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Η παγκόσμια αγορά κρασιού συρρικνώνεται σε όγκο, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό σε αξία, προσφέροντας έτσι μερική ανακούφιση σε παραγωγούς και εξαγωγείς. Με βάση τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αγοράς Οίνου της ΕΕ που επεξεργάστηκε η Del Rey Analysts of Wine Markets, στο α’ εξάμηνο του 2026 λιγότερο κρασί πέρασε τα σύνορα, την ώρα που οι τιμές ανέκαμψαν και η αξία του εμπορίου εμφάνισε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Πίσω από τη συνολική εικόνα, όμως, οι ισορροπίες αλλάζουν: η Γαλλία κερδίζει μερίδιο έναντι Ιταλίας και Ισπανίας, τα αφρώδη και τα λευκά αντέχουν περισσότερο και τα κόκκινα και ροζέ βρίσκονται σε πιο δυσμενή θέση.

Στο α’ εξάμηνο, οι παγκόσμιες εξαγωγές κρασιού μειώθηκαν κατά 5,1% σε όρους αξίας, ενώ σε επίπεδα όγκου δέχτηκαν χτύπημα -8%. Aκόμα οι ποσότητες έφτασαν τα 43,1 εκατόλιτρα.

Λιγότερο κρασί, περισσότερη αξία ανά λίτρο

Μετά τις μεγάλες ανατιμήσεις που ακολούθησαν την πανδημία, οι διεθνείς τιμές κρασιού, έχουν σταθεροποιηθεί πλέον περίπου στα 3,60-3,70 ευρώ ανά λίτρο.

Βέβαια, η απόκλιση μεταξύ αξίας και όγκου δεν αποτελεί μόνο φαινόμενο του τελευταίου εξαμήνου. Σε βάθος δεκαετίας αποτυπώνεται μια σημαντική αλλαγή στη δομή του παγκόσμιου εμπορίου.

Από το 2017, η αξία του διεθνούς εμπορίου κρασιού έχει αυξηθεί κατά 5,1%, ή περίπου 1,6 δισ. ευρώ, παρότι οι ποσότητες που διακινούνται έχουν μειωθεί κατά 18,9 εκατ. εκατόλιτρα.

Η εξήγηση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στις τιμές, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά 26,8% στο ίδιο διάστημα. Η αγορά, επομένως, κινείται προς ένα περιβάλλον στο οποίο διακινούνται μικρότερες ποσότητες, αλλά με υψηλότερη μέση αξία.

Στο επίκεντρο της πίεσης το χύμα κρασί

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο για τα μη αφρώδη κρασιά, τα οποία ηγήθηκαν της πτώσης.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν στο χύμα κρασί, καθώς ο συνδυασμός μικρότερων σοδειών στις παραγωγικές χώρες, υψηλότερων τιμών και ασθενέστερης ζήτησης περιόρισε το διεθνές εμπόριο. Αρνητική ήταν, ωστόσο, και η πορεία των εμφιαλωμένων κρασιών.

Στον αντίποδα, τα αφρώδη κρασιά παρουσίασαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Σε όρους αξίας κατέγραψαν ακόμη και κάποια ανάπτυξη μέσα στο εξάμηνο, υποστηριζόμενα από την ανάκαμψη των μέσων τιμών.

Η υπεραπόδοσή τους ωστόσο, δεν περιορίζεται στο 2026. Σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, τα αφρώδη έχουν εμφανίσει σαφώς καλύτερη πορεία από τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία σε διαφορετικές ταχύτητες

Οι πιέσεις βέβαια, δεν κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των μεγάλων εξαγωγικών χωρών. Η Γαλλία φαίνεται να κερδίζει μερίδιο αγοράς έναντι της Ιταλίας και της Ισπανίας, καθώς η μείωση των τιμών προκειμένου να διατηρηθούν οι όγκοι πωλήσεων αποδείχθηκε σχετικά αποτελεσματική.

Η Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη με πολύ μεγαλύτερες πιέσεις στις ποσότητες. Οι εξαγωγές της σε όγκο μειώθηκαν κατά 16,8%, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης υποχώρησης των αποστολών χύμα κρασιού. Αντίστοιχα, η Ιταλία και η Γαλλία κατέγραψαν ηπιότερες μειώσεις σε όγκο.

Μεταξύ των μεγάλων εξαγωγέων, ιδιαίτερα έντονη ήταν η υποχώρηση σε αξία για τις ΗΠΑ, κατά 18,1%, τη Χιλή, κατά 15,3%, και τη Νέα Ζηλανδία, κατά 11,8%. Η Νότια Αφρική αντίθετα, αποτέλεσε εξαίρεση στη γενικότερη πτωτική τάση.

Η Ευρώπη ενισχύει το μερίδιό της

Παρά τις πιέσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε πιο ανθεκτική από τους ανταγωνιστές της. Η αξία των εξαγωγών κρασιού της ΕΕ μειώθηκε κατά 4,3%, έναντι πτώσης 8,2% στις εξαγωγές τρίτων χωρών. Η διαφορά αυτή επέτρεψε στην Ευρώπη να αυξήσει το μερίδιό της στο παγκόσμιο εμπόριο κρασιού στο 77,4%, από 77% τον περασμένο Δεκέμβριο.

Την ίδια στιγμή, όμως, το εμπόριο μεταξύ των ίδιων των χωρών της ΕΕ δέχθηκε μεγαλύτερο πλήγμα από τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη είχε η μείωση του εμπορίου χύμα κρασιού μεταξύ των παραγωγών.

Η κρίση χτυπά περισσότερο κόκκινα και ροζέ

Μια ακόμη αλλαγή γίνεται ολοένα πιο καθαρή στην ευρωπαϊκή αγορά: τα λευκά κρασιά αντέχουν καλύτερα από τα κόκκινα και τα ροζέ. Η διαφορά περιορίστηκε μέσα στο πρώτο εξάμηνο, ωστόσο τα κόκκινα και τα ροζέ εξακολουθούν να εμφανίζουν χειρότερες επιδόσεις.

Η μακροπρόθεσμη εικόνα είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική. Από το 2017 και ιδιαίτερα μετά την ανάκαμψη από την πανδημία, η μεγαλύτερη πίεση στην αγορά εντοπίζεται στα κόκκινα και ροζέ κρασιά.

Διαφοροποιήσεις καταγράφονται και ανάλογα με την κατηγορία ποιότητας. Τα κρασιά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και τα ποικιλιακά έχουν εμφανίσει σε βάθος χρόνου καλύτερη συμπεριφορά από τα κρασιά Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και εκείνα χωρίς ένδειξη ποιότητας.

Σημάδια σταθεροποίησης το 2026

Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου αποτυπώνει τελικά μια παγκόσμια αγορά που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση, ωστόσο αρχίζει να εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης στις τιμές.

Η έντονη πτώση των τιμών στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 είχε συνδεθεί σε σημαντικό βαθμό με την αντίδραση στην αύξηση των αμερικανικών δασμών, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Γαλλίας. Το 2026, αντίθετα, διαμορφώνεται μέχρι στιγμής ως χρονιά μεγαλύτερης σταθερότητας.

Στην πλευρά της ζήτησης, οι περισσότερες μεγάλες εισαγωγικές αγορές περιόρισαν τις αγορές κρασιού μέσα στο εξάμηνο. Εξαιρέσεις αποτέλεσαν η Δανία, η Ρωσία και η Βραζιλία.

Η πτώση στις ΗΠΑ μετριάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ενώ πολύ μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στις αγορές που εισάγουν χύμα κρασί.

Το βασικό μήνυμα της αγοράς παραμένει σαφές: το παγκόσμιο εμπόριο κρασιού χάνει όγκους, αλλά οι υψηλότερες τιμές περιορίζουν τις απώλειες σε αξία. Την ίδια στιγμή, η πίεση δεν μοιράζεται ισότιμα. Τα αφρώδη και τα λευκά εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ κόκκινα, ροζέ και χύμα κρασί βρίσκονται στο επίκεντρο της υποχώρησης

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