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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να επιβάλει απαγόρευση στις αμερικανικές εξαγωγές ντίζελ, μετά τη συμφωνία των χωρών της G7 και των εταίρων τους για αποδέσμευση έως και 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εκρηκτική άνοδος των τιμών.

«Η Ευρώπη έχει πολύ ντίζελ και πρόκειται να έχει σημαντική συνεισφορά σε παγκόσμιο επίπεδο — το ίδιο κι εμείς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο. «Και δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε απαγόρευση των εξαγωγών».

Η G7, στην οποία συμμετέχουν μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας, συμφώνησε την Παρασκευή στην αποδέσμευση έως 100 εκατ. βαρελιών από τα έκτακτα αποθέματα πετρελαίου και καυσίμων, έπειτα από έντονες πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

«Τους το ζήτησα και θα έχουμε πολύ πετρέλαιο», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Έκαναν εξαιρετική δουλειά».

Η εκτόξευση του ντίζελ

Η απόφαση του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ, προκαλώντας έντονες πιέσεις σε μεγάλο μέρος της αμερικανικής οικονομίας.

Το ντίζελ αποτελεί κρίσιμο καύσιμο για τις αγροτικές εργασίες, τις εμπορευματικές μεταφορές και τη θέρμανση, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Ως αποτέλεσμα, η αύξηση της τιμής του έχει μεταφερθεί σε μεγάλο μέρος της οικονομίας, ανεβάζοντας το κόστος μιας σειράς καταναλωτικών αγαθών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Η απόφαση του Προέδρου σηματοδοτεί υπαναχώρηση από τις προηγούμενες σκέψεις για περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ, ένα μέτρο που είχαν υποστηρίξει Ρεπουμπλικανοί από αγροτικές πολιτείες και τις μεσοδυτικές ΗΠΑ ως τρόπο για να μειωθούν οι εγχώριες τιμές των καυσίμων.

Ο Τραμπ, ωστόσο, υποστήριξε την Παρασκευή ότι η απαγόρευση των εξαγωγών δεν αποτέλεσε ποτέ σοβαρή επιλογή.

«Δεν επρόκειτο ποτέ να το κάνουμε», είπε. «Δεν νομίζω ότι θα το κάναμε».

Τον περασμένο μήνα, πάντως, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι είχε ενθαρρύνει τους συμβούλους του να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενός τέτοιου μέτρου.

Οι πιέσεις από Ρεπουμπλικανούς και πετρελαϊκές

Το ζήτημα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ των αγροτικών κοινοτήτων, όπου αρκετοί Ρεπουμπλικανοί δίνουν δύσκολες εκλογικές μάχες, και της πετρελαϊκής βιομηχανίας, η οποία αντιτίθεται στους περιορισμούς των εξαγωγών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί, μεταξύ των οποίων οι γερουσιαστές Τσακ Γκράσλι από την Αϊόβα και Νταν Σάλιβαν από την Αλάσκα, είχαν ταχθεί υπέρ περιορισμών στις εξαγωγές.

Αντίθετα, στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας και ειδικοί στην ενέργεια προειδοποίησαν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προσφέρει μόνο προσωρινή αποκλιμάκωση των τιμών.

Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, η αύξηση των εγχώριων αποθεμάτων θα μπορούσε στη συνέχεια να οδηγήσει τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες και τα διυλιστήρια σε περιορισμό της παραγωγής, προκαλώντας τελικά νέα άνοδο των τιμών.

Ανάλογες ανησυχίες έχουν εκφράσει στο εσωτερικό της κυβέρνησης ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ.

Στα 6,37 δολάρια το γαλόνι

Το κόστος των καυσίμων και άλλων βασικών καταναλωτικών αγαθών βρίσκεται ψηλά στις ανησυχίες των Αμερικανών ψηφοφόρων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση στο ντίζελ, καθώς οι πόλεμοι στη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή έχουν πλήξει τη λειτουργία των διυλιστηρίων και έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις διεθνείς ενεργειακές μεταφορές.

Η μέση λιανική τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ είχε φθάσει την Παρασκευή στα 6,37 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την AAA.

Η παρέμβαση της G7

Η αποδέσμευση των αποθεμάτων που ανακοινώθηκε την Παρασκευή και συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) αναμένεται να προσφέρει κυρίως βραχυπρόθεσμη ανακούφιση στην αγορά.

Οι ποσότητες θα διατεθούν μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, με την πρώτη φάση της παρέμβασης να επικεντρώνεται στο ντίζελ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Η Ευρώπη εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές αμερικανικού ντίζελ και η αποδέσμευση των αποθεμάτων θεωρήθηκε παράλληλα κίνηση που μπορεί να αποτρέψει την επιβολή αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές καυσίμων.

Οι χώρες της G7 επαναβεβαίωσαν, άλλωστε, τη δέσμευσή τους να απέχουν από περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων μεταξύ των κρατών-μελών.

Στις ΗΠΑ, στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας έχουν καλέσει την κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις, προειδοποιώντας ότι ακόμη και προσωρινοί περιορισμοί στις εξαγωγές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περικοπές της εγχώριας παραγωγής και να πλήξουν συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Μία από τις επιλογές που εξετάζονται σοβαρά είναι η χαλάρωση των περιορισμών στην πώληση του λεγόμενου κόκκινου ή χρωματισμένου ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κανόνα εκτός οδικού δικτύου και απαλλάσσεται από φόρους.

Το σχέδιο θα επέτρεπε στους λιανοπωλητές να διαθέτουν το συγκεκριμένο καύσιμο για χρήση σε φορτηγά και άλλα οχήματα που κινούνται στο οδικό δίκτυο. Το χρωματισμένο ντίζελ απαλλάσσεται από τον ομοσπονδιακό ειδικό φόρο των 24 σεντς ανά γαλόνι, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στην άμεση αποκλιμάκωση του κόστους για τους οδηγούς.

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