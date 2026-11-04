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Νέα πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει η υπόθεση της αναμόρφωσης των Ποινικών Κωδίκων το 2019, με τις αλληλοκατηγορίες για «γραμμάτια», φωτογραφικές διατάξεις και εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων να επαναφέρουν στο προσκήνιο μία από τις πιο αμφιλεγόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της τελευταίας περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Το πρωί της Τετάρτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε εκ νέου στους ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού, επικαλούμενος τις παλαιότερες καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή για τον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκαν οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. Από την πλευρά της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), μέσω της εκπροσώπου Τύπου Θεώνης Κουφονικολάκου, έχει καλέσει την κυβέρνηση να κατονομάσει τα πρόσωπα και τα συμφέροντα που υποστηρίζει ότι εξυπηρετήθηκαν το 2019, επαναφέροντας παράλληλα τις δικές της καταγγελίες για την τροποποίηση διατάξεων που αφορούσαν την ποινική δίωξη τραπεζικών στελεχών.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από τη δημόσια τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έθεσε ερωτήματα για τις επιλογές της κυβέρνησης Τσίπρα λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές του 2019. Ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε ζητώντας «ονόματα και διευθύνσεις», απορρίπτοντας τους υπαινιγμούς ότι η αναμόρφωση των Κωδίκων συνδεόταν με εξόφληση πολιτικών υποχρεώσεων.

Μαρινάκης: «Ας πάρει τηλέφωνο τον Κοντονή»

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ, ο Παύλος Μαρινάκης αμφισβήτησε την επιχειρηματολογία του Αλέξη Τσίπρα ότι η αναμόρφωση των Ποινικών Κωδίκων αποτέλεσε προϊόν πολυετούς επιστημονικής επεξεργασίας και όχι πολιτικής σκοπιμότητας. «Αν ήταν τόσο σοβαρές οι εισηγήσεις ειδικών, θα είχε βρει μια ημέρα στα 4,5 χρόνια της κυβέρνησής του για να τις φέρει στη Βουλή», ανέφερε, εστιάζοντας στον χρόνο κατάθεσης και ψήφισης των νέων Κωδίκων, τον Ιούνιο του 2019, λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές.

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέφερε τις καταγγελίες του Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. «Αυτά ότι ήταν φωτογραφικές οι διατάξεις, βγήκε ο υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταύρος Κοντονής, και τα είπε, έχοντας μιλήσει για ακραία πράξη διαπλοκής», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης. Και πρόσθεσε: «Μην ζητάει τα ρέστα από εμάς ο κ. Τσίπρας. Το θέμα το έχει αναδείξει δικός του υπουργός Δικαιοσύνης. Ας πάρει τηλέφωνο τον κ. Κοντονή να τον ρωτήσει».

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν περιορίστηκε στην υπόθεση των Ποινικών Κωδίκων, αλλά εξαπέλυσε συνολική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, αμφισβητώντας την αξιοπιστία της κριτικής του για ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς.

«Ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να επιστρέψει ξαναγράφοντας την ιστορία της χώρας», υποστήριξε, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως θεματοφύλακας της πολιτικής ηθικής. «Έχει πάρει το ηθικόμετρο και το πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Να το βάλει στο θηκάρι, γιατί είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλέστηκε την υπόθεση Novartis και τις καταδίκες πρώην κυβερνητικών στελεχών από το Ειδικό Δικαστήριο, επαναφέροντας την κυβερνητική κριτική για τον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε η εξουσία κατά την περίοδο 2015–2019.

Τσίπρας: «Ποιανού γραμμάτια εξαργύρωσα;»

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε με βιντεοσκοπημένη δήλωση, υποστηρίζοντας ότι η αναμόρφωση των Κωδίκων δεν υπήρξε προσωπική επιλογή του, αλλά αποτέλεσμα πολυετούς επεξεργασίας από νομοπαρασκευαστική επιτροπή έγκριτων νομικών. Όπως ανέφερε, η σχετική προεργασία είχε ξεκινήσει ήδη από το 2010, ενώ το τελικό κείμενο κατατέθηκε και ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2019.

Ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τους ισχυρισμούς του, θέτοντας το ερώτημα «Εγώ όμως ποιανού γραμμάτια εξαργύρωσα;». Παράλληλα, επανέφερε την καταγγελία του για τις τροποποιήσεις που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον Νοέμβριο του 2019, υποστηρίζοντας ότι με τις αλλαγές στο καθεστώς ποινικής δίωξης για την απιστία τραπεζικών στελεχών εξασφαλίστηκε ευνοϊκή μεταχείριση για συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η απάντηση της ΕΛ.Α.Σ. για το «ακαταδίωκτο» των τραπεζιτών

Η απάντηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

«Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…» αναφέρουν από την Αμαλίας, κάνοντας λόγο για λάσπη.

«Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες. 24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν «ξεπλήρωσε» εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε; Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή. Και ως εκ τούτου το βουλώνετε. Βουλώστε το, λοιπόν» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.

Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…

Με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά, την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο υπόλογος πρωθυπουργός καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων: Στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν την πολιτική του και τα κίνητρά της, και αγωνίζονται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και εντιμότητας.

Λογικό να είναι πρώτος και κύριος στόχος του ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας.

Γιατί η εντιμότητά του είναι καρφί στο μάτι της διαφθοράς τους.

Γιατί για χρόνια τον «ψάχνουν» και δεν μπορούν να βρουν ούτε μια σκιά υποψίας.

Γιατί έχουν δίκιο να τον θεωρούν ως απειλή για τις μέρες της αφθονίας τους.

Έτσι, δεν διστάζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας να βυθίζεται στο βούρκο της συκοφαντίας. Να παράγει και να διακινεί λάσπη.

Όχι για να αποδείξει ότι είναι έντιμος, γιατί ξέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας έχει αποφανθεί αμετάκλητα ότι είναι επικεφαλής της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης στη μεταπολίτευση. Αλλά για να εμφανίσει τον αντίπαλό του καθ’ εικόνα και ομοίωση της διαφθοράς του.

Και ο επί της λάσπης αρμόδιος του Μαξίμου υπουργός Υγείας, ανέλαβε όπως πάντα τη βρώμικη δουλειά: Να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα γαβγίσματα για να κρύψει τα αποτελέσματα της πολιτικής του κυρίου του.

Δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατίρι.

Δεν θα μας παρασύρουν στον βούρκο τους.

Θα επιμείνουμε στο ερώτημα, για το οποίο πετούν τη μπάλα στην εξέδρα: Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες.

24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν «ξεπλήρωσε» εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε;

Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή.

Και ως εκ τούτου το βουλώνετε.

Βουλώστε το, λοιπόν. Για το δικό σας καλό τουλάχιστον, αφού για το καλό της ομαλότητας και της χώρας αδιαφορείτε.

Γιατί όσο επιμένετε στη λάσπη, τόσο θα εδραιώνεται η πεποίθηση ότι στο τέλος της θητείας σας επιχειρείτε να εκτρέψετε την πολιτική αντιπαράθεση και τη χώρα στον κατήφορο της ανηθικότητας και της σήψης σας.

Δεν πρόκειται ούτε εμείς, ούτε οι δημοκρατικές δυνάμεις, ούτε οι ανήσυχοι πολίτες, να το επιτρέψουμε.

Θα σας ταράξουμε στην εντιμότητα.

Θα σας ταράξουμε στην αποφασιστική αντίθεση στην ακρίβεια, την προκλητική κοινωνική αδικία, την υπονόμευση της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, που παράγει η προσήλωσή σας στα προνόμια του πλούτου και τα καρτέλ και η αδιαφορία σας για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ούτε ένα απέραντο Χωριάτικο, ούτε ζυμάρι για Pizza Fan, ούτε και πεδίο πλουτισμού των Φραπέδων. Ούτε βέβαια το κυνοτροφείο που επιδιώκετε.

Τη λάσπη σας θα τη λουστείτε.

Γιατί οι πολίτες δεν γαβγίζουν. Γνωρίζουν και ψηφίζουν…