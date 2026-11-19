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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εντείνει τις πιέσεις προς τις τουρκικές αρχές για την επέκταση των διώξεων σε περισσότερα πρόσωπα που εμπλέκονται στο μεγάλο σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων, ζητώντας παράλληλα να επιταχυνθούν οι αποζημιώσεις εκατοντάδων χιλιάδων επενδυτών. Στόχος του Τούρκου Προέδρου είναι να περιορίσει το πολιτικό κόστος για την κυβέρνησή του, καθώς η υπόθεση προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στην κοινωνία.

Η κρίση, που έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη υψηλόβαθμων στελεχών του πολιτικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, απειλεί να διαβρώσει την εκλογική επιρροή του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), περίπου 18 μήνες πριν από τις προγραμματισμένες εκλογές του 2028.

Οι επενδυτές απαιτούν την επιστροφή των χρημάτων τους και την απόδοση ευθυνών, με τον Ερντογάν να προχωρά σε απομάκρυνση προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση, ακόμη και πρώην στενών συνεργατών του, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εξελίξεις και επικαλείται το Bloomberg.

Μεταξύ των προσώπων που έχουν προφυλακιστεί περιλαμβάνονται μία αντιπρόεδρος του AKP, ο διευθύνων σύμβουλος του τουρκικού χρηματιστηρίου, ο πρώην επικεφαλής της Takasbank, του οργανισμού θεματοφυλακής τίτλων, καθώς και ένας αντιπρόεδρος της τραπεζικής εποπτικής αρχής. Παράλληλα, ο επικεφαλής της τελευταίας έχει υποβάλει την παραίτησή του.

«Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αγορών», δήλωσε ο Ερντογάν την Τετάρτη, απευθυνόμενος στους βουλευτές του κόμματός του.

«Όσοι προκάλεσαν οργανωμένα ζημιά στην τουρκική οικονομία και στις κεφαλαιαγορές μας λογοδοτούν, ένας προς έναν, για τα εγκλήματα που διέπραξαν», πρόσθεσε.

Η δικαστική έρευνα για την κατάρρευση σειράς επενδυτικών κεφαλαίων υψηλής προβολής έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στην προφυλάκιση 136 προσώπων, μεταξύ των οποίων μέλη της πολιτικής και οικονομικής ελίτ της χώρας. Παράλληλα, πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις αστοχίες των εποπτικών μηχανισμών που επέτρεψαν την εκδήλωση του σκανδάλου.

Απώλειες 54 δισ. δολαρίων και χρηματιστηριακή βουτιά

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς στον κλάδο διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων της Τουρκίας, με το ενεργητικό του να συρρικνώνεται κατά 17%, ή περίπου 54 δισ. δολάρια, στο δίμηνο έως τον Οκτώβριο.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται και το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, με τον βασικό δείκτη Borsa Istanbul 100 να έχει χάσει σχεδόν το ένα πέμπτο της αξίας του από τα τέλη Αυγούστου, καταγράφοντας μία από τις χειρότερες επιδόσεις διεθνώς.

Τέσσερις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι Optimar, SONAR, MetroPOLL και GENAR, συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το σκάνδαλο πλήττει το κυβερνών κόμμα. Ορισμένες καταγράφουν απώλειες δύο έως τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων για το AKP.

Οι εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική σημασία ενόψει των εκλογών του 2028, καθώς ο Ερντογάν εξασφάλισε την επανεκλογή του πριν από τρία χρόνια με οριακή πλειοψηφία.

Παρότι το τουρκικό Σύνταγμα δεν του επιτρέπει να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία υπό τις κανονικές συνθήκες, η Βουλή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέα υποψηφιότητά του, προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι διώξεις πολιτικών αντιπάλων του. Την Τετάρτη, τουρκικό δικαστήριο επέβαλε πολιτική απαγόρευση και ποινή φυλάκισης δύο ετών στον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ο σημαντικότερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν.

«Το AKP έχει χάσει τρεις έως τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες από τότε που ξέσπασε η κρίση», δήλωσε ο επικεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Optimar, Χιλμί Ντασντεμίρ.

Όπως εξήγησε, το κόμμα θα μπορούσε να ανακτήσει μέρος της χαμένης επιρροής του εφόσον ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την τιμωρία των υπευθύνων.

«Στο εσωτερικό του AKP υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι οποιοσδήποτε εμπλέκεται στην υπόθεση πρέπει να απομακρυνθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι μέχρι στιγμής ενέργειες δεν έχουν καταφέρει να ικανοποιήσουν την κοινή γνώμη.

Η οικονομική δυσαρέσκεια εντείνει τις πιέσεις

Η κρίση προστίθεται σε ένα ήδη δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για τον Ερντογάν, ο οποίος επιδιώκει να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την προεδρία.

Ο ετήσιος πληθωρισμός παραμένει κοντά στο 30%, το κόστος δανεισμού εξακολουθεί να είναι απαγορευτικό για πολλά νοικοκυριά, ενώ οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων περιορίζουν περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε απότομα τον Οκτώβριο, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά, την ώρα που το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων δημιουργεί μια πρόσθετη εστία πολιτικής δυσαρέσκειας.

Πώς στήθηκε το μεγάλο επενδυτικό σκάνδαλο

Σύμφωνα με τους Τούρκους εισαγγελείς, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας εκτεταμένος μηχανισμός χειραγώγησης, μέσω του οποίου εγχώρια επενδυτικά κεφάλαια αγόραζαν μετοχές συχνά άγνωστων εταιρειών και στη συνέχεια εκτόξευαν τεχνητά την αποτίμησή τους σε πολλαπλάσια επίπεδα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η έρευνα έχει αποκαλύψει την ύπαρξη οργανωμένου εγκληματικού δικτύου που δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση των αγορών.

Η εμπλοκή προσώπων με στενούς δεσμούς με το κυβερνών κόμμα έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αναστάτωση στην εκλογική του βάση.

«Το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες ήταν πρόσωπα προσκείμενα στο AKP είχε αρνητικό αντίκτυπο στους ψηφοφόρους του», σημείωσε ο επικεφαλής της εταιρείας SONAR, Χακάν Μπαϊρακτσί.

«Την ώρα που δημοσιογράφοι ή στελέχη της αντιπολίτευσης συλλαμβάνονταν για πολύ μικρότερης σημασίας υποθέσεις, η καθυστέρηση αυτών των συλλήψεων δημιούργησε αρνητική εντύπωση στην κοινή γνώμη», πρόσθεσε.

Ο ίδιος αναφερόταν στην ευρύτερη εκστρατεία των τουρκικών αρχών εναντίον μέσων ενημέρωσης που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση, μεταξύ άλλων και στην πρόσφατη ανάληψη του ελέγχου δύο τηλεοπτικών σταθμών που ασκούσαν κριτική στον Ερντογάν.

Εντολή για αποζημιώσεις 400.000 μικροεπενδυτών

Από τους περίπου 450.000 επενδυτές που επλήγησαν από την κρίση, οι 400.000 είχαν τοποθετήσεις μικρότερες του ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 20.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, ο Ερντογάν έχει δώσει εντολή να επιταχυνθούν οι καταβολές για απαιτήσεις κάτω από αυτό το όριο, επιδιώκοντας να περιορίσει τις πολιτικές συνέπειες.

Οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι του AKP φαίνεται ότι μετακινούνται κυρίως προς τη δεξαμενή των αναποφάσιστων, η οποία, σύμφωνα με τον Μπαϊρακτσί, έχει φτάσει στο 33% έως 35%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1988.

Ωστόσο, οι δημοσκόποι επισημαίνουν ότι η βασική αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει να επωφεληθεί ουσιαστικά από αυτή τη φθορά.

Ακόμη σημαντικότερο για τον Ερντογάν είναι ότι η προσωπική του δημοτικότητα εμφανίζεται πιο ανθεκτική από εκείνη του κόμματός του.

«Η υποστήριξη προς τον Πρόεδρο κινείται γύρω στο 45%», δήλωσε ο δημοσκόπος της GENAR, Ιχσάν Ακτάς.

«Υπάρχει η αντίληψη ότι όσοι πρέπει να απομακρυνθούν θα απομακρυνθούν και όσοι είναι ένοχοι θα τιμωρηθούν — και ότι ο Ερντογάν είναι εκείνος που θα το κάνει».