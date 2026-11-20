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Προς το μεγαλύτερο ανοδικό σερί των τελευταίων σχεδόν πέντε μηνών κινούνται τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, καθώς η αυξανόμενη αμφισβήτηση των υψηλών αποτιμήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) επιταχύνει το παγκόσμιο χρηματιστηριακό sell-off και οδηγεί τους επενδυτές στην αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν κατά 2 έως 3 μονάδες βάσης σε ολόκληρη την καμπύλη αποδόσεων κατά τις ασιατικές συναλλαγές της Παρασκευής, καθώς ενισχύθηκε η ζήτηση για κρατικούς τίτλους.

Ο σχετικός δείκτης του Bloomberg για τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων οδεύει προς πέμπτη συνεχόμενη ημέρα κερδών, ισοφαρίζοντας το μεγαλύτερο ανοδικό σερί που έχει καταγραφεί από τις 29 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης του Bloomberg που παρακολουθεί την πορεία του αμερικανικού δολαρίου βρίσκεται σε τροχιά τέταρτης διαδοχικής εβδομαδιαίας ανόδου, καθώς η στροφή των επενδυτών μακριά από το ρίσκο ενισχύει τη ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα.

Οι αμφιβολίες για την AI πυροδοτούν φυγή από το ρίσκο

Η υποχώρηση των διεθνών χρηματιστηρίων ενισχύει τη δυναμική των αμερικανικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και τις τεράστιες επενδύσεις που τροφοδοτούν την ανάπτυξη του κλάδου.

Οι διεθνείς μετοχές οδεύουν προς το μεγαλύτερο συνεχόμενο πτωτικό σερί των τελευταίων τριών και πλέον ετών, με τις ανησυχίες για την AI να επεκτείνονται πλέον και σε άλλους κλάδους των αγορών.

Η μεταστροφή αυτή ενισχύει το ενδιαφέρον για ασφαλέστερες τοποθετήσεις, ασκώντας καθοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι οποίες κινούνται αντίστροφα από τις τιμές τους.

«Η σταθερή υποχώρηση των αποδόσεων σήμερα, σε συνδυασμό με την αδυναμία των βασικών ασιατικών χρηματιστηριακών δεικτών και των αμερικανικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, δείχνει ότι συνεχίζεται η απομάκρυνση από το ρίσκο που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας», δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων της National Australia Bank, Κένεθ Κρόμπτον.

Το δεκαετές παραμένει πάνω από το 5% – Η Fed περιορίζει την άνοδο

Παρά την πρόσφατη ενίσχυση των ομολόγων, οι αποδόσεις τους εξακολουθούν να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου βρίσκεται κοντά στο να συμπληρώσει τη μεγαλύτερη περίοδο παραμονής πάνω από το 5% εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η εξέλιξη αντανακλά τις επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια και κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Αυτό δημιουργεί ένα αντίρροπο ρεύμα στην αγορά: από τη μία πλευρά, η χρηματιστηριακή αναταραχή ενισχύει τη ζήτηση για κρατικά ομόλογα, ενώ από την άλλη, οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια περιορίζουν τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου των τιμών τους.

Ο Κένεθ Κρόμπτον επισημαίνει ότι, παρότι οι επενδυτές επιδιώκουν να μειώσουν την έκθεσή τους στο ρίσκο, η ανοδική επενδυτική τάση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ανατραπεί πλήρως.

«Δεν θεωρούμε ότι η επενδυτική τάση της AI έχει εκτροχιαστεί ολοκληρωτικά», ανέφερε.

Κατά την εκτίμησή του, τα θεμελιώδη δεδομένα δεν στηρίζουν μια ισχυρή άνοδο των δεκαετών αμερικανικών ομολόγων που θα οδηγούσε τις αποδόσεις τους αισθητά κάτω από το 5%.