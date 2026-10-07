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Η κατάρρευση της αγοράς ομολόγων του 2026 μπορεί να ταράζει τις αγορές, αλλά κερδίζει επίσης σημαντική απήχηση μεταξύ των αποταμιευτών και όσων αποφεύγουν τον κίνδυνο.

Η Wall Street έχει πληγεί από τις έντονες διακυμάνσεις στις αποδόσεις των ομολόγων τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό έχει αυξήσει το κόστος των νέων στεγαστικών δανείων, του εταιρικού δανεισμού και της χρηματοδότησης του εθνικού χρέους ύψους 40 τρισ. δολαρίων. Έχει επίσης οδηγήσει πολλά χαρτοφυλάκια ομολόγων σε έντονες ζημίες για το 2026.

Ωστόσο, οι επενδυτές σε ομόλογα δεν τα παρατάνε. Αντίθετα, το sell-off αντιμετωπίστηκε με τεράστιες εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος.

Τις τελευταίες πέντε ημέρες έως την 1η Οκτωβρίου, τα ΕΤF ομολόγων και τα mutual funds ομολόγων συγκέντρωσαν 26,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό πολύ υψηλότερο από τον προηγούμενο μέσο όρο των τεσσάρων εβδομάδων που ήταν 10,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την EPFR και την Barclays Research.

Επιπλέον, οι συνολικές εβδομαδιαίες εισροές βρίσκονται στο 99ο εκατοστημόριο σε σύγκριση με τους τελευταίους έξι μήνες, ανεβάζοντας τις εισροές για το 2026 στα 520 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Αν και δημιουργεί βραχυπρόθεσμες δυσκολίες, δημιουργεί επίσης μακροπρόθεσμες ευκαιρίες», δήλωσε ο Κούπερ Χάουαρντ, διευθυντής έρευνας και στρατηγικής σταθερού εισοδήματος στο Schwab Center for Financial Research.

Ο Χάουαρντ δήλωσε ότι συνιστά στους πελάτες να χρησιμοποιήσουν μια στρατηγική «κλίμακας» ομολόγων για να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία, αγοράζοντας μεμονωμένα ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια ή ETF, με διάρκειες που κυμαίνονται από βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες.

Προτείνει στους επενδυτές να διατηρούν τη διάρκεια του χαρτοφυλακίου τους ελαφρώς κάτω από τη διάρκεια του δείκτη Bloomberg U.S. «Agg», που είναι περίπου έξι έτη, παρόλο που οι αποδόσεις έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το όριο του 5%.

«Όσο υψηλότερες γίνονται οι αποδόσεις, προφανώς, τόσο πιο ελκυστικά γίνονται τα προϊόντα σταθερού εισοδήματος», δήλωσε ο Χάουαρντ.

Πέρα από αυτό, προτιμά επίσης τα δημοτικά ομόλογα, τα οποία αποδίδουν τόκους απαλλαγμένους από φόρους σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Οι εκδόσεις στον τομέα αυτό έχουν σημειώσει ραγδαία άνοδο τα τελευταία χρόνια, καθώς τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας της εποχής της πανδημίας εξαντλούνται και απαιτείται περισσότερη δανειοδότηση για την κάλυψη δαπανών όπως σχολεία, γέφυρες και υποδομές.

Βεβαίως, η πορεία του πληθωρισμού και το πόσο υψηλά ενδέχεται να ανέβουν οι αποδόσεις από εδώ και πέρα παραμένουν βασικά θέματα ανησυχίας. Ο πληθωρισμός πλήττει περισσότερο τα ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας σε σχέση με αυτά βραχυπρόθεσμης διάρκειας, ειδικά αν η Fed χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια περισσότερο από το αναμενόμενο.

Ωστόσο, οι προοπτικές της JP Morgan Asset Management για το δ’ τρίμηνο καταδεικνύουν τη δύναμη της «μαθηματικής ανάλυσης των ομολόγων» σε διάφορους τύπους ομολόγων και διάρκειες με βάση τις τρέχουσες αποδόσεις, καθώς και τις αναμενόμενες αποδόσεις με βάση την πιθανή πορεία των επιτοκίων από εδώ και πέρα.

«Για αυτό μου αρέσει να επενδύω σε τίτλους σταθερού εισοδήματος», δήλωσε η Τζόις Χουάνγκ, ανώτερη διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στη Vanguard, σε πρόσφατη συνέντευξη. «Είναι απλά μαθηματικά».

Τα μαθηματικά αυτά σημαίνουν επίσης ότι τα ομόλογα αρχίζουν επιτέλους να φαίνονται ελκυστικά σε σχέση με τις μετοχές. Στην Vanguard, η τρέχουσα πρόβλεψη για τη μακροπρόθεσμη απόδοση των μετοχών κυμαίνεται περίπου μεταξύ 4% και 7%. «Οι αποδόσεις των ομολόγων, σήμερα, βρίσκονται ακριβώς σε αυτά τα επίπεδα», δήλωσε η Χουάνγκ.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των ροών των επενδυτών ομολόγων προς τον τομέα αυτό τον τελευταίο καιρό έχει κατευθυνθεί προς το βραχυπρόθεσμο έως εξαιρετικά βραχυπρόθεσμο τμήμα της αγοράς, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ορισμένοι επενδυτές φαίνεται να απομακρύνονται από τα μετρητά για να επενδύσουν εκεί, ή ακόμη και να μειώσουν ελαφρώς τον κίνδυνο από τις μετοχές.

Ωστόσο, οι επενδυτές συνειδητοποιούν επίσης ότι τα θεμέλια για τα ομόλογα φαίνονται πλέον διαφορετικά από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια, προσέθεσε.

Μια μεγαλύτερη ανησυχία θα μπορούσε να είναι το τι θα συμβεί στην χρηματιστηριακή αγορά που βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αν οι κορυφαίες μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αρχίσουν να παρουσιάζουν δυσκολίες και προκαλέσουν μια οδυνηρή πτώση.

Ένα άλλο θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι οι δημογραφικές αλλαγές, ειδικά με τη Gen Ζ και τους Millennials να βρίσκονται σε μια φάση όπου ενδέχεται να προσπαθούν να αγοράσουν ακίνητα, δήλωσε η Χουάνγκ.

«Αρχίζεις να βλέπεις ανθρώπους που σκέφτονται να μειώσουν ίσως κάπως τον κίνδυνο από την αγορά μετοχών και να αποταμιεύσουν μέρος των χρημάτων που ενδέχεται να χρειαστούν σύντομα — για γάμο, αγορά σπιτιού, πράγματα όπως αυτά — σε ομόλογα», υπογράμμισε.

Για τους νεότερους ενήλικες, ένας στόχος κατανομής 5% έως 20% σε ομόλογα είναι πιθανώς το σωστό ποσοστό, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου τους θα πρέπει πιθανώς να παραμείνει σε μετοχές, λαμβάνοντας υπόψη τους μακροπρόθεσμους επενδυτικούς τους ορίζοντες, προσέθεσε, σύμφωνα με το MarketWatch.

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