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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έχει εκτοξευθεί η έκδοση ομολόγων στην Ευρώπη, με τη συνολική αξία τους να ξεπερνά για πρώτη φορά τα 2 τρισ. ευρώ (2,2 τρισ. δολάρια), καθώς οι αυξανόμενες ανάγκες χρηματοδότησης των κυβερνήσεων συμπίπτουν με τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, το ιστορικό ορόσημο επιτεύχθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, αντανακλώντας τη ραγδαία διεύρυνση της ευρωπαϊκής αγοράς χρέους, παρά το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού παραμένει αυξημένο.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη πίσω από το φετινό ρεκόρ, καθώς αμερικανικές εταιρείες όπως η Alphabet και η Amazon αντλούν τεράστια κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή κέντρων δεδομένων και άλλων υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη της AI.

Με τον ανταγωνισμό στον συγκεκριμένο τομέα να εντείνεται, οι ανάγκες δανεισμού αναμένεται να παραμείνουν υψηλές, διατηρώντας έντονη τη δραστηριότητα των ευρωπαϊκών επενδυτικών τραπεζών.

«Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του δανεισμού από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις προέρχεται από αμερικανικές εταιρείες που επιδιώκουν να αντλήσουν κεφάλαια από διαφορετικές αγορές ομολόγων», ανέφεραν αναλυτές της HSBC, με επικεφαλής τον Σονγκ Τζιν Λι, στις προβλέψεις τους για το 2027.

Η AI πίσω από την εκρηκτική αύξηση των εταιρικών εκδόσεων

Η άνοδος των εκδόσεων σημειώνεται παρά την αύξηση των επιτοκίων διεθνώς, η οποία έχει καταστήσει ακριβότερη τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Οι αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ έχουν επιστρέψει σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2023. Παρ’ όλα αυτά, η ζήτηση των επενδυτών για εταιρικό χρέος παραμένει σχετικά ισχυρή, συγκρατώντας τα πρόσθετα ασφάλιστρα κινδύνου που καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρήσεις για να δανειστούν.

Το ρεκόρ των 2 τρισ. ευρώ αφορά στις δημόσιες κοινοπρακτικές εκδόσεις χρέους σε ευρώ, στερλίνες και δολάρια, οι οποίες πραγματοποιούνται βάσει του αμερικανικού κανονισμού Regulation S. Το συγκεκριμένο πλαίσιο επιτρέπει την πώληση τίτλων εκτός Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς την υποχρέωση καταχώρισής τους στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση της αύξησης του εταιρικού δανεισμού.

Συγκεκριμένα, οι εταιρικές εκδόσεις ομολόγων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 49 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025, με τα 37,5 δισ. ευρώ αυτής της αύξησης να προέρχονται από τους μεγάλους παρόχους υπολογιστικού νέφους και ψηφιακών υποδομών, γνωστούς ως hyperscalers.

Οι Alphabet, Amazon και Meta Platforms συγκαταλέγονται φέτος στους τέσσερις μεγαλύτερους μη χρηματοπιστωτικούς εκδότες ομολόγων σε ευρωπαϊκά νομίσματα, γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη εξάρτηση των επενδυτικών σχεδίων τους από τις κεφαλαιαγορές.

Την ίδια στιγμή, οι κοινοπρακτικές εκδόσεις από κυβερνήσεις, πολυεθνικούς οργανισμούς και φορείς με κρατική στήριξη, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της αγοράς, βρίσκονται επίσης σε επίπεδα ρεκόρ, αν και κινούνται κοντά στα αντίστοιχα περσινά μεγέθη.

Οι επενδυτές ζητούν υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου

Η εκρηκτική αύξηση του δανεισμού, ωστόσο, συνοδεύεται και από κινδύνους.

Η συνεχής προσφορά μεγάλων εκδόσεων ομολόγων από τους τεχνολογικούς κολοσσούς έχει οδηγήσει τους επενδυτές να απαιτούν υψηλότερα ασφάλιστρα για τη συμμετοχή τους σε νέες εκδόσεις, προκειμένου να αποζημιωθούν για την αυξημένη προσφορά τίτλων και την έκθεσή τους στον συγκεκριμένο κλάδο.

Ενδεικτικό είναι ότι τα ομόλογα σε ευρώ που έχουν εκδώσει οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά σε επίπεδα αποδόσεων αντίστοιχα με εκείνα ομολόγων που διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση αρκετές βαθμίδες χαμηλότερη από την πραγματική τους.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι, παρά την υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση των τεχνολογικών ομίλων, οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο απαιτητικοί ως προς τις αποδόσεις που προσδοκούν από τις τοποθετήσεις τους.

Στο παιχνίδι και οι κυβερνήσεις – Προς νέο ρεκόρ το 2027

Η αύξηση των κοινοπρακτικών εκδόσεων εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση διόγκωσης των δανειακών αναγκών στην Ευρώπη.

Οι κυβερνήσεις, οι οποίες αντλούν κεφάλαια και μέσω δημοπρασιών κρατικών τίτλων, αυξάνουν τον δανεισμό τους προκειμένου να χρηματοδοτήσουν αμυντικές δαπάνες και επενδύσεις σε υποδομές.

Η υψηλή προσφορά νέου χρέους συμπίπτει με την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, η οποία συνδέεται και με την αύξηση του ενεργειακού κόστους, εντείνοντας τις πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές σταθερού εισοδήματος.

Ιδιαίτερη πρόκληση αντιμετωπίζει η Γαλλία, όπου οι πολιτικοί και δημοσιονομικοί κίνδυνοι αυξάνονται ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Η πιθανότητα ανάδειξης ενός λαϊκιστή ηγέτη ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από τη μελλοντική δημοσιονομική πολιτική της χώρας.

Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία αναμένεται να αναδειχθεί στον μεγαλύτερο εκδότη χρέους σε ακαθάριστους όρους μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης το 2027.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της Commerzbank, οι συνολικές εκδόσεις χρέους στην Ευρωζώνη θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 1,5 τρισ. ευρώ το επόμενο έτος, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.