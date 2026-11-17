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Σε νέα παρέμβαση στον χώρο των μέσων ενημέρωσης προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, θέτοντας υπό καθεστώς διορισμένης διαχείρισης τον αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό σταθμό Sözcü TV, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στην έδρα του στην Κωνσταντινούπολη.

Πρόκειται για τη δεύτερη ανάλογη κίνηση εναντίον μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός μήνα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα, κατόπιν δικαστικής εντολής, στο κτίριο όπου στεγάζονται τόσο το Sözcü TV όσο και η ενημερωτική ιστοσελίδα sozcu.com.tr.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του σταθμού που ενημέρωσε μέσω της πλατφόρμας X, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Φούντα Τουντσέρ Σινταλί, τέθηκε υπό κράτηση.

Παράλληλα, το τουρκικό Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων (TMSF) ορίστηκε διαχειριστής του τηλεοπτικού σταθμού, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο της λειτουργίας του.

Οι αρχές δεν γνωστοποίησαν άμεσα το αντικείμενο της έρευνας ούτε τις ενδεχόμενες κατηγορίες σε βάρος της Σινταλί.

Είχε προηγηθεί η κατάληψη του Halk TV

Η εξέλιξη έρχεται περίπου έναν μήνα μετά την αντίστοιχη παρέμβαση των τουρκικών αρχών στο Halk TV, έναν ακόμη από τους σημαντικότερους τηλεοπτικούς σταθμούς που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση.

Τον Οκτώβριο, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία του Halk TV στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στη συνέχεια το TMSF διορίστηκε διαχειριστής του μέσου.

Η νέα επιχείρηση στο Sözcü TV προκαλεί αντιδράσεις στην τουρκική αντιπολίτευση, η οποία καταγγέλλει προσπάθεια περιορισμού της ανεξάρτητης ενημέρωσης και της κριτικής προς την κυβέρνηση.

Οζέλ: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα φοβηθούμε»

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, επέκρινε έντονα την επιχείρηση των αρχών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν ανέχεται ούτε την παραμικρή κριτική» και ότι επιδιώκει να φιμώσει όσους δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα φοβηθούμε, δεν θα παραδοθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση στο Sözcü TV πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις από ένα εκτεταμένο χρηματοοικονομικό σκάνδαλο που έχει προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές της χώρας.

Το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων που συγκλονίζει την Τουρκία

Η κρίση ξέσπασε τον Σεπτέμβριο, όταν ορισμένες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν σε αιτήματα επενδυτών για εξαγορά των συμμετοχών τους.

Η εξέλιξη πυροδότησε ισχυρές ρευστοποιήσεις στο τουρκικό χρηματιστήριο, προκαλώντας ανησυχία για τη λειτουργία της αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων και την αποτελεσματικότητα των εποπτικών μηχανισμών.

Στη συνέχεια, οι ρυθμιστικές αρχές διέταξαν τη ρευστοποίηση 131 επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζονταν επτά εταιρείες, με την υπόθεση να επηρεάζει περισσότερους από 455.000 επενδυτές.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν σταδιακά, οδηγώντας στην κράτηση δεκάδων προσώπων και στη διερεύνηση υποθέσεων πιθανής χειραγώγησης της αγοράς και άλλων χρηματοοικονομικών αδικημάτων.

Το σκάνδαλο έχει αποκτήσει πλέον και σημαντικές πολιτικές διαστάσεις, καθώς οι έρευνες έχουν φτάσει σε πρόσωπα με διασυνδέσεις με τον κυβερνητικό μηχανισμό, προκαλώντας ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε η εποπτεία της αγοράς.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει δεσμευθεί ότι θα αναζητηθούν και θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν παρενέβη εγκαίρως για την αντιμετώπιση των παρατυπιών στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων.

Η νέα παρέμβαση στο Sözcü TV έρχεται να προστεθεί σε αυτό το ήδη τεταμένο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, με τις τουρκικές αρχές να μην έχουν ακόμη αποσαφηνίσει τη νομική βάση της συγκεκριμένης έρευνας.