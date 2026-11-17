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Η επιβράδυνση στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων ενδέχεται να αποδειχθεί θετική εξέλιξη για την αγορά ομολόγων που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Σύμφωνα με την Pimco, η μείωση των νέων εκδόσεων χρέους θα μπορούσε να περιορίσει τα spreads, ανακουφίζοντας μια αγορά που τους τελευταίους μήνες έχει δεχθεί πιέσεις από τον καταιγισμό ομολογιακών εκδόσεων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην AI.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, τα ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας που συνδέονται με data centers μισθωμένα σε μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους διαπραγματεύονταν στις 10 Νοεμβρίου με πιστωτικό περιθώριο κατά περίπου 146 μονάδες βάσης υψηλότερο από εκείνο αντίστοιχων ομολόγων των εταιρειών που μισθώνουν τις εγκαταστάσεις. Η διαφορά αυτή είχε πλησιάσει τις 180 μονάδες βάσης στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο στρατηγικός αναλυτής της Pimco, Λότφι Καρουί, εκτιμά ότι η απόκλιση μπορεί να περιοριστεί περαιτέρω, καθώς οι δυσκολίες στην αδειοδότηση και το αυξημένο κόστος κατασκευής καθυστερούν την υλοποίηση νέων έργων και περιορίζουν την προσφορά ομολόγων.

Από τις ανησυχίες για υπερπροσφορά χρέους στη μείωση των εκδόσεων

Η νέα εκτίμηση σηματοδοτεί αλλαγή προσέγγισης από την Pimco, η οποία είχε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι ο υπερβολικά γρήγορος δανεισμός για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνούσε τη ζήτηση των επενδυτών, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους χρηματοδότησης.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ έχει ενισχύσει έκτοτε τις αμφιβολίες για τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων στην AI.

Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς, οι ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες των Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft και Oracle αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,2 τρισ. δολάρια σε καθένα από τα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο, η Pimco προβλέπει ότι μέρος αυτών των επενδύσεων είτε θα περιοριστεί είτε θα μετατεθεί χρονικά.

«Αναμένουμε μια πιο παρατεταμένη και λιγότερο γραμμική ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, παρά μια ουσιαστικά μικρότερη επενδυτική δραστηριότητα», σημειώνει ο Καρουί.

Μια τέτοια εξέλιξη θα κατανείμει τις χρηματοδοτικές ανάγκες σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας την άμεση πίεση από την προσφορά νέων ομολόγων. Όπως προσθέτει ο αναλυτής, όταν υποχωρήσει η πρόσφατη μεταβλητότητα, οι επενδυτές αναμένεται να επιστρέψουν σε μια πιο επιλεκτική αξιολόγηση των διαφορετικών κατηγοριών πιστωτικού κινδύνου.

Ποια ομόλογα μπορεί να ωφεληθούν

Η βραδύτερη ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων θα μπορούσε παράλληλα να διατηρήσει περιορισμένη τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ, ενισχύοντας την αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και στηρίζοντας τις τιμές μίσθωσης.

Κατά την Pimco, αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε τα ομόλογα που συνδέονται με data centers και υποστηρίζονται από συμβάσεις μίσθωσης με μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να εμφανίσουν καλύτερες επιδόσεις από τα μη εξασφαλισμένα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των ίδιων των τεχνολογικών ομίλων.

Η σχετική σπανιότητα των συγκεκριμένων τίτλων, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα πιστωτικά περιθώρια που εξακολουθούν να προσφέρουν, μπορεί να ενισχύσει την ελκυστικότητά τους.

Ωστόσο, οι ευκαιρίες δεν κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη την αγορά χρέους που συνδέεται με την AI. Η Pimco εμφανίζεται περισσότερο επιφυλακτική απέναντι σε παρόχους υποδομών με υψηλή μόχλευση, οι οποίοι εξακολουθούν να επιβαρύνονται με τόκους, μισθώματα και δεσμεύσεις αγοράς μικροτσίπ, ακόμη και όταν οι καθυστερήσεις στην κατασκευή μεταθέτουν τα αναμενόμενα έσοδα.

Για τις επιχειρήσεις αυτές, η χρονική απόσταση ανάμεσα στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και στην έναρξη παραγωγής εσόδων μπορεί να αυξήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, παρά τη γενικότερη αποκλιμάκωση των πιέσεων στην αγορά.