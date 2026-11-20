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Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς τους τελευταίους μήνες στην παγκόσμια οικονομία έχουν ήδη αρχίσει να παράγουν ορατά αποτελέσματα. Ο οικονομικός εθνικισμός, ή αλλιώς ο σύγχρονος μερκαντιλισμός, που στηρίζεται στην αντίληψη περί εξωτερικών οικονομικών απειλών, όπως αυτές αποτυπώνονται μέσα από τα ελλείμματα των εμπορικών ισοζυγίων, συνοδεύεται πλέον από αντίστοιχες εξελίξεις στην κοινωνία και την πολιτική. Οι κινητοποιήσεις των νέων, η ανατροπή κυβερνήσεων και πολιτικών καθεστώτων που στηρίζονται σε ισχυρές προσωπικότητες, η επανεμφάνιση του λαϊκισμού, καθώς και οι αυξανόμενες πιέσεις στη μεσαία τάξη και στις χώρες μεσαίου μεγέθους, αποτελούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που όχι μόνο συνοδεύουν, αλλά και ενισχύουν τη νέα μορφή μερκαντιλισμού στη διεθνή οικονομία.

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται έντονη συγκέντρωση οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, αλλά και ισχύος σε πολλαπλά επίπεδα, από την υπολογιστική δυνατότητα, τη λεγόμενη «compute power», μέχρι τη συσσώρευση πλούτου. Ενδεικτικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι μόλις το 0,001% του πληθυσμού συγκεντρώνει περίπου το 6%-7% του συνολικού πλούτου. Αντίστοιχα, στον τομέα της υπολογιστικής ισχύος, η OpenAI και η Anthropic προβλέπεται ότι θα ελέγχουν από κοινού περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας δυναμικότητας έως το 2028. Παράλληλα, η Nvidia, που παρουσιάζεται ως η μεγαλύτερη εταιρεία που έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως, αντιστοιχεί σε μέγεθος περίπου στο 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ η αποτίμησή της πλησιάζει το ύψος του ετήσιου ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το κόστος διαβίωσης, εντείνοντας τη λεγόμενη «κρίση προσιτότητας», ενώ παράλληλα ενισχύουν τις κοινωνικές και οικονομικές τάσεις που συνδέονται με την άνοδο του οικονομικού εθνικισμού. Η αύξηση των τιμών, ιδιαίτερα στην αγορά ακινήτων και στον τομέα της ενέργειας, προκαλεί διαδοχικές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, δημιουργώντας έναν νέο κύκλο πιέσεων. Στις πρόσφατες αμερικανικές εκλογές, πολιτείες που παραδοσιακά στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς και φιλοξενούν κέντρα δεδομένων ανέδειξαν Δημοκρατικούς υποψηφίους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα την ταχύτατη πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση συμβάλλει στην ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων και των επιτοκίων, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική ανάπτυξη παραμένει μέτρια και τα οφέλη της κατανέμονται ιδιαίτερα άνισα. Όλες αυτές οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις συνδέονται στενά μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν μηχανισμό αμοιβαίας ενίσχυσης.

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως επιταχυντής αυτών των αλλαγών σε βαθμό που δεν έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν. Tις τελευταίες εβδομάδες η ΑΙ έχει ξεπεράσει για πρώτη φορά τις ανθρώπινες υπολογιστικές δυνατότητες σε ορισμένους τομείς, όπως η επιστημονική έρευνα, ο προγραμματισμός, τα μαθηματικά και οι κυβερνοεπιθέσεις. Παράλληλα, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζουν συμπεριφορές και πραγματοποιούν ενέργειες που δεν περιλαμβάνονταν στους αρχικούς τους στόχους. Η τεχνολογική αυτή εξέλιξη αναδιαμορφώνει με ολοένα ταχύτερους και εκθετικούς ρυθμούς τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας, εντείνοντας τις ήδη υπάρχουσες προκλήσεις. Επιπλέον, διατυπώνονται ανησυχίες ότι ακόμη και μικρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουν χαρακτηριστικά αυτόνομων, ανεξέλεγκτων πρακτόρων, γνωστών ως «rogue agents», με δυνατότητες αυτοαντιγραφής και απόκρυψης ακόμη και μέσα σε οικιακές συσκευές, γεγονός που ενδέχεται να καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την απομάκρυνσή τους από ανθρώπους.

Η τελική κατάληξη αυτών των εξελίξεων παραμένει εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί. Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας, η οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να φτάσει το 3,4% σε ετήσια βάση. Άλλες προσεγγίσεις προβλέπουν μια πορεία διαδοχικών επιταχύνσεων και επιβραδύνσεων, με τις κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν μέσω ρυθμιστικών μέτρων. Υπάρχουν, τέλος, και εκείνοι που εκτιμούν ότι η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προκαλέσει ένα νέο κύμα αντίδρασης, με εκτεταμένες κοινωνικές κινητοποιήσεις και συνέπειες που δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν.