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Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων παραμένει η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, με τις τιμές να έχουν εκτιναχθεί κατά 157% από την αρχή του έτους, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να τροφοδοτεί τη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο, αφήνοντας ανοιχτό το κρίσιμο ζήτημα των ενεργειακών ροών μέσω μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου σταθεροποιήθηκαν την 1η Οκτωβρίου πάνω από τα 72 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μετά την άνοδο άνω του 4% που είχε προηγηθεί. Οι traders παρακολουθούν στενά τόσο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και την πορεία των ευρωπαϊκών αποθεμάτων, καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στην τελική ευθεία για τη χειμερινή περίοδο με σημαντικά μικρότερο ενεργειακό «μαξιλάρι» σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται περίπου στο 71% της συνολικής χωρητικότητας, αισθητά χαμηλότερα από τον εποχιακό μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, ο οποίος διαμορφώνεται στο 87%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση στη Γερμανία, όπου οι αποθήκες βρίσκονται μόλις πάνω από το 57%.

Η εικόνα αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για την επάρκεια εφοδιασμού τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα εάν ένας ψυχρός χειμώνας αυξήσει απότομα τη ζήτηση για θέρμανση και ηλεκτροπαραγωγή.

Οι περιορισμένες ροές LNG από τον Κόλπο

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Κόλπο κατάφεραν τις τελευταίες εβδομάδες να περάσουν μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι ποσότητες παραμένουν περιορισμένες και δεν επαρκούν για να ανατρέψουν τη στενότητα που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά.

Οι δυσκολίες στις προμήθειες αποτυπώνονται και στις συμβατικές υποχρεώσεις μεγάλων παραγωγών. Η QatarEnergy παρέτεινε το καθεστώς ανωτέρας βίας για τις παραδόσεις LNG προς την ιταλική Edison έως τον Δεκέμβριο, ενώ αντίστοιχες ρυθμίσεις για τις προμήθειες του Πακιστάν έχουν παραταθεί έως τον Νοέμβριο.

Οι εξελίξεις αυτές διατηρούν την Ευρώπη σε έντονο ανταγωνισμό με την Ασία για τα διαθέσιμα φορτία LNG, σε μια περίοδο κατά την οποία η Γηραιά Ήπειρος χρειάζεται πρόσθετες ποσότητες για να ενισχύσει τα αποθέματά της πριν από την κορύφωση της χειμερινής ζήτησης.

«Ανάσα» από την Κίνα

Ένας παράγοντας που λειτουργεί, πάντως, υπέρ της Ευρώπης είναι η υποχώρηση της κινεζικής ζήτησης για LNG. Οι εισαγωγές της Κίνας αναμένεται να μειωθούν για δεύτερο διαδοχικό μήνα, εξέλιξη που θα μπορούσε να απελευθερώσει περισσότερα φορτία στην παγκόσμια αγορά.

Εφόσον η τάση συνεχιστεί, μέρος αυτών των ποσοτήτων θα μπορούσε να κατευθυνθεί προς την Ευρώπη, προσφέροντας μια πολύτιμη ανάσα στον ανεφοδιασμό και περιορίζοντας μέρος των πιέσεων στις τιμές.

Ωστόσο, η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Με τις τιμές αυξημένες κατά 157% από την αρχή του έτους, τα ευρωπαϊκά αποθέματα χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ να παραμένει αβέβαιη, ο ερχόμενος χειμώνας εξελίσσεται σε κρίσιμο τεστ για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

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