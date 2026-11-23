Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τις δυνατότητες της Θεσσαλίας για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και την προσέλκυση βιομηχανικών επενδύσεων, καθώς και τον μετασχηματισμό του εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον Βόλο την τελευταία επταετία, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ από το 2019, παρουσίασαν στελέχη του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στο 3ο Thessaly Investment Forum, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στη Λάρισα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση, ο γενικός διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, Βασίλης Κατερέλος ,συμμετείχε σε πάνελ με θέμα τη βιομηχανία και την ενέργεια, μαζί με τον γενικό γραμματέα Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, Ελευθέριο Κρητικό, ο οποίος συμμετείχε μέσω διαδικτύου, και τον επίτιμο πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Ευρυπίδη Δοντά.

Ο κ. Βασίλης Κατερέλος αναφέρθηκε στη στρατηγική γεωγραφική θέση της Θεσσαλίας, με την παρουσία του λιμανιού του Βόλου, στη βιομηχανική παράδοση της περιοχής, στην παρουσίασημαντικώνεπιχειρήσεων και στο επιστημονικό δυναμικό της, στοιχεία που, όπως ανέφερε, δημιουργούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και την προσέλκυση επενδύσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι για την προώθηση νέων επενδύσεων απαιτούνται ανταγωνιστικό και προβλέψιμο κόστος ενέργειας, ανθεκτικότερες υποδομές και ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης. Αναφερόμενος στις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων, επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών και καλύτερης διαχείρισης των φυσικών πόρων, ενώ έδωσε έμφαση στη συνεργασία επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και αυτοδιοίκησης, ώστε η έρευνα και η τεχνογνωσία να αξιοποιούνται στην παραγωγή.

Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες της βιομηχανίας, ο ίδιος αναφέρθηκε στην επιτάχυνση των συνδέσεων με το ηλεκτρικό δίκτυο, στην αποθήκευση ενέργειας και στην ταχύτερη αδειοδότηση υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, οι οποίες συνδέονται με την κυκλική οικονομία και τη μετάβαση σε οικονομία μηδενικού άνθρακα.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Ελευθέριος Κρητικός, αναφέρθηκε στο «One Stop Shop» για ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, το οποίο συστάθηκε στη γενική γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων με τον ν. 5297/2026, καθώς και στη συμμετοχή θεσμικών εταίρων στην κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας.

Επίσης, έκανε αναφορά στη δουλειά της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον τομέα των προτύπων πιστοποίησης ποιότητας.

Τα οικονομικά στοιχεία και οι ενεργειακές παρεμβάσεις στο εργοστάσιο του Βόλου

Παρουσιάζοντας το αποτύπωμα του εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον Βόλο στην τοπική και περιφερειακή οικονομία, ο Βασίλης Κατερέλος ανέφερε ότι η συνολική συνεισφορά της μονάδας στην οικονομία ανήλθε το 2025 σε 24 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 33% σε σχέση με το 2024.Η συνεισφορά της στα δημόσια έσοδα διαμορφώθηκε σε 2,5 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 60%.

Όπως διευκρίνισε, η δραστηριότητα του εργοστασίου δεν αφορά μόνο την παραγωγή τσιμέντου, αλλά συνδέεται και με ένα ευρύτερο δίκτυο προμηθευτών, εξειδικευμένων επαγγελματιών και επιχειρήσεων της Θεσσαλίας που υποστηρίζουν τη λειτουργία του.

Στο ενεργειακό σκέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 2026 τα εναλλακτικά καύσιμα υποκατέστησαν περίπου το 50% των ορυκτών καυσίμων στη μονάδα, αποτρέποντας την έκλυση, περίπου, 100.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Στο εργοστάσιο λειτουργεί επίσης φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 3,7 MW για την κάλυψη ιδιοκατανάλωσης.

Το επόμενο έργο που προγραμματίζει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στον Βόλο είναι το ORION, το οποίο έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο προβλέπει τη εγκατάσταση πλήρως ηλεκτροδοτούμενης γραμμής παραγωγής πυρωμένης αργίλου, η οποία θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή τσιμέντου με χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα.

Οι επενδύσεις και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός από το 2019

Στον μετασχηματισμό του εργοστασίου του Βόλου αναφέρθηκε στη συνέχεια ο διευθυντής της μονάδας, Γιώργος Κατερέλος.

Όπως ανέφερε, το εργοστάσιο, με ιστορία άνω του ενός αιώνα, διαθέτει παραγωγική δυναμικότηταπερίπου2,5 εκατ. τόνων τσιμέντου ετησίως και άμεση πρόσβαση σε λιμενικές υποδομές. Αποτελεί έναν από τους δυο στρατηγικούς παραγωγικούς πυλώνες του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στον τομέα του τσιμέντου, με την δεύτερη μονάδα να βρίσκεται στο Μηλάκι Ευβοίας, ενώ ο Όμιλος διαθέτει εθνικό δίκτυο με περισσότερες από 70 εγκαταστάσεις.

Οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019 ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ και αφορούν το τεχνολογικό, δομικό και περιβαλλοντικό εκσυγχρονισμό της μονάδας.

Ειδικότερα, ο κ. Γιώργος Κατερέλος αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ελέγχου του εργοστασίου, όπου τα δεδομένα από αισθητήρες, αυτοματισμούς και εργαλεία ανάλυσης συγκεντρώνονται σε ενιαία πλατφόρμα. Όπως εξήγησε, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων και την πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων στον εξοπλισμό, με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και την αποφυγή βλαβών.

Οι αισθητήρες καταγράφουν, μεταξύ άλλων, τις δονήσεις και τη θερμοκρασία του εξοπλισμού, ενώ τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλουν στον εντοπισμό αποκλίσεων και στον προγραμματισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων πριν από την εκδήλωση μιας βλάβης. Σύμφωνα με τον διευθυντή της μονάδας, οι εφαρμογές αυτές, σε συνδυασμό με τις τεχνικές παρεμβάσεις, τις έξυπνες κάμερες και τα συστήματα προβλεπτικής συντήρησης, συμβάλλουν στη μείωση της ηλεκτρικής και θερμικής κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος, καθώς και στον περιορισμό των απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας.

Ο ίδιος υπογράμμισε, πάντως, τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στη λειτουργία των νέων συστημάτων, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία διευρύνει τις δυνατότητες, αλλά η αξιοποίησή της εξαρτάται από την ηγεσία και τους εργαζομένους.

Η κυβερνοανθεκτικότητα και τα νέα έργα υποδομών

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης το ζήτημα της κυβερνοπροστασίας και της ασφαλούς λειτουργίας μιας βιομηχανικής μονάδας που λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Όπως εξήγησε ο κ. Κατερέλος, σε περίπτωση ψηφιακού συμβάντος που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διεργασιών, προτεραιότητα αποτελεί η ελεγχόμενη διακοπή της λειτουργίας και η επανεκκίνηση της παραγωγής μόνο αφού επιβεβαιωθεί η αποκατάσταση των συνθηκών ασφαλείας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της κυβερνοανθεκτικότητας, καθώς αυξάνεται η διασύνδεση των συστημάτων πληροφορικής (IT) με τα συστήματα επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT). Όπως σημείωσε, η ασφαλής λειτουργία προϋποθέτει, πέρα από την τεχνολογία, εργαζομένους με τεχνική κατάρτιση, σαφείς αρμοδιότητες και δυνατότητα παρέμβασης όταν διαπιστώνονται συνθήκες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Μεταξύ των έργων που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνεται και ο νέος ασβεστοποιητής, επένδυση ύψους 40 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε το 2026 και αφορά την αναβάθμιση της παραγωγικής γραμμής. Για τον σχεδιασμό της εγκατάστασης, σε χώρο όπου το εργοστάσιο εξακολουθούσε να λειτουργεί, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές τρισδιάστατης σάρωσης και ψηφιακής μοντελοποίησης.

Επιπλέον, ο διευθυντής του εργοστασίου αναφέρθηκε στο έργο του νέου σακόφιλτρου, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση της σκόνης σε πραγματικό χρόνο και τον έγκαιρο εντοπισμό φθορών από τις ομάδες συντήρησης.

Όπως ανέφερε συνοψίζοντας τις παρεμβάσεις, οι επενδύσεις αφορούν το σύνολο της λειτουργίας της μονάδας, από την παραγωγή και την ενέργεια έως την περιβαλλοντική επίδοση, τις υποδομές και τις συνθήκες εργασίας, με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου και της συνεισφοράς του στην οικονομία του Βόλου και της Θεσσαλίας.