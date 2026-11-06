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Έλληνας υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται ότι βοήθησε τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών να κατασκοπεύσουν δημοσιογράφο στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε αθώος για αδίκημα που αφορά την εθνική ασφάλεια, ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου.

Η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο Ιωάννης Αϊδινίδης ταξίδεψε δύο φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος, προκειμένου να παρακολουθήσει έναν διακεκριμένο Ιρανό δημοσιογράφο. Σύμφωνα με όσα είχαν υποστηρίξει προηγουμένως οι εισαγγελείς, ο Αϊδινίδης επιτήρησε τοποθεσίες στο Λονδίνο και στο Μπράιτον που συνδέονταν με τον δημοσιογράφο και χρησιμοποίησε κρυφή κάμερα τοποθετημένη μέσα σε μια κάλτσα, σε δέντρο, μεταδίδει το Bloomberg.

Ο 46χρονος Αϊδινίδης εμφανίστηκε την Παρασκευή ενώπιον του Κεντρικού Ποινικού Δικαστηρίου του Λονδίνου, γνωστού και ως Old Bailey, με τη συνδρομή διερμηνέα ρωσικής γλώσσας. Μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του και να δηλώσει αθώος.

Είχε ήδη αρνηθεί τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια αστυνομικής ανάκρισης, μετά τη σύλληψή του σε παραθαλάσσια πόλη της νότιας Αγγλίας, τον Μάιο του 2026.

Η δίκη του Αϊδινίδη θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2027, σύμφωνα με το δικαστήριο. Ο δικηγόρος του δεν έχει ακόμη καταθέσει τις θέσεις της υπεράσπισης.

Ο δημοσιογράφος που φέρεται να αποτέλεσε στόχο της παρακολούθησης εργαζόταν στο τηλεοπτικό δίκτυο Iran International TV, το οποίο η κυβέρνηση του Ιράν έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Το Ιράν έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιεσδήποτε κατηγορίες που συνδέονται με δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο.