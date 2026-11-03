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Σε μια επενδυτική κούρσα που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 15 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία εξελίσσεται η ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Morgan Stanley, καθώς οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι συνεχίζουν να διοχετεύουν τεράστια κεφάλαια σε κέντρα δεδομένων και υπολογιστική ισχύ.

Οι επικεφαλής κορυφαίων τραπεζών της Wall Street εκτιμούν ότι οι διεθνείς κεφαλαιαγορές θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν αυτή την επενδυτική επέκταση, παρά τις ανησυχίες για το ύψος των δαπανών και τις αποδόσεις που θα προκύψουν.

Μιλώντας την Τρίτη στο Global Financial Leaders’ Investment Summit, που διοργανώνει η Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley, Τεντ Πικ, εκτίμησε ότι οι μεγαλύτεροι πάροχοι υπολογιστικών υποδομών, γνωστοί ως hyperscalers, θα μπορούσαν να επενδύουν 800 δισ. έως 1 τρισ. δολάρια ετησίως για μια περίοδο επτά έως δώδεκα ετών.

«Βρισκόμαστε περίπου στη δεύτερη περίοδο ενός αγώνα μπέιζμπολ που διαρκεί εννέα περιόδους», δήλωσε, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι η επενδυτική ανάπτυξη της AI βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο.

«Δέκα έως δεκαπέντε τρισεκατομμύρια δολάρια είναι ένα πολύ μεγάλο εύρος, αλλά δεν αποτελεί παράλογη εκτίμηση για την κατασκευή αυτών των υποδομών, οι οποίες θα οδηγήσουν την τεχνολογία μπροστά», πρόσθεσε.

Η Wall Street χρηματοδοτεί την επενδυτική έκρηξη

Οι μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες αξιοποιούν ήδη το κύμα χρηματοδοτικών αναγκών που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, αναλαμβάνοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και οργανώνοντας εκδόσεις χρέους και μετοχών.

Μεταξύ των εταιρειών που αναζητούν κεφάλαια για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους βρίσκονται τεχνολογικοί όμιλοι όπως η Meta Platforms και η Anthropic.

Η κλίμακα των σχεδιαζόμενων επενδύσεων δημιουργεί σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις τράπεζες, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διάρθρωση και τη χρηματοδότηση των συναλλαγών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, υποστήριξε ότι οι κεφαλαιαγορές εξακολουθούν να εμφανίζονται πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της AI, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την ταχεία αύξηση της ζήτησης για υπολογιστική ισχύ.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι μεγάλες τεχνολογικές επαναστάσεις δεν εξελίσσονται συνήθως χωρίς διακυμάνσεις.

Κατά τον Σόλομον, το βασικό εμπόδιο δεν είναι η διαθεσιμότητα κεφαλαίων, αλλά το κόστος τους.

«Θα υπάρξει ισχυρή χρηματοδότηση για να καλυφθεί η ζήτηση», ανέφερε, επισημαίνοντας ουσιαστικά ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αντλούν χρήματα, αλλά οι όροι δανεισμού θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για το μέγεθος των επενδύσεών τους.

Morgan Stanley: Η AI μπορεί να προσθέτει έως 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη των ΗΠΑ

Παρά το τεράστιο αρχικό κόστος, ο Τεντ Πικ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις μακροπρόθεσμες οικονομικές αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως εκτίμησε, τα οφέλη από την αύξηση της παραγωγικότητας θα μπορούσαν να ενισχύουν τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών κατά 0,5 έως 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στην προσδοκία ότι η ευρύτερη αξιοποίηση της AI θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, να περιορίσουν λειτουργικά κόστη και να επιταχύνουν τις διαδικασίες παραγωγής.

Για τη Morgan Stanley, επομένως, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελούν μόνο μια μεγάλη τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά και έναν δυνητικά σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Goldman Sachs: Η ευθύνη για την AI πρέπει να παραμένει στους ανθρώπους

Πέρα από τη χρηματοδότηση, οι επικεφαλής των τραπεζών αναφέρθηκαν και στην ανάγκη αποτελεσματικής διακυβέρνησης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ντέιβιντ Σόλομον υπενθύμισε ότι η Goldman Sachs χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες πλατφόρμες συναλλαγών εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, γεγονός που προσφέρει στον χρηματοπιστωτικό κλάδο σημαντική εμπειρία στη διαχείριση τεχνολογικών συστημάτων.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η τελική ευθύνη για τις αποφάσεις και τη λειτουργία της τεχνολογίας πρέπει να ανήκει στους ανθρώπους και όχι στα ίδια τα συστήματα.

«Οι άνθρωποι που δημιουργούν την τεχνολογία πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη για όσα κάνουν και εκείνοι που τη χρησιμοποιούν πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται», δήλωσε.

Το μήνυμα των επικεφαλής της Morgan Stanley και της Goldman Sachs είναι ότι η χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, με τις επενδύσεις να αποκτούν πρωτοφανή κλίμακα.

Το μεγάλο στοίχημα για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές είναι κατά πόσον τα οφέλη παραγωγικότητας και ανάπτυξης θα δικαιολογήσουν τα τρισεκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για την κατασκευή των νέων υποδομών.