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Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε ότι η Anthropic έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτώντας πιθανή αποκλιμάκωση στη διαμάχη που είχε ξεσπάσει τους τελευταίους μήνες γύρω από ζητήματα ασφάλειας και χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Είχαμε μια καλή αναστάτωση, ήταν εκεί έξω», δήλωσε ο Λούτνικ σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television στο περιθώριο τεχνολογικής εκδήλωσης της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. «Αλλά πλέον έχουν κατανοήσει τη θέση μας», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Λούτνικ αποτελούν την ισχυρότερη ένδειξη μέχρι σήμερα ότι οι σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης έχουν βελτιωθεί, μετά την απόφαση του υπουργείου Εμπορίου τον Ιούνιο να επιβάλει προσωρινά περιορισμούς εξαγωγών στα δύο κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic.

Οι περιορισμοί αφορούσαν τα συστήματα Fable 5 και Mythos 5 και άρθηκαν δύο εβδομάδες αργότερα, αφού η Anthropic προχώρησε σε ενέργειες για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της κυβέρνησης σχετικά με την εθνική ασφάλεια.

Ο επικεφαλής του Υπουργείου Εμπορίου ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι συνέβαλαν στη γεφύρωση του χάσματος με την εταιρεία και στην ευθυγράμμισή της με τις κυβερνητικές πολιτικές.

«Ήταν λίγο μπερδεμένοι σχετικά με το θέμα, αλλά το λύσαμε. Είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή», δήλωσε ο Λούτνικ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκπρόσωποι της Anthropic και του Υπουργείου Εμπορίου δεν σχολίασαν άμεσα τις δηλώσεις.

Η Anthropic, πάντως, τους τελευταίους μήνες προετοιμάζει το έδαφος για μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO), η οποία θα μπορούσε να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει σε μέγεθος την ιστορική εισαγωγή της SpaceX.

Ένδειξη της βελτίωσης των σχέσεων αποτέλεσε και η κοινή παρουσία του συνιδρυτή της Anthropic Τομ Μπράουν με τον Λούτνικ στην εκδήλωση της G20, όπου ο Μπράουν εξέφρασε τη στήριξή του στην έκκληση του Τραμπ για μεγαλύτερες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μπράουν, επικεφαλής στον τομέα υπολογιστικής ισχύος της Anthropic, δήλωσε ότι «του άρεσε πολύ» η πρόσφατη ανάρτηση του προέδρου Τραμπ υπέρ των έργων data centers, τα οποία χαρακτήρισε πηγή οικονομικής ανάπτυξης.

Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η αποκλιμάκωση μεταξύ κυβέρνησης και Anthropic επεκτείνεται και στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, το οποίο νωρίτερα φέτος είχε χαρακτηρίσει την εταιρεία κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα και είχε κινηθεί για τον περιορισμό της χρήσης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της από τον στρατό.

Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει μετά την απαίτηση της Anthropic για πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας στα προϊόντα της, οδηγώντας την εταιρεία σε προσφυγή κατά της απόφασης της κυβέρνησης. Την περασμένη εβδομάδα, ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο δικαίωσε την Anthropic και διέταξε την άρση της απαγόρευσης.

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