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Oι επενδυτές έλαβαν υπενθύμιση ότι ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται, με τις μετοχές να υποχωρούν καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των ομολόγων εκτοξεύτηκαν, αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες.

Το Brent ανέκαμψε πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι και το WTI ξεπέρασε τα 90 δολάρια, μετά τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο εναντίον ιρανικών στόχων και τις αντεπιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αυξάνονται οι κίνδυνοι για ορισμένους τομείς της αγοράς, όπως οι αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες λιανικής που απευθύνονται στους καταναλωτές και οι κατασκευαστές. Η επίμονη ενεργειακή κρίση προσθέτει επίσης μια νέα πτυχή στις προοπτικές του πληθωρισμού, η οποία απειλεί την αγορά με υψηλότερα επιτόκια από τη Fed.

Η πρώτη στρατιωτική ενέργεια στον Περσικό Κόλπο εδώ και εβδομάδες επαναφέρει τη σύγκρουση στο προσκήνιο, καθώς η αγορά εισέρχεται σε μια ιστορικά αδύναμη περίοδο του έτους. Η περίοδος από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο αποτελεί από καιρό το χειρότερο τρίμηνο για τις μετοχές, και η άμεση επίδραση των υψηλών τιμών του πετρελαίου στα κέρδη των εταιρειών, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές επιπτώσεις τους, αποτελεί εμπόδιο εν όψει της επερχόμενης περιόδου ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Λίγο πριν τις τελευταίες επιθέσεις, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν μερικό έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Ωστόσο, η πορεία των τιμών δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να επικεντρώνεται κυρίως στη σύγκρουση με το Ιράν και όχι στην πιθανότητα οι τιμές να περιοριστούν λόγω της αυξημένης προσφοράς από τη Βενεζουέλα.

Ο Κρις Βερσάτσε, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη TheStreet Pro, σημείωσε ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι τα νέα αποθέματα πετρελαίου να αντισταθμίσουν τη διακοπή των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, προβλέποντας ότι η μεταβλητότητα που συνδέεται με το πετρέλαιο θα συνεχιστεί.

«Μπορεί να έχουμε κάποια ανάσα, ανάλογα με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν μεταξύ του Λευκού Οίκου και των στελεχών των πετρελαϊκών εταιρειών, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οποιαδήποτε επίδραση θα εμφανιστεί αργότερα», δήλωσε στο Business Insider. «Τα στοιχεία του ISM και τα συμπεράσματα που θα εξάγονται από αυτά σχετικά με τον πληθωρισμό θα είναι σημαντικά».

Άλλοι αναλυτές διαβλέπουν αυξανόμενους κινδύνους για ορισμένους τομείς της αγοράς, εάν οι διαταραχές στον τομέα της ενέργειας επιμείνουν. Ο Σάιμον Λακ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στο Catalyst Energy Infrastructure Fund, υπογράμμισε τη θέση των ΗΠΑ ως σημαντικού καθαρού εξαγωγέα ως πιθανό αντίβαρο έναντι της μεταβλητότητας που προκαλεί το πετρέλαιο, αλλά προσέθεσε ότι μία από τις πιο δημοφιλείς συναλλαγές της αγοράς απειλείται από την παρατεταμένη σύγκρουση.

«Θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη απειλή αφορά τις εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η άνοδος της τιμής του πετρελαίου ωθεί προς τα πάνω τις αποδόσεις των ομολόγων», ανέφερε.

«Αυτό αυξάνει το discount rate που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών αυτών των εταιρειών υψηλής ανάπτυξης, μειώνοντας την καθαρή αξία των περιουσιακών τους στοιχείων και την τιμή των μετοχών τους».

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