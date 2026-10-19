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Από τις αποδόσεις-ρεκόρ στις απώλειες των 137 δισ. δολαρίων μέσα σε λίγους μήνες. Το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της Νότιας Κορέας βρίσκεται αντιμέτωπο με τις συνέπειες της απότομης διόρθωσης των τεχνολογικών μετοχών, καθώς η μεγάλη έκθεσή του στους δύο κορυφαίους κατασκευαστές ημιαγωγών της χώρας, τη Samsung Electronics και τη SK Hynix, μετατράπηκε από πηγή εντυπωσιακών κερδών σε βασικό παράγοντα μεγάλων χρηματιστηριακών απωλειών.

Η ανατροπή αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές παγκοσμίως, όταν οι αποτιμήσεις τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τεχνολογικό κλάδο και τις προσδοκίες γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με στοιχεία της FnGuide, η εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αξία των συμμετοχών του Εθνικού Συνταξιοδοτικού Ταμείου (National Pension Service – NPS), στις οποίες κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 5%, υποχώρησε από τα 515,93 τρισ. γουόν στα τέλη Ιουνίου στα 333,53 τρισ. γουόν στις 15 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για μείωση 182,4 τρισ. γουόν, ή περίπου 137 δισ. δολαρίων, σε ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 287 εισηγμένες επιχειρήσεις.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί την πρώτη τριμηνιαία υποχώρηση της αξίας των συγκεκριμένων συμμετοχών από το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εντυπωσιακή πορεία του ταμείου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Από τις αποδόσεις-ρεκόρ στη μεγάλη ανατροπή

Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, το NPS κατέγραφε την καλύτερη επίδοσή του για πρώτο εξάμηνο τουλάχιστον από το 2022, με απόδοση που έφτασε το 27,2%.

Στα τέλη Ιουνίου, τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια του ταμείου ανέρχονταν σε 1.866 τρισ. γουόν, ποσό που αντιστοιχούσε σε περίπου 1,35 τρισ. δολάρια.

Η ισχυρή πορεία του χρηματιστηρίου της Νότιας Κορέας, η οποία είχε συγκαταλεχθεί στις αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις διεθνώς κατά το πρώτο εξάμηνο, είχε λειτουργήσει καταλυτικά για τις αποδόσεις του ταμείου.

Τον Μάιο, μάλιστα, το NPS είχε αυξήσει τον στόχο κατανομής κεφαλαίων σε νοτιοκορεατικές μετοχές για το τέλος του έτους, περιορίζοντας ταυτόχρονα την επιθυμητή έκθεσή του σε ξένες αγορές.

Η στρατηγική αυτή ενίσχυσε τη σχεδιαζόμενη συμμετοχή του στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, αλλά αύξησε και την ευαισθησία του στις έντονες διακυμάνσεις που ακολούθησαν.

Το ταμείο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχολιασμό των στοιχείων.

Samsung και SK Hynix: Από δύο μετοχές το 72% της πτώσης

Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης της αξίας των συμμετοχών του NPS εντοπίζεται σε μόλις δύο εταιρείες, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας βιομηχανίας ημιαγωγών.

Η SK Hynix κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση, καθώς η αξία της συμμετοχής του συνταξιοδοτικού ταμείου στον κατασκευαστή τσιπ μειώθηκε κατά περίπου 74,2 τρισ. γουόν.

Αντίστοιχα, η αξία της συμμετοχής στη Samsung Electronics περιορίστηκε κατά περίπου 56,9 τρισ. γουόν.

Η μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίων στις δύο εταιρείες αποτυπώνει την εξάρτηση του κορεατικού χρηματιστηρίου από τον κλάδο των ημιαγωγών.

Παρότι η συμμετοχή του NPS στη SK Hynix μειώθηκε στο 7,32% από 7,5%, ενώ το ποσοστό του στη Samsung Electronics παρέμεινε αμετάβλητο στο 7,84%, η πτώση των τιμών των μετοχών ήταν αρκετή για να προκαλέσει τεράστια μείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου.

Kospi: Πτώση 39% από τα ιστορικά υψηλά

Το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας έχει βρεθεί αντιμέτωπο με έντονες διακυμάνσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς η επενδυτική αισιοδοξία για την Τεχνητή Νοημοσύνη έδωσε σταδιακά τη θέση της σε προβληματισμό για τη βιωσιμότητα των υψηλών αποτιμήσεων.

Ο δείκτης Kospi είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό κλεισίματος στις 22 Ιουνίου, στις 9.114,55 μονάδες, προτού υποχωρήσει κατά περίπου 39% έως τις 15 Οκτωβρίου.

Η διόρθωση συνέπεσε με την εισαγωγή μοχλευμένων διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs) που επενδύουν σε μεμονωμένες μετοχές, προϊόντων που μπορούν να ενισχύσουν την έκθεση των επενδυτών στις διακυμάνσεις των τιμών.

Παράλληλα, οι αγορές επανεξετάζουν κατά πόσο η εντυπωσιακή άνοδος των εταιρειών που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς.

Η περίπτωση του NPS αναδεικνύει πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβληθεί η αξία ακόμη και ενός τεράστιου θεσμικού χαρτοφυλακίου, όταν οι μεγαλύτερες τοποθετήσεις του συγκεντρώνονται σε έναν κλάδο υψηλής μεταβλητότητας.

Πολιτική σύγκρουση: Πρέπει το συνταξιοδοτικό ταμείο να στηρίζει το χρηματιστήριο;

Η χρηματιστηριακή πτώση έχει ανοίξει παράλληλα μια πολιτική αντιπαράθεση στη Νότια Κορέα σχετικά με τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει το NPS σε περιόδους μεγάλης αναταραχής.

Το αντιπολιτευόμενο Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας (People Power Party) κατηγορεί το ταμείο ότι δεν λειτούργησε ως παράγοντας σταθεροποίησης κατά το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων.

Σύμφωνα με την κριτική της αντιπολίτευσης, η απόφαση του NPS να αναστείλει νωρίτερα φέτος την αναπροσαρμογή της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του (rebalancing) περιόρισε τη δυνατότητά του να πραγματοποιήσει πρόσθετες αγορές όταν οι τιμές των μετοχών άρχισαν να υποχωρούν.

Η συζήτηση αγγίζει ένα ευρύτερο ζήτημα για τα μεγάλα κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία: κατά πόσο οφείλουν να εστιάζουν αποκλειστικά στη μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεών τους ή να παρεμβαίνουν και με στόχο τη σταθεροποίηση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών αγορών.

Στην περίπτωση της Νότιας Κορέας, η απάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του τεράστιου μεγέθους του NPS και της επιρροής του στο εγχώριο χρηματιστήριο.

Η απότομη μεταβολή της αξίας των επενδύσεών του λειτουργεί πλέον ως υπενθύμιση ότι το ράλι της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πλούτο, αλλά και εξίσου μεγάλους κινδύνους όταν η τάση αντιστραφεί.

Και το μεγάλο στοίχημα για το κορεατικό συνταξιοδοτικό σύστημα είναι πώς θα προστατεύσει τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις του σε μια αγορά όπου η τεχνολογική ανάπτυξη και οι έντονες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις συνυπάρχουν.