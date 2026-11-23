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Καθώς το ισχυρό El Niño της φετινής χρονιάς πλησιάζει στην κορύφωσή του, οι επιχειρήσεις εκφράζουν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλεί, από την αύξηση των πιστωτικών κινδύνων έως την υποχώρηση της ζήτησης για τα προϊόντα τους.

Τα στελέχη των επιχειρήσεων αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο καιρικό φαινόμενο περισσότερες από 600 φορές κατά τις τηλεδιασκέψεις παρουσίασης των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία εισηγμένων εταιρειών από όλο τον κόσμο, τα οποία συγκέντρωσε το Bloomberg.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών που έχει καταγραφεί σε έναν μήνα την τελευταία δεκαετία, παρότι στο διάστημα αυτό σημειώθηκαν άλλοι τρεις κύκλοι El Niño, συμπεριλαμβανομένου ενός ιδιαίτερα ισχυρού φαινομένου που υποχώρησε το 2016.

«Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο El Niño», δήλωσε η Μέκαλα Κρίσναν, η οποία συμβουλεύει επιχειρηματικά στελέχη για τους κλιματικούς κινδύνους στην εταιρεία συμβούλων McKinsey.

«Πρόκειται για ένα σούπερ El Niño».

Πυρκαγιές, πλημμύρες και ξηρασίες σε πολλές ηπείρους

Η τρέχουσα φάση του El Niño βρίσκεται σε τροχιά να ξεπεράσει σε ένταση τις προηγούμενες αντίστοιχες περιόδους της σύγχρονης εποχής, καθώς εξακολουθεί να τροφοδοτεί πυρκαγιές, πλημμύρες και ξηρασίες σε πολλές ηπείρους.

Το φαινόμενο αναμένεται να αρχίσει να εξασθενεί την άνοιξη στο βόρειο ημισφαίριο. Ωστόσο, οι επιπτώσεις του στον καιρό και στις επιχειρήσεις είναι πιθανό να συνεχιστούν για αρκετούς μήνες.

Ορισμένες εταιρείες ήδη βιώνουν αυτές τις συνέπειες.

Ο γερμανικός χημικός κολοσσός Bayer ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι οι φετινές πωλήσεις της βασικής δραστηριότητάς του στον τομέα της φυτοπροστασίας, η οποία περιλαμβάνει φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα, μειώθηκαν εν μέρει εξαιτίας του ισχυρού El Niño.

Το φαινόμενο προστίθεται σε μια χρονιά κατά την οποία οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αντιμετωπίσει σημαντικές διαταραχές που συνδέονται με το κλίμα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι θερινοί καύσωνες-ρεκόρ στην Ευρώπη, οι οποίοι προκάλεσαν απώλειες 128 δισ. δολαρίων στην οικονομική παραγωγή.

Μεταλλευτικές εταιρείες: Απειλή για την παραγωγή από την έλλειψη νερού και τις πλημμύρες

Οι πιθανές οικονομικές επιπτώσεις αρχίζουν να γίνονται εμφανείς σε ολόκληρες τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η Newmont, με έδρα το Ντένβερ και μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης χρυσού στον κόσμο, προειδοποίησε ότι η ξηρασία που προκαλεί το El Niño θα μπορούσε να περιορίσει τη διαθεσιμότητα νερού στο ορυχείο της στην Παπούα Νέα Γουινέα, κατά το τέταρτο τρίμηνο.

«Ο χρόνος εκδήλωσης και η ένταση των καιρικών επιπτώσεων θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παραγωγή και το κόστος κατά τη διάρκεια του τριμήνου», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Newmont στην τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων του Οκτωβρίου.

Για τη μεταλλευτική εταιρεία Pan American Silver, με έδρα το Βανκούβερ, η απειλή προέρχεται από τις βροχοπτώσεις υψηλότερης έντασης από το συνηθισμένο στην Αργεντινή, οι οποίες έχουν προκαλέσει προβλήματα στις μεταφορές και έχουν δυσκολέψει την επεξεργασία μεταλλευμάτων.

Αγροτική παραγωγή: Απώλειες 60 εκατ. δολαρίων και πιέσεις στα λιπάσματα

Η αμερικανική εταιρεία παραγωγής σπόρων Vylor ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, ότι οι χαμηλότερες πωλήσεις εξαιτίας της ιστορικής ξηρασίας στην Ευρώπη και των επιπτώσεων του El Niño στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού περιόρισαν τα κέρδη της κατά 60 εκατ. δολάρια.

«Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, δεν πραγματοποιούνται τόσες πολλές σπορές και δεν χρησιμοποιούνται τόσο μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων», δήλωσε ο Σαλβατόρε Τιάνο, αναλυτής της KeyBanc Capital Markets.

Ωστόσο, παρότι η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι πιθανό να περιορίσει τις πωλήσεις λιπασμάτων έως το πρώτο τρίμηνο του 2027, οι μικρότερες σοδειές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων και να δώσουν κίνητρο στους αγρότες να αυξήσουν τις δαπάνες τους αργότερα μέσα στη χρονιά, πρόσθεσε ο Τιάνο.

Φυσικό αέριο: Ηπιότερος χειμώνας και πιθανή υποχώρηση της ζήτησης

Αντίστοιχα, το El Niño είναι πιθανό να επηρεάσει ορισμένες ενεργειακές εταιρείες περισσότερο από άλλες.

Ένας ηπιότερος χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για θέρμανση, ασκώντας ενδεχομένως καθοδικές πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Η Tourmaline Oil, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου στον Καναδά, περιέγραψε το κλίμα της αγοράς γύρω από το El Niño ως «ένα είδος τείχους ανησυχίας», κατά την τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων της τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να προσφέρουν μια ιδιαίτερα αναγκαία ανάσα στις ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας που βασίζονται στο εισαγόμενο φυσικό αέριο για τη θέρμανση.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα μετά τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν οδηγήσει τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον αναλυτή της TD Cowen, Τζέισον Γκέιμπελμαν.

Τράπεζες: Περιορίζονται τα νέα δάνεια λόγω των κλιματικών κινδύνων

Καθώς προετοιμάζονται για τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις του El Niño, οι επιχειρήσεις σπεύδουν να προστατεύσουν τους ισολογισμούς τους από ζημίες που συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες.

Στο Περού, όπου το El Niño αναμένεται να προκαλέσει πλημμύρες στον βορρά και σοβαρή ξηρασία στον νότο, η Credicorp επιβραδύνει τη χορήγηση νέων δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έναν κλάδο ιδιαίτερα ευάλωτο στις κλιματικές διαταραχές.

Η εταιρεία, στην οποία ανήκει η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, δήλωσε στους αναλυτές στις 10 Νοεμβρίου ότι «αντιμετωπίζει αυτόν τον κίνδυνο με σοβαρότητα».

Για πολλές επιχειρήσεις, ο τρέχων κύκλος του El Niño προστίθεται στις αναταράξεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες, του υψηλότερου κόστους παραγωγής και των αυξανόμενων ανησυχιών για την παγκόσμια οικονομία.

«Συμβαίνουν απλώς πάρα πολλές διαφορετικές αλλαγές και αναταράξεις», δήλωσε η Κρίσναν της McKinsey.

«Είναι τα πάντα, παντού, ταυτόχρονα».