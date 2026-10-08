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Μετά από ένα εξαιρετικά επιτυχημένο α’ εξάμηνο για τις ευρωπαϊκές ΙΡΟ, η κατάσταση έχει γίνει πιο δύσκολη για τους επενδυτές της περιοχής, καθώς αρχίζουν να εμφανίζονται ενδείξεις νευρικότητας στην αγορά.

Ο όγκος των πωλήσεων μετοχών μειώθηκε κατά περίπου 20% σε ετήσια βάση το γ’ τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Η προοπτική αύξησης των επιτοκίων και του πληθωρισμού, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια, δεν κάνει τις προοπτικές για το δ’ τρίμηνο ιδιαίτερα ευοίωνες. Καθώς ο κατάλογος των επικείμενων ευρωπαϊκών ΙΡΟ αρχίζει να μειώνεται, οι διαμεσολαβητές θα βασίζονται στην ανθεκτικότητα των τιμών των μετοχών και των εταιρικών κερδών για να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα άντλησης κεφαλαίων και τη ζήτηση των επενδυτών.

«Ενώ οι κύριοι δείκτες βρίσκονται κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα και ο δείκτης VIX είναι σχετικά ήπιος, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με θέματα όπως τα επιτόκια, ο πληθωρισμός και η γεωπολιτική», δήλωσε ο Ασίς Τζατζάρια, επικεφαλής των αγορών μετοχικού κεφαλαίου για την περιοχή ΕΜΕΑ στην JPMorgan Chase & Co.

Η δυναμική έχει επιβραδυνθεί μετά από το α’ εξάμηνο που χαρακτηρίστηκε από έντονη έκδοση μετοχών, καθώς οι εταιρείες επιδίωκαν να χρηματοδοτήσουν μια έκρηξη δαπανών για εξαγορές, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέγραψαν πωλήσεις μετοχών ύψους 89 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους πρώτους έξι μήνες του έτους, ποσοστό 36% υψηλότερο από ό,τι πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι οι IPO έχουν στερέψει εντελώς. Την περασμένη εβδομάδα, η βρετανική Land Securities Group Plc, η γαλλική Rexel SA και η βελγική Warehouses De Pauw συγκέντρωσαν συνολικά 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ξεχωριστών πωλήσεων μετοχών, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν συναλλαγές και την ανάπτυξή τους.

Οι τραπεζίτες υποστηρίζουν ότι τα επενδυτικά επιχειρήματα πίσω από την εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων από τις εταιρείες, η οποία χαρακτήρισε μεγάλο μέρος του έτους, παραμένουν άθικτα και θα συμβάλουν στη διατήρηση της δραστηριότητας τους επόμενους μήνες, ακόμη και εν μέσω της αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής και των ανησυχιών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανθεκτικότητα των κερδών των ευρωπαϊκών εταιρειών θα αποτελέσει έναν ακόμη βασικό παράγοντα που θα κάνει τις συναλλαγές μετοχών ελκυστικές.

Τα κέρδη των εταιρειών του δείκτη MSCI Europe σημείωσαν άνοδο 18% το β’ τρίμηνο, η ισχυρότερη επίδοση από τα μέσα του 2022, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg Intelligence. Ενδείξεις για τη βιωσιμότητα αυτής της τάσης θα δοθούν κατά την επερχόμενη περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, με μεγάλη αισιοδοξία να έχει ήδη ενσωματωθεί στις μετοχές της περιοχής.

Όσον αφορά τις IPO, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές είναι πιο ασαφείς. Ενώ η Airtel Mobile Commerce NV προχωρά με τα σχέδιά της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη IPO στο Λονδίνο τα τελευταία πέντε χρόνια, ορισμένες εταιρείες έχουν αναβάλει τα σχέδιά τους έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες της αγοράς. Άλλες διερευνούν εναλλακτικές λύσεις, όπως τα «continuation funds» και οι ιδιωτικές πωλήσεις.

«Φέτος, η αγορά ECM στην Ευρώπη έχει επικεντρωθεί πολύ λιγότερο στις IPO», δήλωσε ο Εντ Σάνκι, επικεφαλής του τμήματος διεθνούς ECM της Citigroup Inc. Αναμένει ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου και άλλες εκδόσεις από εισηγμένες εταιρείες θα κυριαρχήσουν στους υπόλοιπους μήνες του 2026, πριν από την ανάκαμψη της αγοράς IPO το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με τη Σίλβια Βιβιάνο, επικεφαλής του τμήματος ECM στην UniCredit SpA, οι διαχειριστές κεφαλαίων εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν αξιόπιστα αναπτυξιακά σχέδια, αν και η αποτίμηση αποτελεί περισσότερο σημείο τριβής στις συζητήσεις για τις IPO. Επεσήμανε την απόδοση των πρόσφατων ευρωπαϊκών εισαγωγών στο χρηματιστήριο ως αιτία ευαισθησίας των επενδυτών, καθώς αυτές των τελευταίων 12 μηνών παρουσίασαν μέση αρνητική απόδοση 17%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

«Η αγορά ECM με μετρητά είναι σε κάποιο βαθμό αγορά των αγοραστών, και είναι επιτακτική ανάγκη να συνάπτονται συμφωνίες που να εξυπηρετούν τους επενδυτές», δήλωσε η Βιβιάνο. «Μόλις ανακτήσουμε τη δυναμική στην αγορά, το χάσμα στις αποτιμήσεις θα μειωθεί και η δραστηριότητα των IPO θα επιταχυνθεί».

Για τον Πάντι Έβανς, διευθυντή του τμήματος ECM για την περιοχή EMEA στη Deutsche Bank AG, οι υποψήφιες εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να περιμένουν καλύτερες συνθήκες στην αγορά «ή μπορούμε να αποδεχτούμε ότι είναι απίθανο να υπάρξει το τέλειο παράθυρο ευκαιρίας όπου η αγορά θα είναι 100% ανοιχτή στον κίνδυνο».

«Το καλύτερο σενάριο για το επόμενο έτος είναι συνθήκες αγοράς περίπου στο επίπεδο B+, και οι εταιρείες και οι μέτοχοί τους θα πρέπει να λάβουν δύσκολες αποφάσεις ως προς το αν είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουν ή όχι», δήλωσε ο Έβανς.

Μια θετική πτυχή της αύξησης του κόστους δανεισμού είναι η ανάκαμψη των μετατρέψιμων ομολόγων, μιας αγοράς που τα τελευταία δύο χρόνια παρουσίαζε ελάχιστη δραστηριότητα.

Δανειολήπτες υψηλού κύρους, όπως η Deutsche Boerse AG, αλλά και εκδότες υψηλής απόδοσης ή χωρίς αξιολόγηση, όπως ο όμιλος ημιαγωγών Soitec, έχουν στραφεί στην αγορά για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους ή να αναχρηματοδοτήσουν υφιστάμενα δάνεια.

«Τα μετατρέψιμα ομόλογα μπορούν επίσης να είναι πιο ανταγωνιστικά σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων ως εναλλακτική πηγή κεφαλαίου για τις εταιρείες», δήλωσε ο Λούκα Ερπίτσι, επικεφαλής του τμήματος ECM για την περιοχή EMEA στην Jefferies Financial Group Inc.

Συνολικά, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι όσον αφορά το ισχυρό ενδιαφέρον για προσφορές από εισηγμένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων κεφαλαίου, των πωλήσεων μετοχών από μετόχους και των μετατρέψιμων ομολόγων.

Ο Λόρενς Τζέιμισον, συνδιευθυντής του τμήματος ECM για την περιοχή EMEA στην Barclays Plc, αναμένει μια σταθερότερη σειρά εταιρειών που θα προχωρήσουν σε πώληση μετοχών μετά την τελευταία σειρά συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών, καθώς τα κίνητρα για την άντληση κεφαλαίων από τις εταιρείες παραμένουν ισχυρά.

«Οι αντιδράσεις των κεντρικών τραπεζών στον πληθωρισμό ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με τις προσδοκίες, αλλά το γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να παρουσιάζει διακυμάνσεις, όπως και οι προοπτικές για τα επιτόκια», δήλωσε ο Τζέιμισον. «Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά σε ποιο βαθμό αυτό θα ανατρέψει το χρονοδιάγραμμα ECM, ιδίως όσον αφορά τις αρχικές δημόσιες προσφορές IPO».

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