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Tη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν έως και πέντε χρόνια νωρίτερα, δηλαδή στο 62ο αντί για το 67ο έτος της ηλικίας τους, αποκτούν περίπου 15.000 νοσηλευτές, διασώστες και μέλη πληρωμάτων ασθενοφόρων που απασχολούνται σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, καθώς και στο ΕΚΑΒ. Η αλλαγή προκύπτει από την ένταξή τους στο ασφαλιστικό καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Η υπαγωγή των συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων στα βαρέα, που αποτελούσε πάγιο αίτημά τους, προβλέφθηκε με διάταξη του νόμου 5316/2026. Παράλληλα, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου ασφάλισης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο κοινό καθεστώς, ώστε να υπολογιστεί ως χρόνος απασχόλησης σε βαρέα και ανθυγιεινά.

Για την αναγνώριση του προηγούμενου χρόνου απαιτείται η καταβολή της πρόσθετης ασφαλιστικής εισφοράς που αντιστοιχεί στα βαρέα. Το συνολικό ποσοστό διαμορφώνεται σε 5,6% επί των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου για κάθε μήνα που επιθυμεί να αναγνωρίσει.

Προαιρετική η ένταξη – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η υπαγωγή στο νέο καθεστώς δεν γίνεται αυτόματα αλλά είναι προαιρετική. Οι νοσηλευτές, οι διασώστες και τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που επιθυμούν να ενταχθούν θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία εκκαθάρισης της μισθοδοσίας τους.

Με την ίδια αίτηση καλύπτεται και η υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην προθεσμία, καθώς η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης. Πρόκειται για αποκλειστική προθεσμία, γεγονός που σημαίνει ότι αιτήσεις οι οποίες θα κατατεθούν μετά τη λήξη της δεν θα γίνονται δεκτές.

Η ένταξη στο καθεστώς των βαρέων συνοδεύεται από αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. Για την κύρια ασφάλιση, η πρόσθετη ειδική εισφορά ανέρχεται σε 3,60%. Από αυτήν, ποσοστό 2,20% καταβάλλει ο εργαζόμενος και 1,40% ο εργοδότης. Στην επικουρική ασφάλιση, η επιπλέον εισφορά ανέρχεται σε 2%, εκ του οποίου το 1,25% βαρύνει τον ασφαλισμένο και το υπόλοιπο 0,75% τον εργοδότη.

Πώς εξαγοράζεται ο προηγούμενος χρόνος

Διαφορετικός είναι ο τρόπος υπολογισμού όταν ο εργαζόμενος επιθυμεί να μετατρέψει σε χρόνο βαρέων τα έτη πραγματικής ασφάλισης που έχει ήδη διανύσει.

Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει να καταβάλει ολόκληρη την πρόσθετη εισφορά, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση. Πρόκειται για ποσοστό 3,60% για την κύρια και 2% για την επικουρική, δηλαδή συνολικά 5,6%.

Η εισφορά υπολογίζεται στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και επιβάλλεται για κάθε μήνα ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως χρόνος στα βαρέα.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος με μικτές αποδοχές 1.500 ευρώ τον μήνα, ο οποίος επιθυμεί να αναγνωρίσει πέντε χρόνια προηγούμενης υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει 84 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης. Για τους συνολικά 60 μήνες της πενταετίας, το κόστος φτάνει τα 5.040 ευρώ, καλύπτοντας τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Η εξόφληση του ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις. Στη δεύτερη περίπτωση, ο αριθμός των δόσεων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.

Η αίτηση κατατίθεται στην υπηρεσία μισθοδοσίας του φορέα όπου εργάζεται ο ασφαλισμένος. Μόλις ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του ποσού, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, η οποία τοποθετείται στον υπηρεσιακό φάκελο του εργαζομένου.

Οι προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη στα 62

Με το νέο ασφαλιστικό καθεστώς, οι εργαζόμενοι που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν πλήρη κύρια σύνταξη γήρατος από την ηλικία των 62 ετών, αντί να περιμένουν έως το γενικό όριο των 67.

Για να θεμελιωθεί το συγκεκριμένο δικαίωμα απαιτούνται τουλάχιστον 15 χρόνια συνολικής ασφάλισης. Από αυτά, τα 12 χρόνια θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στις ειδικότητες που εντάσσονται στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Επιπλέον, από τα συγκεκριμένα 12 έτη, τουλάχιστον τρία χρόνια πρέπει να έχουν διανυθεί στα βαρέα μέσα στα τελευταία 17 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας ή πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Διαφορετικές δυνατότητες προβλέπονται για όσους έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια ασφάλισης, εκ των οποίων τα 25 είναι στα βαρέα. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη στα 60 ή πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους.

Σημαντικό είναι επίσης ότι ο χρόνος που εξαγοράζεται και αναγνωρίζεται ως χρόνος βαρέων χαρακτηρίζεται πραγματικός χρόνος ασφάλισης και όχι πλασματικός.

Ως εκ τούτου, δεν συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των επτά ετών πλασματικού χρόνου που μπορεί να αναγνωρίσει ένας ασφαλισμένος για την κύρια και την επικουρική σύνταξη. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη αναγνώριση δεν περιορίζει τη δυνατότητα αξιοποίησης άλλων πλασματικών ετών όπου αυτά προβλέπονται.

Τι κερδίζουν όσοι παραμείνουν έως τα 67

Το νέο καθεστώς προβλέπει διαφορετική αντιμετώπιση για όσους ενταχθούν στα βαρέα, καταβάλουν τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά τελικά επιλέξουν να μη συνταξιοδοτηθούν με τις ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν την πρόωρη έξοδο.

Στην περίπτωση αυτή, οι πρόσθετες εισφορές δεν χάνονται. Αντίθετα, κατά τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, ο ασφαλισμένος δικαιούται προσαύξηση λόγω της καταβολής της πρόσθετης ειδικής εισφοράς.

Η προσαύξηση υπολογίζεται με συντελεστή 0,075% για κάθε επιπλέον μονάδα εισφοράς που έχει καταβληθεί λόγω υπαγωγής στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Ενδεικτικά, ασφαλισμένος ο οποίος έχει συμπληρώσει 12 χρόνια με πρόσθετη εισφορά 3,6% στα βαρέα, αλλά επιλέγει αντί να αποχωρήσει στα 62 να συνεχίσει να εργάζεται και να συνταξιοδοτηθεί στα 67, αποκτά προσαύξηση 3,24% στο ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξής του.

Αντίθετα, εάν ο ίδιος ασφαλισμένος αξιοποιήσει το ευνοϊκότερο όριο ηλικίας των βαρέων και αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη στα 62 αντί για τα 67, θα κερδίσει την πενταετή νωρίτερη έξοδο από την εργασία, αλλά δεν θα λάβει την πρόσθετη προσαύξηση που αντιστοιχεί στις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι εργαζόμενοι καλούνται επομένως να σταθμίσουν δύο διαφορετικά οφέλη, από τη μία πλευρά τη δυνατότητα εξόδου έως και πέντε χρόνια νωρίτερα και από την άλλη την προσαύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης εφόσον παραμείνουν στην εργασία και δεν αξιοποιήσουν τις ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των βαρέων.

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