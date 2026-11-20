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Υπέρ μιας νέας αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Δεκέμβριο, που θα οδηγήσει τη νομισματική πολιτική σε επίπεδα ικανά να περιορίσουν την οικονομική δραστηριότητα, τάχθηκε ο πρόεδρος της Bundesbank και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιόαχιμ Νάγκελ.

Μιλώντας στη Σιμόνα Ντέλε Κιάιε του Bloomberg Economics, ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός, καθώς κινείται πλέον στο διπλάσιο του στόχου του 2%. Παράλληλα, επισήμανε ότι η οικονομική δραστηριότητα εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, εκτιμώντας πως η γερμανική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,3% τόσο φέτος όσο και το 2027.

«Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο Νάγκελ την Παρασκευή, στη διάρκεια εκδήλωσης στη Φρανκφούρτη, εξηγώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα έφερνε τα επιτόκια «ελαφρώς σε περιοριστικό έδαφος».

Έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι μια νέα αύξηση των επιτοκίων δεν θα υπονόμευε τις προοπτικές της οικονομίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στις σχετικές προβλέψεις.

Εφόσον η ΕΚΤ προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων σε λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες, θα πρόκειται για την τρίτη αύξηση μέσα στο 2026, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει σχεδόν πλήρως μια αύξηση τον Δεκέμβριο, ενώ αναμένουν και περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής στη συνέχεια. Το ενδεχόμενο πρόσθετων αυξήσεων έχει αρχίσει να συζητείται το τελευταίο διάστημα και μεταξύ αξιωματούχων της ΕΚΤ.

Ο Νάγκελ σημείωσε, ωστόσο, ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να παραμένουν καλά αγκυροβολημένες. Όπως τόνισε, η επαναφορά του γενικού δείκτη πληθωρισμού στον στόχο της κεντρικής τράπεζας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη.