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(Last update 19:10)

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν το Σάββατο (24/10) σε νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν σε αρκετές πόλεις, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και υδροβόλων, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αποτρέψει την επανάληψη των εκτεταμένων επεισοδίων του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.

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Στο Παρίσι σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, ενώ επεισόδια καταγράφηκαν επίσης στο Μπορντό, στη Λυών, στη Νάντη και στη Λιμόζ. Την ίδια ώρα, στην Τουλούζη ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάλυσης συγκεντρωμένου πλήθους, με τις συνθήκες του περιστατικού να παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Παρισιού που επικαλείται το BFMTV, οι αρχές πραγματοποίησαν περισσότερους από 3.000 ελέγχους και προχώρησαν σε 65 συλλήψεις, ενώ 40 από τους συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση, μεταξύ των οποίων έξι ανήλικοι.

Συγκρούσεις και αστυνομικές επεμβάσεις στο Παρίσι

Οι διαδηλωτές στο νοτιοανατολικό Παρίσι, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν συνδικαλιστικές σημαίες και πλακάτ υπέρ της υπεράσπισης των δημόσιων υπηρεσιών, ξεκίνησαν την πορεία τους στις 14:00 τοπική ώρα. Ορισμένοι φώναζαν συνθήματα κατά της αστυνομίας ή ζητούσαν την παραίτηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Συγκρούσεις ξέσπασαν έξω από το λύκειο Hélène Boucher, στο 20ό διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και υδροβόλα προκειμένου να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αρκετοί διαδηλωτές είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μάσκες, ενώ κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επέμβασης ακούστηκε το σύνθημα «Όλοι μισούν την αστυνομία».

Παράλληλα, αστυνομικό ελικόπτερο πραγματοποιούσε πτήσεις πάνω από την περιοχή, παρακολουθώντας την εξέλιξη των επεισοδίων.

Οι αρχές είχαν περιορίσει τη βασική πορεία του Σαββάτου στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης, μεταξύ της Porte d’Italie και της Porte de Vincennes, αποφεύγοντας τις καθιερωμένες διαδρομές που διέρχονται από το κέντρο.

Αστυνομικοί με μεγάφωνα διέταξαν τους συγκεντρωμένους να απομακρυνθούν από την πλατεία της Βαστίλης, η οποία είναι γνωστή ως το σημείο όπου ξεκίνησε η Γαλλική Επανάσταση το 1789 και από όπου αρχικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει η διαδήλωση.

Καταστήματα στο Παρίσι, μεταξύ των οποίων πολλές μπουτίκ πολυτελών ειδών, κάλυψαν τις βιτρίνες τους με προστατευτικά πάνελ και προσέλαβαν επιπλέον προσωπικό ασφαλείας, ενώ ορισμένα παρέμειναν κλειστά. Το Μουσείο του Λούβρου, το Μουσείο Ορσέ και το Μουσείο Πικάσο δεν άνοιξαν το Σάββατο, ενώ αναβλήθηκε και ο προγραμματισμένος ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Ολιμπίκ Λυών στο Παρίσι.

Δακρυγόνα και οδοφράγματα στο Μπορντό – Επεισόδια σε Λυών, Νάντη και Λιμόζ

Επεισόδια σημειώθηκαν και στο Μπορντό, κατά την ολοκλήρωση διαδήλωσης στην πλατεία Place de la Bourse, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ομάδες ατόμων επιτέθηκαν εναντίον αστυνομικών, εκτοξεύοντας αντικείμενα και στήνοντας οδοφράγματα στους γύρω δρόμους.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με δακρυγόνα, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους από την περιοχή.

Στη Λυών, η αστυνομία χρησιμοποίησε επίσης δακρυγόνα για να διαλύσει διαδηλωτές, καθώς η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Στη Νάντη, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση υδροβόλου για να εμποδίσουν την είσοδο ατόμων σε περιοχή όπου είχαν απαγορευτεί οι διαδηλώσεις. Αστυνομικές επεμβάσεις με χρήση δακρυγόνων καταγράφηκαν και στη Λιλ.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν και στη Λιμόζ, όπου έγινε χρήση χειροβομβίδων δακρυγόνων. Στην πόλη, όπου την Παρασκευή είχε πυρποληθεί το δημαρχείο, το διοικητικό δικαστήριο ανέστειλε το πρωί του Σαββάτου την απόφαση που απαγόρευε τις διαδηλώσεις.

Ωστόσο, νωρίς το απόγευμα ο νομάρχης εξέδωσε νέα απαγορευτική απόφαση.

Σοβαρός τραυματισμός διαδηλωτή στην Τουλούζη

Ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι στην Τουλούζη, κατά την ολοκλήρωση διαδήλωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας της Άνω Γαρούνας (Haute-Garonne) στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

«Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός παραμένουν άγνωστες σε αυτό το στάδιο. Θα διεξαχθούν έρευνες, υπό την εποπτεία των δικαστικών αρχών, προκειμένου να διαλευκανθεί το περιστατικό», ανέφερε η νομαρχία.

Όπως διευκρινίστηκε, ο τραυματισμός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάλυσης συγκεντρωμένου πλήθους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Σε επιφυλακή 70.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας

Η γαλλική κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει 70.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων επίλεκτων αντιτρομοκρατικών μονάδων, μετά τον αιφνιδιασμό της πριν από μία εβδομάδα από διαδηλωτές, των οποίων τα βασικά αιτήματα αφορούσαν την αύξηση της χρηματοδότησης των σχολείων και τη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

«Θα παραμείνουμε σε κατάσταση απόλυτης εγρήγορσης και το επαναλαμβάνω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο: Δεν θα ανεχθούμε καμία αναταραχή ή οποιαδήποτε διατάραξη της δημόσιας τάξης», δήλωσε.

Στις κινητοποιήσεις του προηγούμενου Σαββατοκύριακου είχαν συμμετάσχει περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι, ενώ οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια και λεηλασίες. Ταραχοποιοί επιτέθηκαν σε δημόσια κτίρια και λεηλάτησαν καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, ενώ συγκρούστηκαν με την αστυνομία και πυρπόλησαν αυτοκίνητα.

Στρατιώτες συνδράμουν στη φύλαξη κτιρίων υψηλής σημασίας, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται ελικόπτερα και τεθωρακισμένα οχήματα τύπου Centaur. Σε ορισμένες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Λυών, οι αρχές είχαν απαγορεύσει τις διαδηλώσεις και παρατείνει την ισχύ των νυχτερινών περιορισμών κυκλοφορίας.

Ο Μακρόν αναγνώρισε την Πέμπτη ότι υπήρξαν «αστοχίες στον σχεδιασμό και στοιχεία αιφνιδιασμού» σε σχέση με τα βίαια γεγονότα του προηγούμενου Σαββατοκύριακου. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος ανέβαλε την περιοδεία που είχε προγραμματίσει για την επόμενη εβδομάδα στη Δυτική Αφρική, επέρριψε την ευθύνη σε ομάδες της άκρας Αριστεράς για ενέργειες τις οποίες χαρακτήρισε υποκινητικές εξέγερσης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, υπάρχουν ενδείξεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ομάδες χούλιγκαν σχεδιάζουν να συγκεντρωθούν στη γαλλική πρωτεύουσα τόσο αυτό όσο και το επόμενο Σάββατο.

«Προετοιμαζόμαστε για μια κατάσταση που θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες», δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien, εκτιμώντας ότι το κόστος για τον δήμο θα μπορούσε να ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η απήχηση των κινητοποιήσεων και η πολιτική αντιπαράθεση

Με τη στήριξη ενός ετερόκλητου συνόλου προσωπικοτήτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φοιτητών, συνδικάτων και αριστερών κομμάτων, οι διαδηλώσεις του Σαββάτου παρουσιάζονται ως «Acte II», δηλαδή ως δεύτερος γύρος του κινήματος διαμαρτυρίας. Μεγάλο μέρος της οργής στρέφεται κατά του Μακρόν, η δημοτικότητα του οποίου έχει υποχωρήσει, έξι μήνες πριν από τη λήξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του.

Το κίνημα εξακολουθεί να απολαμβάνει τη στήριξη της πλειοψηφίας των πολιτών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Cluster 17 σε δείγμα 3.000 ενηλίκων για την εφημερίδα L’Opinion, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, η υποστήριξη έχει μειωθεί κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, στο 53%. Την ίδια στιγμή, το 59% των ερωτηθέντων επιθυμεί να τερματιστούν σύντομα οι κινητοποιήσεις, ποσοστό αυξημένο κατά έξι μονάδες, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τα βίαια επεισόδια έχουν ενισχύσει την υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. Η Λεπέν συγκεντρώνει το Σάββατο τους υποστηρικτές της στην Ορλεάνη, όπου πραγματοποιείται το συνέδριο του κόμματός της, Εθνικός Συναγερμός.

Χιλιάδες αντίπαλοι της Λεπέν, μεταξύ των οποίων στελέχη της Αριστεράς και συνδικαλιστικοί ηγέτες, ξεκίνησαν πορεία διαμαρτυρίας στην πόλη της κεντρικής Γαλλίας περίπου στις 11:30 τοπική ώρα.