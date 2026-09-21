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Δύο από τις πιο βαριές πόρτες της Silicon Valley ανοίγουν τις επόμενες ώρες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρώτα η Nvidia, η εταιρεία που βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, και αμέσως μετά η Tesla.

Τα ραντεβού

Είναι η πρώτη εικόνα ενός ταξιδιού στις ΗΠΑ που, πίσω από το θεσμικό σκέλος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έχει και μια δεύτερη πολύ ισχυρή ατζέντα: τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και νέες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Το Σαν Φρανσίσκο, άλλωστε, δεν είναι απλώς η στάση πριν από τη Νέα Υόρκη. Μέσα σε δύο ημέρες ο Πρωθυπουργός θα περάσει από Nvidia και Tesla, θα συναντήσει Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley.

Θα μιλήσει για το μέλλον της AI και την Τρίτη θα βρεθεί στο Stanford και στο Hoover Institution. Το στίγμα το έδωσε ήδη ο ίδιος, προαναγγέλλοντας από το Σαν Φρανσίσκο «επαφές με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας» πριν περάσει στην άλλη ακτή των ΗΠΑ.

Μετά την επίσκεψη στις έδρες της Nvidia και στη συνέχεια της Tesla, το απόγευμα η σκυτάλη περνά στην τεχνητή νοημοσύνη, με την εκδήλωση της Endeavor Greece «The Future of AI Elsewhere». Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Stanford, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση του Hoover Institution, με τη συμμετοχή και της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Condoleezza Rice.

Η στρατηγική

Πίσω από τις επισκέψεις υπάρχει μια προσπάθεια που έχει ήδη αρχίσει να χτίζεται: περισσότερες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές, στενότερη σύνδεση των ελληνικών startups με τα διεθνή δίκτυα της AI και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από το κράτος και τις επιχειρήσεις. Η Ελλάδα δεν ξεκινά από το μηδέν.

Η Microsoft έχει σε εξέλιξη την επένδυση στα data centers στην Αττική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε στις 10 Σεπτεμβρίου ότι η πρώτη συζήτηση με την εταιρεία είχε γίνει ήδη από τον Ιανουάριο του 2020, πριν τα data centers αποκτήσουν τη στρατηγική σημασία που έχουν σήμερα. Δίπλα στην επένδυση, όπως είπε, αναπτύσσεται πλέον ένα ευρύτερο πλέγμα καινοτομίας και νέων θέσεων εργασίας.

Στο ίδιο κάδρο βρίσκεται η Amazon Web Services. Τον Ιούνιο, στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Senior Vice President της Amazon Panos Panay, παρουσιάστηκε η νέα AWS Local Zone στην Αθήνα, που επιτρέπει αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων στην Ελλάδα και πρόσβαση σε υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος και τεχνητής νοημοσύνης. Στην ίδια συζήτηση εξετάστηκαν και νέες επενδυτικές δυνατότητες σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και έρευνα.

Και υπάρχει η OpenAI. Στο AI Impact Summit τον Φεβρουάριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Sam Altman και συζήτησαν το πρόγραμμα χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε δημόσια σχολεία, αλλά και την προοπτική επέκτασης της συνεργασίας σε άλλα πεδία. Στο ίδιο ταξίδι είχε επαφές και με κορυφαία στελέχη της Microsoft, της Mistral AI και της ElevenLabs.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν παρουσιαστεί και οι 21 ελληνικές startups του «Greek AI Accelerator», της συνεργασίας κυβέρνησης, OpenAI και Endeavor Greece, με πρόσβαση σε τεχνογνωσία, εργαλεία, διεθνή δίκτυα και χρηματοδότηση.

Το ελληνικό στοίχημα

Αυτό είναι και το φόντο πάνω στο οποίο έρχονται τώρα τα ραντεβού στη Silicon Valley. Η Αθήνα θέλει η Ελλάδα να μην είναι απλώς καταναλωτής της νέας τεχνολογίας, αλλά να διεκδικήσει μεγαλύτερο κομμάτι από τις επενδύσεις που τη συνοδεύουν: υποδομές, startups, έρευνα και ανθρώπινο δυναμικό.

Στις συναντήσεις του AI Impact Summit ο Πρωθυπουργός είχε βάλει στη βιτρίνα τις επενδυτικές δυνατότητες της χώρας στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και το προσωπικό υψηλής ειδίκευσης.

Στη ΔΕΘ έβαλε και έναν πολύ πιο χειροπιαστό στόχο: έως το 2031 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν περάσει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού.

Γι’ αυτό Nvidia και Tesla δεν είναι απλώς δύο δυνατές φωτογραφίες από την Καλιφόρνια. Είναι οι πιο ηχηρές στάσεις μιας προσπάθειας να αποκτήσει η Ελλάδα μεγαλύτερη θέση στο νέο τεχνολογικό παιχνίδι.

Από τη Silicon Valley στα μεγάλα κεφάλαια

Μετά την Καλιφόρνια, το σκηνικό αλλάζει. Στη Νέα Υόρκη ο επενδυτικός χαρακτήρας της επίσκεψης γίνεται πλέον απολύτως εμφανής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές που έχουν έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, ενώ θα έχει επαφές με επικεφαλής και ανώτατα στελέχη μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Στην ατζέντα μπαίνουν ενέργεια, άμυνα, τεχνολογία και υπηρεσίες. Εκεί η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει όχι μόνο την εικόνα της ελληνικής οικονομίας και τη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και τις δυνατότητες για νέες επενδύσεις και για εγκατάσταση περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιρειών στην Ελλάδα.

Ο πήχης έχει ήδη μπει από τη ΔΕΘ, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως στόχο οι επενδύσεις από τα περίπου 46 δισ. ευρώ να φτάσουν τα 65 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας το 20% του ΑΕΠ, ενώ την επόμενη ημέρα το έκανε ακόμη πιο συγκεκριμένο, μιλώντας για το «μεγάλο στοίχημα» της επόμενης τετραετίας και για την ανάγκη να συνεχιστεί η άνοδος των άμεσων ξένων επενδύσεων.

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