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Σε ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές μετατρέπονται οι μετοχές των μεγάλων ελβετικών εταιρειών, καθώς οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, το αυξημένο κόστος δανεισμού και η πολιτική αβεβαιότητα προκαλούν αναταράξεις στις ευρωπαϊκές αγορές.

Όπως αναφέρει το Bloomberg , οι μετοχές των μεγάλων ελβετικών κολοσσών καταγράφουν αξιοσημείωτες επιδόσεις σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο δείκτης Swiss Market Index (SMI), ο οποίος περιλαμβάνει τις 20 μεγαλύτερες και πιο εμπορεύσιμες μετοχές της χώρας, ενισχύεται κατά 4,6% τον Οκτώβριο, την ώρα που ο πανευρωπαϊκός δείκτης της Ευρωζώνης Euro Stoxx 50 υποχωρεί κατά 3,2%.

Η διαφορά των σχεδόν οκτώ ποσοστιαίων μονάδων αποτελεί την καλύτερη επίδοση του ελβετικού δείκτη έναντι του Euro Stoxx 50 από τον Μάρτιο του 2020, όταν οι επενδυτές αναζητούσαν προστασία από τους κραδασμούς που προκαλούσε η πανδημία του κορονοϊού.

Η εξέλιξη, σύμφωνα με το πρακτορείο, αποτυπώνει τη στροφή των επενδυτών προς πιο αμυντικές τοποθετήσεις στην Ευρώπη. Το αυξημένο κόστος δανεισμού, ο προβληματισμός γύρω από τις επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και οι πολιτικές αναταράξεις σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία ωθούν τους επενδυτές σε εταιρείες που εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις οικονομικές διακυμάνσεις.

Roche, Novartis και Nestlé οδηγούν την άνοδο

Καθοριστική συμβολή στην άνοδο του ελβετικού χρηματιστηρίου έχουν οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες του δείκτη. Οι φαρμακευτικές Roche Holding και Novartis ενισχύονται κατά 12% και 6,7%, αντίστοιχα, τον Οκτώβριο, ενώ η Nestlé, η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον κόσμο, καταγράφει άνοδο 10%. Οι τρεις όμιλοι αντιπροσωπεύουν το σύνολο των κερδών του SMI μέσα στον μήνα.

Η πορεία αυτή αντανακλά μια ευρύτερη τάση στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου οι επενδυτές στρέφονται προς τις λεγόμενες αμυντικές μετοχές. Πρόκειται για εταιρείες των οποίων οι επιδόσεις επηρεάζονται λιγότερο από τον οικονομικό κύκλο, διαθέτουν υψηλή κερδοφορία και ισχυρούς ισολογισμούς και είναι λιγότερο ευάλωτες στην αύξηση του κόστους χρηματοδότησης.

Ο ελβετικός δείκτης συγκαταλέγεται στους βασικούς ωφελημένους αυτής της μετατόπισης, καθώς οι Roche, Novartis και Nestlé αντιπροσωπεύουν σχεδόν το μισό της συνολικής χρηματιστηριακής του αξίας.

«Οι επενδυτές εκτιμούν τον αμυντικό χαρακτήρα των ελβετικών μετοχών και αναζητούν εναλλακτικές λύσεις απέναντι στις υπερφορτωμένες επενδυτικές τοποθετήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Ντέμιαν Μπούρκχαρντ, επικεφαλής του τομέα ελβετικών μετοχών στην EFG Asset Management. Όπως εξήγησε, ο κλάδος της υγείας ήταν εκείνος από τον οποίο αντλούνταν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πλέον η τάση αυτή αντιστρέφεται.

Παράλληλα, η τελευταία έρευνα διαχειριστών κεφαλαίων της Bank of America καταγράφει σημαντική βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για τις ελβετικές μετοχές. Ποσοστό 16% των ερωτηθέντων τις χαρακτηρίζει ως την πλέον προτιμώμενη αγορά μετοχών στην Ευρώπη.

Κέρδη και για τις μικρότερες εταιρείες του δείκτη

Η άνοδος δεν περιορίζεται στους τρεις μεγάλους ομίλους. Μεταξύ των μικρότερων εταιρειών του SMI, τη μεγαλύτερη ενίσχυση καταγράφουν η Givaudan, η οποία δραστηριοποιείται στα αρώματα και τις αρωματικές ύλες και η Galderma Group, που ειδικεύεται στη δερματολογία. Αντίθετα, μόλις τέσσερις μετοχές του δείκτη εμφανίζουν απώλειες τον Οκτώβριο.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο η τρέχουσα ανάκαμψη έρχεται έπειτα από μια περίοδο υποτονικών επιδόσεων για το ελβετικό χρηματιστήριο, το οποίο έχει περιορισμένη έκθεση στους κλάδους της ενέργειας και της τεχνολογίας που πρωταγωνίστησαν φέτος. Σε όλη τη διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας, ο SMI έχει αποδώσει 69% σε όρους τοπικού νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, ενώ ο Euro Stoxx 50 έχει διπλασιαστεί.

Στήριξη στην αγορά προσφέρουν και οι προσδοκίες για ισχυρότερη αύξηση των εταιρικών κερδών το 2027. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg Intelligence, η αύξηση των κερδών των εταιρειών του SMI προβλέπεται να φτάσει το 10% το επόμενο έτος, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την εκτιμώμενη επίδοση του 2026.

Οι αποτιμήσεις και το ελβετικό φράγκο στο επίκεντρο

Ωστόσο και παρά τη θετική εικόνα, οι αποτιμήσεις των ελβετικών μετοχών δημιουργούν ερωτήματα για το περιθώριο περαιτέρω ανόδου. Η πρόσφατη ενίσχυση έχει οδηγήσει τον SMI και πάλι σε επίπεδα που θεωρούνται ακριβά σε σύγκριση με την τελευταία δεκαετία, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σε σχέση με τον Euro Stoxx 50. Συγκεκριμένα, οι ελβετικές μετοχές εμφανίζονται ακριβότερες από οποιαδήποτε άλλη στιγμή των τελευταίων σχεδόν δύο ετών.

Την ίδια στιγμή, οι προοπτικές των μεγάλων ελβετικών εταιρειών που εξαρτώνται από τις εξαγωγές έχουν ενισχυθεί από την αποδυνάμωση του ελβετικού φράγκου. Το νόμισμα διαπραγματεύεται έναντι του δολαρίου σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Έχει επίσης υποχωρήσει έναντι του ευρώ τους τελευταίους επτά μήνες, αν και μέσα στον Οκτώβριο ανέκτησε μέρος των απωλειών του, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν αντιστάθμιση κινδύνου απέναντι στις πολιτικές εντάσεις στην Ευρωζώνη, ιδιαίτερα στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τον Βολφ φον Ρότεμπεργκ, στρατηγικό αναλυτή μετοχών της Bank J. Safra Sarasin, η πορεία των ελβετικών μετοχών επηρεάζεται παραδοσιακά από τα επιτόκια, την ισοτιμία του δολαρίου και την κορύφωση του μακροοικονομικού κύκλου. Ο ίδιος αναβάθμισε την αξιολόγησή του για την ελβετική αγορά σε «υπεραπόδοση» μέσα στον Οκτώβριο.

«Και οι τρεις αυτοί παράγοντες λειτούργησαν πρόσφατα υπέρ του SMI», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η επιβράδυνση της δυναμικής της αμερικανικής οικονομίας στις αρχές του μήνα δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάκαμψη των ελβετικών μετοχών, οι οποίες είχαν προηγουμένως δεχθεί πιέσεις.