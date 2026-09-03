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Η μεγάλη εταιρική «μόδα» του bitcoin αρχίζει να γυρίζει μπούμερανγκ. Επιχειρήσεις που πριν από έναν ή δύο χρόνια δανείζονταν, εξέδιδαν μετοχές και συγκέντρωναν κεφάλαια για να αγοράζουν κρυπτονομίσματα βλέπουν σήμερα τις χρηματιστηριακές τους αποτιμήσεις να έχουν συρρικνωθεί δραματικά, καθώς το αφήγημα που είχε απογειώσει τις μετοχές τους έχασε τη δυναμική του.

Στις 50 εισηγμένες με τα μεγαλύτερα αποθέματα bitcoin, η συνολική χρηματιστηριακή αξία έχει υποχωρήσει από περίπου 150 δισ. δολάρια τον Ιούλιο του 2025 στα 67 δισ. δολάρια σήμερα. Η απώλεια ξεπερνά έτσι τα 80 δισ. δολάρια, ενώ σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν η πτώση διαμορφώνεται κοντά στα 57 δισ. δολάρια.

Η εξέλιξη αποτυπώνει πόσο γρήγορα άλλαξε το επενδυτικό κλίμα γύρω από τις λεγόμενες bitcoin treasury companies. Το μοντέλο στηριζόταν στην ιδέα ότι η αγορά bitcoin με δανεισμό ή νέες εκδόσεις μετοχών θα μπορούσε να αυξάνει την αξία του ισολογισμού και παράλληλα να λειτουργεί ως μοχλός για ακόμη υψηλότερη τιμή της μετοχής.

Για ένα διάστημα, αυτή η λογική λειτούργησε. Όμως, όταν η χρηματιστηριακή ευφορία υποχώρησε, οι εταιρείες βρέθηκαν εκτεθειμένες τόσο στις διακυμάνσεις του bitcoin όσο και στο κόστος χρηματοδότησης που είχαν αναλάβει για να το αγοράσουν.

Από τις μαζικές αγορές στις ρευστοποιήσεις

Η κορύφωση της τάσης καταγράφηκε στα τέλη του 2024 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, όταν εκατοντάδες επιχειρήσεις σε διαφορετικούς κλάδους υιοθέτησαν την ίδια στρατηγική: άντληση δανεισμού ή νέων κεφαλαίων και μετατροπή σημαντικού μέρους τους σε bitcoin.

Το πιο γνωστό πρότυπο ήταν η Strategy του Μάικλ Σέιλορ, η οποία μετέτρεψε την αγορά bitcoin στον βασικό πυρήνα της εταιρικής της ταυτότητας και εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο εταιρικό κάτοχο του κρυπτονομίσματος παγκοσμίως.

Η επιτυχία της πρώτης φάσης προσέλκυσε μιμητές. Πολλές μικρότερες εισηγμένες διαπίστωσαν ότι μόνο η ανακοίνωση μιας «bitcoin strategy» μπορούσε να προκαλέσει εκρηκτική άνοδο στη μετοχή τους.

Η περίοδος αυτή, όμως, φαίνεται να έχει τελειώσει.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει πλέον να μειώνουν τα αποθέματα κρυπτονομισμάτων και να επιστρέφουν στις βασικές δραστηριότητές τους, καθώς το όφελος στις αποτιμήσεις δεν είναι πλέον το ίδιο και η διατήρηση μεγάλων crypto θέσεων απαιτεί αυξημένη ρευστότητα και ανοχή στον κίνδυνο.

Πτώση στις 43 από τις 50 μετοχές

Η εικόνα στις χρηματιστηριακές τιμές είναι ενδεικτική του μεγέθους της αλλαγής.

Οι μετοχές 43 από τις 50 μεγαλύτερες εταιρείες με bitcoin αποθέματα βρίσκονται σήμερα χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία διαπραγματεύονταν όταν ανακοίνωσαν τη στροφή τους προς το κρυπτονόμισμα.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι 35 από αυτές έχουν χάσει τουλάχιστον το 50% της αξίας τους.

Αυτό σημαίνει ότι για τη μεγάλη πλειονότητα των εταιρειών η υπόσχεση πως η κατοχή bitcoin θα λειτουργούσε ως μόνιμος καταλύτης για τη μετοχή δεν επιβεβαιώθηκε.

Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής υποχώρησης συνδέεται με τη Strategy.

Η εταιρεία έχει χάσει περίπου 79 δισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας από το υψηλό του 2025, ποσό που αντιπροσωπεύει πολύ μεγάλο μέρος της συνολικής πτώσης του συγκεκριμένου εταιρικού «καλαθιού».

Η πτώση δείχνει και το βασικό ρίσκο του συγκεκριμένου μοντέλου. Όταν μια εταιρεία χρηματοδοτεί αγορές bitcoin με νέο χρέος ή με συνεχείς αυξήσεις κεφαλαίου, η μετοχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση από την τιμή του κρυπτονομίσματος.

Σε ανοδική αγορά, η μόχλευση αυτή μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη. Σε αντίστροφη πορεία, όμως, μπορεί να εντείνει τις απώλειες.

Οι μεγαλύτεροι κάτοχοι έγιναν πωλητές

Το πιο χαρακτηριστικό σημάδι αλλαγής δεν βρίσκεται μόνο στις τιμές των μετοχών αλλά και στις ίδιες τις κινήσεις των εταιρειών.

Τον Ιούλιο, οι 50 μεγαλύτεροι εταιρικοί κάτοχοι bitcoin πέρασαν για πρώτη φορά από καθαροί αγοραστές σε καθαρούς πωλητές.

Συνολικά πούλησαν περίπου 2.500 περισσότερα bitcoin από όσα αγόρασαν, ποσότητα αξίας περίπου 160 εκατ. δολαρίων.

Η μεταβολή είναι σημαντική επειδή οι ίδιες εταιρείες είχαν αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της θεσμικής ζήτησης τα προηγούμενα τρίμηνα. Η συνεχής αγορά bitcoin από εισηγμένες εταιρείες είχε λειτουργήσει ως επιπλέον πηγή ζήτησης και ως επιχείρημα για τη μακροπρόθεσμη ανοδική ιστορία του κρυπτονομίσματος.

Η στροφή προς τις πωλήσεις δείχνει ότι οι ανάγκες ρευστότητας αρχίζουν να υπερισχύουν της λογικής της διαρκούς συσσώρευσης.

Και η Strategy άνοιξε την πόρτα στις πωλήσεις

Ακόμη και η Strategy, η εταιρεία που ταυτίστηκε περισσότερο από κάθε άλλη με την ιδέα του «αγοράζω και δεν πουλάω ποτέ», προχώρησε σε ρευστοποιήσεις.

Μεταξύ τέλους Ιουνίου και μέσων Αυγούστου, πούλησε σχεδόν 7.000 bitcoin, συνολικής αξίας περίπου 430 εκατ. δολαρίων.

Η ανάγκη συνδέεται με την εξασφάλιση ρευστότητας για την κάλυψη υποχρεώσεων προς κατόχους τοκοφόρων τίτλων.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Μάικλ Σέιλορ είχε επανειλημμένως καλλιεργήσει την εικόνα μιας στρατηγικής μόνιμης κατοχής bitcoin.

Η νέα πραγματικότητα, ωστόσο, ανέδειξε τη διαφορά ανάμεσα σε μια προσωπική επενδυτική θέση και στη λειτουργία μιας εισηγμένης εταιρείας, η οποία έχει τόκους, υποχρεώσεις, χρηματοδοτικές ανάγκες και μετόχους.

Παρά τις ρευστοποιήσεις, η Strategy εξακολουθεί να διαθέτει με διαφορά το μεγαλύτερο εταιρικό απόθεμα bitcoin στον κόσμο και παραμένει προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη λογική της συσσώρευσης.

Το πρόβλημα της μόχλευσης

Η μεγάλη αδυναμία των bitcoin treasury companies δεν είναι απαραίτητα η κατοχή του ίδιου του κρυπτονομίσματος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο πολλές από αυτές χρηματοδότησαν τις αγορές.

Αρκετές εταιρείες στηρίχθηκαν σε νέο χρέος, μετατρέψιμους τίτλους ή επαναλαμβανόμενες αυξήσεις κεφαλαίου για να αγοράζουν περισσότερα bitcoin.

Η στρατηγική αυτή δημιουργεί έναν αυτοτροφοδοτούμενο μηχανισμό όσο η μετοχή ανεβαίνει: η εταιρεία μπορεί να αντλεί νέα κεφάλαια σε υψηλότερες αποτιμήσεις, να αγοράζει περισσότερα bitcoin και να ενισχύει ακόμη περισσότερο το αφήγημα γύρω από τη μετοχή.

Όταν όμως η χρηματιστηριακή αξία υποχωρεί, ο κύκλος αντιστρέφεται.

Η έκδοση νέων μετοχών γίνεται περισσότερο επιβαρυντική για τους υφιστάμενους μετόχους, η πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση περιορίζεται και οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν στη φάση της ανόδου συνεχίζουν να πρέπει να εξυπηρετούνται.

Σε αυτό το σημείο, η πώληση μέρους των crypto αποθεμάτων μπορεί να μετατραπεί από επιλογή σε αναγκαιότητα.

Η πίεση περνά και πέρα από το bitcoin

Η αλλαγή επενδυτικού κλίματος δεν αφορά αποκλειστικά το bitcoin.

Η Bitmine Immersion Technologies, ο μεγαλύτερος εταιρικός κάτοχος ether, έχει δει τη μετοχή της να υποχωρεί περίπου 85% από το υψηλό του Ιουλίου 2025.

Η εικόνα δείχνει ότι το πρόβλημα αφορά ευρύτερα το εταιρικό μοντέλο της μετατροπής μιας εισηγμένης σε έμμεσο επενδυτικό όχημα για κρυπτονομίσματα.

Σε άλλες περιπτώσεις, επιχειρήσεις που είχαν πειραματιστεί με crypto στρατηγικές έχουν αρχίσει να τις εγκαταλείπουν.

Αμερικανική εταιρεία προϊόντων καθαρισμού ρευστοποίησε τα αποθέματά της σε Dogecoin, επιλέγοντας να στρέψει εκ νέου το ενδιαφέρον της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ακόμη και ο όμιλος μέσων ενημέρωσης του Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε σχέδιο για αγορά κρυπτονομισμάτων που συνδέονταν με το ανταλλακτήριο Crypto.com.

Οι κινήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι η απλή προσθήκη ενός crypto story στην επενδυτική αφήγηση μιας εισηγμένης δεν αρκεί πλέον για να δημιουργήσει διατηρήσιμη χρηματιστηριακή αξία.

Το τέλος της φρενίτιδας, όχι απαραίτητα του bitcoin

Η πτώση άνω των 80 δισ. δολαρίων δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις εγκαταλείπουν συνολικά το bitcoin ούτε ότι το εταιρικό ενδιαφέρον εξαφανίζεται.

Σηματοδοτεί, όμως, το τέλος μιας περιόδου στην οποία σχεδόν οποιαδήποτε εταιρεία μπορούσε να ανακοινώσει ότι μετατρέπει μέρος του ταμείου της σε bitcoin και να περιμένει άμεση επιβράβευση από τη χρηματιστηριακή αγορά.

Οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον περισσότερο απαιτητικοί. Δεν αρκεί το μέγεθος των crypto αποθεμάτων. Μεγαλύτερη σημασία αποκτούν η ποιότητα του ισολογισμού, το κόστος χρηματοδότησης, η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα και η δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους.

Η Strategy παραμένει το μεγαλύτερο και πιο χαρακτηριστικό πείραμα αυτής της στρατηγικής. Παρά τις πρόσφατες πωλήσεις, ο Σέιλορ επιμένει ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η εταιρεία θα παραμείνει καθαρός αγοραστής bitcoin.

Το ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι πλέον εάν το bitcoin μπορεί να ανεβαίνει. Είναι πόσο βιώσιμο είναι ένα εταιρικό μοντέλο που στηρίζεται στη συνεχή αγορά ενός εξαιρετικά ευμετάβλητου περιουσιακού στοιχείου με νέο χρέος και νέα κεφάλαια.

Και η μέχρι σήμερα εικόνα των μετοχών δείχνει ότι η αγορά δεν είναι πλέον διατεθειμένη να δίνει λευκή επιταγή σε αυτή τη στρατηγική.

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