειακό σοκ δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης και ο πληθωρισμός επιταχύνεται εκ νέου, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Πέτερ Καζιμίρ.

«Οι αγορές ενδέχεται ακόμη να υποτιμούν όσα απαιτούνται», ανέφερε ο Καζίμιρ τη Δευτέρα, σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας.

«Το ζήτημα δεν είναι μία συνεδρίαση ή μία κίνηση. Είναι η πορεία που απαιτείται για να επανέλθει ο πληθωρισμός στον στόχο και να παραμείνει εκεί».

Ο Καζιμίρ υπογράμμισε ότι το ερώτημα πλέον δεν είναι τόσο εάν θα χρειαστούν πρόσθετες παρεμβάσεις, αλλά πόσο εκτεταμένες θα πρέπει να είναι.

«Η παύση της περασμένης εβδομάδας δεν ήταν η γραμμή του τερματισμού», δήλωσε.

Οι αγορές προεξοφλούν δύο αυξήσεις επιτοκίων

Παρότι η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Πέμπτη, οι επενδυτές έχουν ήδη προεξοφλήσει πλήρως δύο ακόμη αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, η πιθανότητα τρίτης αύξησης εκτιμάται από τις αγορές περίπου στο 75%.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αν και υποβάθμισε τον κίνδυνο εξάπλωσης των πληθωριστικών πιέσεων πέρα από τον τομέα της ενέργειας, δήλωσε ότι η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής είναι «σαφής».

Ο Καζιμίρ προειδοποίησε για ανοδικούς κινδύνους στον πληθωρισμό, επισημαίνοντας ότι η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης δεν αρκεί απαραίτητα από μόνη της για να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών.

Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg μεταξύ αναλυτών, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή εκτιμάται ότι έφτασε στο 4% τον περασμένο μήνα.

Ενέργεια, τρόφιμα και ασθενέστερο νόμισμα εντείνουν τις πιέσεις

«Η ενέργεια είναι σχεδόν κατά 20% ακριβότερη σε σχέση με έναν χρόνο πριν, οι επιχειρήσεις πληρώνουν περισσότερα και η ασθενέστερη συναλλαγματική ισοτιμία καθιστά τις εισαγωγές ακριβότερες», ανέφερε ο Καζιμίρ.

«Και οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται σταδιακά».

Ο Σλοβάκος κεντρικός τραπεζίτης προειδοποίησε ότι οι πιέσεις στο κόστος μπορούν να συσσωρεύονται πριν οι επιχειρήσεις τις μετακυλίσουν στους καταναλωτές.

Παράλληλα, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό ενδέχεται να μεταβληθούν προτού γίνουν εμφανείς ευρύτερες αυξήσεις τιμών στην οικονομία.

«Το να περιμένεις μέχρι να υπάρχει βεβαιότητα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ασκείς καλή πολιτική», τόνισε.

«Οι κίνδυνοι από το να κάνουμε πολύ λίγα γίνονται ολοένα δυσκολότερο να αγνοηθούν».

Πιο επιφυλακτικός ο Μακλούφ για τις επόμενες αποφάσεις

Σε πιο συγκρατημένο τόνο κινήθηκε αργότερα, από το Δουβλίνο, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ιρλανδίας, Γκάμπριελ Μακλούφ, αναφερόμενος στα επόμενα βήματα της ΕΚΤ.

«Εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το τι θα συμβεί μέχρι την επόμενη συνεδρίασή μας, εξαρτάται από το τι θα αρχίσουν να δείχνουν τα στοιχεία», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Κάθε συνεδρίαση είναι μια συνεδρίαση στην οποία μπορεί να ληφθεί απόφαση», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι οι επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων.