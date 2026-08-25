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Μπορεί το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη να υποχωρεί, όμως για τις αγορές οι συνέπειές του μόλις αρχίζουν να γίνονται εμφανείς. Οι διαχειριστές κεφαλαίων επανεξετάζουν τα χαρτοφυλάκιά τους, επιχειρώντας να εντοπίσουν ποιες επιχειρήσεις κινδυνεύουν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και ποιες μπορούν να αναδειχθούν σε κερδισμένες.

Η Pictet Asset Management δέχεται ήδη ερωτήματα από πελάτες για τους κινδύνους και τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργεί η ακραία ζέστη, ενώ η Nuveen εκτιμά ότι η ξηρασία στην Ευρώπη σύντομα θα αρχίσει να αποτυπώνεται στα εταιρικά πιστωτικά spreads.

Την ίδια στιγμή, η Rathbones Asset Management βλέπει ευκαιρίες στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις κλιματικές λύσεις και στις υποδομές ηλεκτρικών δικτύων.

«Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η ανθεκτικότητα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά θέματα της επόμενης δεκαετίας, αλλά και ένα από τα δυσκολότερα», επισημαίνει η Κέιτι Σελφ της Pictet.

Από τις εταιρείες ενέργειας σε ολόκληρη την οικονομία

Οι επιπτώσεις της ακραίας ζέστης δεν περιορίζονται πλέον στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Η συζήτηση έχει επεκταθεί στις τράπεζες, τη βιομηχανία, την υγεία, τις μεταφορές, τη γεωργία και το λιανεμπόριο.

Οι αναφορές στην ακραία ζέστη στις τελευταίες εταιρικές ανακοινώσεις παγκοσμίως έχουν φθάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, σύμφωνα με ανάλυση του BloombergNEF. Παράλληλα, οι αναφορές στον Ρήνο και στη στάθμη των υδάτων του κατά τις παρουσιάσεις εταιρικών αποτελεσμάτων βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2018.

Οι εξαιρετικά χαμηλές στάθμες του ποταμού έχουν ήδη δημιουργήσει προβλήματα στις μεταφορές. Οι φορτηγίδες αναγκάζονται να μεταφέρουν μικρότερα φορτία, αυξάνοντας το κόστος για επιχειρήσεις στους κλάδους των χημικών, του χάλυβα και του τσιμέντου.

Η αγορά μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει το ιστορικά χαμηλό επίπεδο του Ρήνου περισσότερο ως καιρικό φαινόμενο παρά ως πιστωτικό κίνδυνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Nuveen, το μέγεθος των προβλημάτων υποδηλώνει ότι οι οικονομικές συνέπειες μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες.

Επενδύσεις άνω των $20 τρισ.

Το Bloomberg Intelligence εκτιμά ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα οδηγήσουν σε παγκόσμιες δαπάνες άνω των 20 τρισ. δολαρίων μέσα στην επόμενη δεκαετία, δημιουργώντας παράλληλα μια τεράστια νέα επενδυτική αγορά.

Στους πιθανούς ωφελημένους περιλαμβάνονται εταιρείες που παρέχουν συστήματα ψύξης, αυτοματισμού, εφεδρικής ηλεκτροδότησης και ενίσχυσης των δικτύων.

Η Schneider Electric, η ABB και η Siemens θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις αυξημένες επενδύσεις σε αυτές τις υποδομές. Στο ίδιο επενδυτικό θέμα εντάσσονται η Alfa Laval και η Wärtsilä, καθώς και η Munters, η οποία προμηθεύει βιομηχανικά συστήματα ψύξης.

Οι αποτιμήσεις, πάντως, αποτελούν ήδη πρόκληση. Η αυξημένη ενεργειακή ζήτηση από την τεχνητή νοημοσύνη έχει ενισχύσει σημαντικά αρκετές από αυτές τις μετοχές. Η Schneider Electric έχει κερδίσει περίπου 25% φέτος και διαπραγματεύεται με P/E περίπου 30, ενώ η Munters βρίσκεται κοντά στις 60 φορές τα κέρδη.

Ρήνος, ενέργεια και γεωργία

Στη βιομηχανία, οι επιχειρήσεις αναζητούν ήδη τρόπους προσαρμογής. Η BASF έχει επενδύσει σε δεξαμενόπλοια εξαιρετικά μικρού βυθίσματος που διαχειρίζεται η Stolt-Nielsen, ώστε να μπορούν να κινούνται ακόμη και όταν η στάθμη των ποταμών είναι χαμηλή.

Πίεση δέχονται και οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζονται νερό είτε για την ψύξη των εγκαταστάσεών τους είτε για υδροηλεκτρική παραγωγή. Η EnBW έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οι συνθήκες μπορεί να επιβαρύνουν τα κέρδη της κατά αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Στη γεωργία, η κλιματική προσαρμογή δημιουργεί μια διαφορετική επενδυτική αγορά. Bayer, BASF, KWS και Corteva αναπτύσσουν προϊόντα που αποσκοπούν στην προστασία των καλλιεργειών από ακραίες συνθήκες, ενώ η Novonesis αναπτύσσει ένζυμο που ενθαρρύνει βαθύτερη ανάπτυξη των ριζών.

Κερδισμένοι και χαμένοι στο λιανεμπόριο

Η ζέστη δημιουργεί διαφορετικές επιπτώσεις ακόμη και μέσα στον ίδιο κλάδο. Η Mitchells & Butlers ανέφερε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στη Βρετανία επιβάρυναν τις πωλήσεις της, ενώ η Dunelm κατέγραψε χαμηλότερη επισκεψιμότητα στα καταστήματα.

Στον αντίποδα, η δραστηριότητα εμφιαλωμένου νερού της Nestlé και η Carlsberg επωφελήθηκαν από τον θερμότερο καιρό στην Ευρώπη.

Για τους επενδυτές, επομένως, η κλιματική αλλαγή μετατρέπεται σταδιακά από έναν μακροπρόθεσμο περιβαλλοντικό κίνδυνο σε παράγοντα που επηρεάζει άμεσα έσοδα, κόστη, πιστωτικό κίνδυνο και αποτιμήσεις. Και η επόμενη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία μπορεί να βρίσκεται όχι μόνο στην πράσινη μετάβαση, αλλά και στις επιχειρήσεις που προσφέρουν τις υποδομές για την προσαρμογή σε ένα θερμότερο και πιο ακραίο κλίμα.

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