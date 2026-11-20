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Ενθαρρυντικά μηνύματα για την πορεία των μισθολογικών πιέσεων στην Ευρωζώνη στέλνουν τα νεότερα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς οι αυξήσεις στις συλλογικά συμφωνημένες αποδοχές επιταχύνθηκαν οριακά το τρίτο τρίμηνο του 2026, περιορίζοντας τις ανησυχίες ότι το νέο κύμα ενεργειακών ανατιμήσεων μεταφέρεται ευρύτερα στην οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΚΤ, οι μισθοί βάσει συλλογικών διαπραγματεύσεων αυξήθηκαν κατά 2,57% σε ετήσια βάση, έναντι αναθεωρημένης αύξησης 2,45% το προηγούμενο τρίμηνο.

Παρά τη μικρή επιτάχυνση, ο ρυθμός αύξησης παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από το υψηλό του 5,51% που είχε καταγραφεί το 2024, προσφέροντας μια πρώτη ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις από την άνοδο των τιμών της ενέργειας δεν έχουν προκαλέσει, μέχρι στιγμής, αντίστοιχες αυξήσεις στις αμοιβές.

Πληθωρισμός 4% και νέα αύξηση επιτοκίων στον ορίζοντα

Τα νέα στοιχεία δημοσιοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης, καθώς η ΕΚΤ αξιολογεί πόσο ακόμη θα χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Η κεντρική τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων εντός του 2026, ενώ μια νέα παρέμβαση τον Δεκέμβριο θεωρείται πιθανή.

Παράλληλα, αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν αφήσει το τελευταίο διάστημα ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων αυξήσεων και κατά τη διάρκεια του 2027.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη βρίσκεται πλέον στο 4%, δηλαδή στο διπλάσιο του στόχου 2% της ΕΚΤ, με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής να αναμένουν ότι οι πιέσεις στις τιμές θα ενταθούν τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής παραμένουν περιορισμένες οι ενδείξεις για δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις, δηλαδή για μετάδοση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στους μισθούς και, μέσω αυτών, σε ένα ευρύτερο φάσμα αγαθών και υπηρεσιών.

Η συγκρατημένη πορεία των συλλογικά συμφωνημένων μισθών αποτελεί επομένως ένα θετικό στοιχείο για την ΕΚΤ, την ώρα που επιχειρεί να περιορίσει τον πληθωρισμό χωρίς να επιβαρύνει περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα.