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Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές των τραπεζών πραγματοποιούν πρόσθετους ελέγχους στους κινδύνους που συνδέονται με τα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων, συνολικής αξίας τρισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον επικεφαλής μιας από τις σημαντικότερες εποπτικές αρχές της Ευρώπης.

Καθώς οι αποδόσεις ορισμένων βασικών ευρωπαϊκών ομολόγων εκτινάσσονται σε υψηλά πολλών ετών, ο Φρανσουά-Λουί Μισό, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), δήλωσε ότι τα χαρτοφυλάκια κρατικού χρέους των τραπεζών χρειάζονται ενισχυμένη παρακολούθηση.

«Αυτό κάνουν οι επόπτες», δήλωσε σε συνέντευξή του στα κεντρικά γραφεία της EBA στο Παρίσι.

Ο Μισό πρόσθεσε ότι οι σχετικές εκθέσεις φαίνεται μέχρι στιγμής να παραμένουν «περιορισμένες», καθώς η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους των ομολόγων «σε μεγάλο βαθμό αντισταθμίζει» την επίδραση της πτώσης των τιμών των ομολόγων στην οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.

«Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε οι τράπεζες να πλήττονται από όσα συμβαίνουν και είμαστε πεπεισμένοι ότι οι επόπτες κάνουν ό,τι χρειάζεται», ανέφερε.

Πάνω από 4 τρισ. ευρώ σε κρατικά ομόλογα

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατείχαν πάνω από 4 τρισ. ευρώ σε κρατικά ομόλογα, ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στο 13% του ενεργητικού τους, στο τέλος του περασμένου έτους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία αξιολόγησης κινδύνου της EBA.

Οι τράπεζες μπορούν να διακρατούν κρατικό χρέος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς κεφαλαιακή κάλυψη, αν και το πακέτο για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου προβλέπει επιβαρύνσεις για συγκεντρωμένες εκθέσεις.

Στόχος είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος οι τράπεζες να επηρεάζονται έντονα από προβλήματα που αντιμετωπίζει το κράτος του οποίου τα ομόλογα κατέχουν.

Ο Μισό τόνισε ότι οι ισχύοντες κεφαλαιακοί κανόνες δεν σημαίνουν πως οι τράπεζες μπορούν να αγνοούν τους κινδύνους των κρατικών ομολόγων.

«Η τεχνική αντιμετώπιση είναι ένα πράγμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι ολόκληρο τον ισολογισμό σου είναι κάτι άλλο».

«Επομένως, φυσικά, υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ των εποπτών και των τραπεζών σχετικά με το σε ποιον βαθμό εκτίθενται στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται και αντισταθμίζουν αυτή την έκθεση. Και στη συνέχεια υπάρχουν εργαλεία πολιτικής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν», ανέφερε.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία της EBA στα μέσα Απριλίου, έπειτα από έξι χρόνια ως εκτελεστικός διευθυντής της, δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα εργαλεία πολιτικής.

Περιορισμένος μέχρι στιγμής ο κίνδυνος από την AI

Ο Μισό δήλωσε επίσης ότι και οι πιθανές επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες από μια κατάρρευση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη φαίνονται μέχρι στιγμής «περιορισμένες».

«Αποτελεί ένα μέρος της έκθεσης στον τομέα των ΤΠΕ και η έκθεση των τραπεζών της ΕΕ στον συνολικό τομέα των ΤΠΕ είναι 4%, κάτι που προσφέρει κάποια ασφάλεια», δήλωσε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι το θέμα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του διοικητικού συμβουλίου των εθνικών εποπτικών αρχών της EBA.

«Μετά την ανταγωνιστικότητα, είναι πιθανότατα το δεύτερο θέμα που συζητείται περισσότερο αυτή τη στιγμή στις ομάδες μας», πρόσθεσε.

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