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Ορισμένες εταιρείες αρχίζουν να αναφέρουν οικονομικά οφέλη από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς το ενδιαφέρον για την τεχνολογία μετατοπίζεται από τον ενθουσιασμό προς τις μετρήσιμες αποδόσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Καθώς οι διευθύνοντες σύμβουλοι αναδεικνύουν τα οφέλη της τεχνολογίας και οι hyperscalers όπως η Microsoft, η Amazon, η Google και η Meta αναμένεται να δαπανήσουν συνολικά 700 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος για την υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης, οι επενδυτές αναζητούν υπολογίσιμα κέρδη.

Τώρα, με την περίοδο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου να βρίσκεται σε εξέλιξη, ορισμένες εταιρείες αρχίζουν να ποσοτικοποιούν αυτά τα οφέλη.

Ο τραπεζικός κολοσσός Santander ανακοίνωσε ότι οι πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησαν επιχειρηματική αξία 194 εκατομμυρίων ευρώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026.

Ο CEO της Novartis Βας Ναρασίμχαν δήλωσε στο CNBC ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να συμβάλλει στα καθαρά κέρδη της εταιρείας.

Η Novartis ανέφερε βασικά λειτουργικά έσοδα για το γ’ τρίμηνο ύψους 6,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η εταιρεία δεν ποσοτικοποίησε το ποσό που αποδίδεται στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ο Ναρασίμχαν δήλωσε στο CNBC πως «νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο τρίμηνο που βλέπω πραγματικά την τεχνητή νοημοσύνη να αρχίζει να βελτιώνει ουσιαστικά τα αποτελέσματα μας».

Εν τω μεταξύ, ο Οικονομικός Διευθυντής της Standard Chartered, Μανούς Κοστέλο, δήλωσε ότι η εταιρεία παρατηρεί την τεχνητή νοημοσύνη να «εμφανίζεται παντού σε όλη την επιχείρηση». Η τράπεζα ανέφερε αύξηση των λειτουργικών εσόδων κατά 14% το γ’ τρίμηνο σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Carlsberg, Τζέικομπ Άαρουπ-Άντερσεν, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν βλέπει ακόμη οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα, αλλά η τεχνολογία έχει επηρεάσει τις εσωτερικές διαδικασίες, την αποδοτικότητα του κόστους, τις εμπορικές διαδικασίες και τη διαμόρφωση των τιμών, το μάρκετινγκ και την εφοδιαστική της αλυσίδα. Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,9% το γ’ τρίμηνο.

Αλλού, οι εταιρείες τεχνολογίας αναφέρουν επίσης κέρδη. Η Meta ανέφερε στα αποτελέσματα της 21ης Οκτωβρίου ότι οι επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη απέφεραν «σημαντικά πρόσθετα διαφημιστικά έσοδα», ενώ τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 26% το γ’ τρίμηνο.

Ενώ η αύξηση των εσόδων της Google Search της Alphabet επιβραδύνθηκε εν μέσω ανησυχιών για τον ανταγωνισμό στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, τα έσοδα του Google Cloud υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας σχεδόν τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια το γ’ τρίμηνο.