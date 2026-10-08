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Η πορεία του ευρώ, το οποίο διαπραγματεύεται σε επίπεδα όχι πολύ μακριά από τα χαμηλότερα του έτους έναντι του δολαρίου, επηρεάζεται από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και τον αυξανόμενο πολιτικό κίνδυνο στην Ευρώπη.

Το ευρώ κατευθυνόταν προς τα 1,20 δολάρια τον Αύγουστο, αλλά έχει υποχωρήσει κατά περίπου 2% αυτό το μήνα, φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών, λίγο κάτω από τα 1,14 δολάρια.

Ενώ η αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, η οποία αποκατέστησε την αξιοπιστία της Fed στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, έχει ενισχύσει το δολάριο, οι προοπτικές του ευρώ έχουν επίσης θολωθεί από την πολιτική κατάσταση και την εκ νέου άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία θα μπορούσε να πλήξει μια οικονομία που έχει αντέξει καλύτερα από το αναμενόμενο.

«Πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης; Μπορεί πραγματικά να διαρκέσει όλο το χειμώνα; Και μετά θα μπει η άνοιξη, και ίσως να έχουμε κάποια πολιτική αναταραχή», δήλωσε η Τζέιν Φόλεϊ, ανώτερη αναλυτής συναλλάγματος της Rabobank.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ⁠έχει προβληματιστεί από την επιτυχία της ακροδεξιάς στη Γερμανία στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές, ένα σοκ που θα μπορούσε να τον αναγκάσει να μετριάσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει υποσχεθεί, ενώ οι γαλλικές αγορές βρίσκονται υπό πίεση λόγω ανησυχιών για το υψηλό χρέος και το πολιτικό αδιέξοδο εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

«Ανησυχώ λίγο για το ευρώ σε αυτό το περιβάλλον», δήλωσε η Φόλεϊ, προσθέτοντας ότι η πρόβλεψή της για την ισοτιμία ευρώ/δολάριο στα 1,16 δολάρια σε τρεις μήνες βρίσκεται υπό επανεξέταση.

Η διαφορά που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατήσουν γαλλικά 10ετή κρατικά ομόλογα έναντι των γερμανικών με αξιολόγηση ΑΑΑ έχει εκτοξευθεί πάνω από τις 110 μονάδες βάσης, ένα προειδοποιητικό σημάδι για το ευρώ.

Κάθε περαιτέρω διεύρυνση κατά 10 μονάδες βάσης θα συνοδεύεται από πτώση 0,4% της ισοτιμίας ευρώ/δολάριο, εκτιμούν οι στρατηγικοί συναλλάγματος της BofA.

Οι επενδυτές σε δικαιώματα προαίρεσης (options) υιοθετούν επίσης πιο αρνητική στάση απέναντι στο ευρώ.

Οι δείκτες «risk reversals» τριών μηνών για το ευρώ, οι οποίοι αντανακλούν τη διαφορά μεταξύ της τιμής των δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά του νομίσματος και της τιμής εκείνων για την πώλησή του, κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Ενώ αναλυτές και επενδυτές αναφέρουν ότι υπάρχουν λόγοι για τους «bulls» του ευρώ να μην απογοητεύονται – με τους επενδυτές να προεξοφλούν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων στην ευρωζώνη φέτος και την οικονομία να αποδεικνύεται ανθεκτική – λίγοι αρνούνται ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για το νόμισμα έχουν θολώσει λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας.

Το ευρώ σημείωσε άνοδο περίπου 13% έναντι του δολαρίου πέρυσι, αλλά ο πόλεμος στο Ιράν έχει πλήξει το νόμισμα φέτος. Η σύγκρουση έχει εμποδίσει τις αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ωθώντας τις τιμές του φυσικού αερίου πάνω από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα αυτό το μήνα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου πρέπει να υποχωρήσουν για να ξαναρχίσει η άνοδος του ευρώ, αλλά αυτό δεν διαφαίνεται στον άμεσο ορίζοντα, ανέφεραν αναλυτές.

«Αν εξετάσει κανείς τις προβλέψεις για τις πρώτες ύλες, οι περισσότερες προβλέπουν ότι η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα κυμανθεί μεταξύ 85 και 100», δήλωσε ο Κάσπαρ Χένσε, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην RBC BlueBay Asset Management.

«Αν συμβεί αυτό, τότε το ευρώ θα μπορούσε εύκολα να φτάσει στα 1,12 δολάρια», προσέθεσε.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters, οι φήμες για πιθανή απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ θα επιδείνωναν τα προβλήματα του ευρώ, αν και οι αναλυτές ανέφεραν ότι αυτό δεν αποτελεί το βασικό σενάριο τους.

Ο στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος της ING, Φρανσέσκο Πέσολε, δήλωσε ότι μια άνοδος της τιμής του πετρελαίου προς τα 115 δολάρια θα ασκούσε επιπλέον πίεση, καθώς τέτοια επίπεδα θα ενέτειναν τις ανησυχίες για την ανάπτυξη.

«Ωστόσο, εάν οι κεντρικές τράπεζες διατηρήσουν τη σκληρή στάση τους, δεν θα πρέπει να σημειωθεί απότομη υποτίμηση του ευρώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ING διατηρεί την πρόβλεψή της για την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου στα 1,16 δολάρια στο τέλος του έτους.

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