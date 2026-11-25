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Ο Άντι Μπέρναμ φάνηκε την Τετάρτη να αποκλείει το ενδεχόμενο να επιτραπεί στους φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλλουν δίδακτρα αντίστοιχα με εκείνα των εγχώριων φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στα βρετανικά πανεπιστήμια.

Κατά τη διάρκεια της Ώρας των Ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό, ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος άφησε να εννοηθεί ότι η εξίσωση των διδάκτρων «δεν θα τεθεί στο τραπέζι» των διαπραγματεύσεων, όταν η αρχηγός της αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοχ, τον πίεσε να αποκλείσει μια τέτοια συμφωνία. Οι φοιτητές από την ΕΕ καταβάλλουν σήμερα σημαντικά υψηλότερα δίδακτρα από τους εγχώριους φοιτητές.

Οπως μεταδίδει το Politico, ο Μπέρναμ δήλωσε στους βουλευτές ότι η ευρωπαϊκή διαπραγματευτική θέση «δεν είναι η βρετανική διαπραγματευτική θέση, αυτό δεν έχει τεθεί στο τραπέζι».

Το ζήτημα των διδάκτρων έχει εξελιχθεί σε πολιτικά ακανθώδες θέμα από την Παρασκευή, όταν αντικρουόμενες ενημερώσεις από το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες άφησαν ασαφές κατά πόσον οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου – ΕΕ για τα τρόφιμα, τις εκπομπές ρύπων και την κινητικότητα των νέων εξαρτώνταν από την επίτευξη συμφωνίας για τους φοιτητές.

Ο Μπέρναμ επέμεινε ότι η συμφωνία για τα πανεπιστήμια δεν συνδέεται με τις υπόλοιπες συμφωνίες. «Η συμφωνία για τα δίδακτρα δεν έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε. «Βρίσκεται σε ξεχωριστό έγγραφο, είναι μια ξεχωριστή συμφωνία».

Με βάση το ισχύον καθεστώς, οι φοιτητές από την ΕΕ καταβάλλουν τα δίδακτρα που ισχύουν για τους διεθνείς φοιτητές, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι κατά 20.000 λίρες υψηλότερα από εκείνα που καταβάλλουν οι Βρετανοί φοιτητές.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο διπλωμάτες της ΕΕ, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας προκειμένου να συζητήσουν τα σχέδια, δήλωσαν στο POLITICO ότι το Λονδίνο είχε μέχρι στιγμής προτείνει δίδακτρα ύψους 12.000 λιρών.

Σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, οι ηγέτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφεραν ότι θα «εργαστούν προς την κατεύθυνση» της επίτευξης συμφωνίας για τα δίδακτρα. «Θα ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις εντός έξι μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνόδου κορυφής», πρόσθεσαν.

Τα πανεπιστήμια έχουν προειδοποιήσει ότι μια ευνοϊκότερη συμφωνία για τα δίδακτρα των φοιτητών από την ΕΕ θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, πολλά από τα οποία αντιμετωπίζουν ήδη κρίση ρευστότητας.

Σε ανακοίνωσή του, το Russell Group —στο οποίο συγκαταλέγονται ορισμένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου— ανέφερε ότι οποιαδήποτε μείωση των διδάκτρων για τους φοιτητές από την ΕΕ «θα ασκούσε πίεση στις διαθέσιμες θέσεις για τους φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου και θα στερούσε περαιτέρω οικονομικούς πόρους από τη βρετανική ανώτατη εκπαίδευση, χωρίς απαραίτητα να επιτυγχάνεται ο στόχος της διεύρυνσης των ευκαιριών για τους φοιτητές από την ΕΕ να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δεν διευκρίνισε την Τετάρτη εάν θα τηρούνταν οι ημερομηνίες εφαρμογής των υπόλοιπων συμφωνιών χωρίς την επίτευξη συμφωνίας για τα δίδακτρα.

«Κινούμαστε γρήγορα για να διασφαλίσουμε τα οφέλη αυτών των συμφωνιών το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε.

Εκπρόσωπος είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι υπήρχε «βεβαιότητα» πως οι ημερομηνίες εφαρμογής δεν θα άλλαζαν, «ακόμη και αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία για το ζήτημα των διδάκτρων εντός έξι μηνών».