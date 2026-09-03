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Οι ευρωπαϊκές βιομηχανικές εταιρείες, παρά τις πιέσεις που έχουν δεχθεί τα τελευταία χρόνια, εμφανίζονται πλέον πιο αισιόδοξες για τις προοπτικές τους, με σχεδόν τα δύο τρίτα να αναμένουν τουλάχιστον μέτρια αύξηση εσόδων μέσα στο 2026.

Η περίοδος κατά την οποία η προτεραιότητα ήταν η ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις και η μείωση του κόστους φαίνεται να δίνει τη θέση της σε μια νέα στρατηγική με επίκεντρο την ανάπτυξη και την επέκταση.

Σύμφωνα με έρευνα της Oliver Wyman, η εμπιστοσύνη των στελεχών του κλάδου βελτιώθηκε, καθώς ο δείκτης αισιοδοξίας αυξήθηκε από το χαμηλό επίπεδο του 5,4 πέρυσι στο 6 με άριστα το 10.

Η έρευνα βασίστηκε στην αξιολόγηση 230 εισηγμένων ευρωπαϊκών εταιρειών και σε απαντήσεις περισσότερων από 100 ανώτερων στελεχών της μεταποίησης κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Οι εταιρείες επιστρέφουν σε τροχιά ανάπτυξης

Σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων εκτιμά ότι μπορεί να επιτύχει ετήσια ανάπτυξη τουλάχιστον 3% μέσα στην επόμενη πενταετία έως οκταετία, ενώ μία στις πέντε επιχειρήσεις θέτει τον πήχη ακόμη υψηλότερα, με στόχο αύξηση 10% ή περισσότερο.

«Ο βιομηχανικός κλάδος της Ευρώπης απέδειξε ότι μπορεί να αντέξει μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας», ανέφερε ο Μάικλ Βάγκνερ της Oliver Wyman, υπογραμμίζοντας ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η μετάβαση από την απλή ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι διοικήσεις των εταιρειών αναμένουν σημαντική ενίσχυση των εσόδων από υπηρεσίες, λογισμικό και λύσεις που βασίζονται στα δεδομένα, καθώς η βιομηχανία μετασχηματίζεται ψηφιακά.

Η βελτίωση των προσδοκιών έχει ήδη αποτυπωθεί στις αγορές. Ο δείκτης Stoxx 600 Industrial Goods and Services έχει καταγράψει άνοδο σχεδόν 10% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Η επίδοση αυτή δείχνει ότι οι βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να διαχειριστούν σημαντικές προκλήσεις, όπως η γεωπολιτική αστάθεια, οι επιπτώσεις του πολέμου Ιράν–Ισραήλ και οι εμπορικοί δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ενισχύονται οι ενδείξεις ότι η γερμανική οικονομία, η οποία φιλοξενεί ορισμένες από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ευρώπης, εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης μετά από χρόνια στασιμότητας.

AI, ενέργεια και άμυνα στηρίζουν τη βιομηχανία

Η έκρηξη των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης έχει λειτουργήσει ως σημαντικός καταλύτης για εταιρείες όπως η Siemens Energy, η οποία συγκαταλέγεται στις καλύτερες επιδόσεις της ευρωπαϊκής αγοράς το τελευταίο διάστημα.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση των κρατικών δαπανών για άμυνα και υποδομές έχει ενισχύσει κατασκευαστικούς ομίλους, όπως η Hochtief, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη. Οι μικρότερες επιχειρήσεις και όσες εξαρτώνται περισσότερο από την ευρωπαϊκή ζήτηση εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες.

Παρά την καλύτερη πορεία των ευρωπαϊκών βιομηχανικών μετοχών, ο κλάδος εξακολουθεί να υστερεί έναντι των αντίστοιχων διεθνών εταιρειών.

Η έρευνα δείχνει ότι η αξία συγκεντρώνεται πλέον σε συγκεκριμένους υποκλάδους. Οι εταιρείες εξοπλισμού ημιαγωγών, ενεργειακών συστημάτων και διαφοροποιημένων βιομηχανικών δραστηριοτήτων καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο κεφαλαιοποίησης.

Αντίθετα, οι κλάδοι του βιομηχανικού λογισμικού, του εξοπλισμού διαχείρισης υλικών και των μηχανημάτων για ειδικές εφαρμογές έχουν δεχθεί πιέσεις.

Όπως σημειώνει η Oliver Wyman, η συνολική εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε μια περίοδο μετάβασης παρά σε πλήρη απογείωση, καθώς οι θετικές προοπτικές αντισταθμίζονται από τις προκλήσεις της χαμηλής ανάπτυξης, της άνισης ζήτησης και της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

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