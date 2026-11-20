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Τον Ιανουάριο, οι αγορές προβλέψεων έδιναν χαμηλές πιθανότητες να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία. Παρά ταύτα, την εβδομάδα πριν από τις εκλογές, οι αγορές αυτές έδιναν πράγματι ευνοϊκές πιθανότητες για τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς.

Δεν πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με τις εκτιμήσεις αυτές, καθώς κανένας άλλος δεν έχει επιδείξει σταθερά καλύτερα αποτελέσματα στην πρόβλεψη μακροοικονομικών εξελίξεων. Ούτε καν η τεχνητή νοημοσύνη: Ο ιστότοπος DayTrading.com έδωσε 10.000 δολάρια στις 2 Νοεμβρίου (την παραμονή των εκλογών) σε καθένα από τα «τέσσερα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης», ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε οποιοδήποτε από τα εκλογικά συμβόλαια της Kalshi. Τα τέσσερα μοντέλα έχασαν κατά μέσο όρο 16%.

Οι αναλυτές της Wall Street επίσης δυσκολεύονται να κάνουν μακροοικονομικές προβλέψεις. Το εγγενές πρόβλημα με τις προβλέψεις, όπως λέει και η παροιμία, είναι ότι αφορούν το μέλλον. Οι πιθανότητες καθιστούν σχεδόν βέβαιο ότι οι μακροοικονομικές προβλέψεις θα είναι λανθασμένες πολύ πιο συχνά απ’ ό,τι σωστές.

Ο Χάουαρντ Μαρκς, συνιδρυτής της Oaktree Capital Management, συζήτησε αυτές τις πιθανότητες σε ένα δοκίμιο πριν από αρκετά χρόνια, φανταζόμενος τη διαδικασία σκέψης ενός διαχειριστή μακροοικονομικών επενδύσεων: «Προβλέπω ότι η οικονομία θα ακολουθήσει την πορεία Α. Αν συμβεί το Α, τα επιτόκια θα πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία Β. Με επιτόκια στο επίπεδο Β, η χρηματιστηριακή αγορά θα πρέπει να ακολουθήσει την πορεία Γ. Σε αυτό το περιβάλλον, ο τομέας με την καλύτερη απόδοση θα πρέπει να είναι ο Δ, και η μετοχή Ε θα πρέπει να σημειώσει τη μεγαλύτερη άνοδο».

Ο Μαρκς απαντά σε αυτόν τον υποθετικό διαχειριστή ρωτώντας: «Αλλά πόσο πιθανή είναι τελικά η μετοχή Ε; Να θυμάστε ότι η Ε εξαρτάται από τα Α, Β, Γ και Δ. Το να έχεις δίκιο τα δύο τρίτα των περιπτώσεων θα ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα στον κόσμο των προβλέψεων. Αλλά αν κάθε μία από τις πέντε προβλέψεις έχει 67% πιθανότητα να είναι σωστή, τότε υπάρχει 13% πιθανότητα και οι πέντε να είναι σωστές και η μετοχή να αποδώσει όπως αναμένεται».

Ο Μαρκς καταλήγει παραθέτοντας τον Πίτερ Μπέρνσταϊν: «Οι προβλέψεις δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι το μέλλον είναι γνωστό».

Ως απόδειξη που υποστηρίζει το συμπέρασμά του ότι οι προβλέψεις είναι δύσκολες, ο Μαρκς αναφέρθηκε στην απόδοση των μακροοικονομικών hedge funds που υστερεί σε σχέση με την αγορά.

Το συμπέρασμα, σύμφωνα με το MarketWatch είναι πως πρέπει να υπάρχει μια καλή δόση σκεπτικισμού για τις προβλέψεις το 2027. Οι αγορές προβλέψεων, μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη και τους καλύτερους αναλυτές και διαχειριστές μακροοικονομικών hedge funds, δεν είναι σε θέση να ξεπεράσουν τη θεμελιώδη αβεβαιότητα του μέλλοντος.

Η εντυπωσιακή μακροπρόθεσμη απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς αποτελεί αντιστάθμιση για την αβεβαιότητα αυτή, η οποία δεν πρόκειται ποτέ να εξαφανιστεί.