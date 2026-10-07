Ο Εμανουέλ Μουλέν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, δήλωσε ότι η κατάσταση στην αγορά γαλλικών ομολόγων είναι περίπλοκη και σοβαρή, ωστόσο δεν δικαιολογεί παρέμβαση από τη Φρανκφούρτη.

«Η ΕΚΤ δεν βρίσκεται εδώ για να αντιμετωπίζει τα δημοσιονομικά προβλήματα των χωρών. Βρίσκεται εδώ για να καταπολεμά τον πληθωρισμό και να τον διατηρεί γύρω στο 2%», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας την Τετάρτη στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter. «Επομένως, οι προϋποθέσεις για παρέμβαση της ΕΚΤ δεν πληρούνται σήμερα».

Η Γαλλία βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωπη με ισχυρές πιέσεις στην αγορά ομολόγων, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το κατά πόσο η κυβέρνηση μειοψηφίας θα μπορέσει να εφαρμόσει τις περικοπές δαπανών και τις αυξήσεις φόρων που απαιτούνται ώστε το δημοσιονομικό έλλειμμα να περιοριστεί στο 5% του ΑΕΠ το 2027, από 5,4% το 2026.

Τα γαλλικά ομόλογα ανέκαμψαν την Τρίτη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανόδου στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικού χρέους. Η διαφορά απόδοσης του 10ετούς γαλλικού ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού διαμορφωνόταν περίπου στις 127 μονάδες βάσης, έναντι πρόσφατου υψηλού κοντά στις 160 μονάδες, καθώς η προηγούμενη έντονη πτώση των τιμών αρχίζει να προσελκύει εκ νέου επενδυτές.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή», δήλωσε ο Μουλέν. «Όμως μπορούμε να αναλάβουμε δράση ψηφίζοντας έναν προϋπολογισμό και δεσμευόμενοι ότι το έλλειμμα δεν θα υπερβαίνει το 5%».

Στο επίκεντρο και η μακροπρόθεσμη πορεία του χρέους

Οι επενδυτές ανησυχούν επίσης για τη μακροπρόθεσμη πορεία του γαλλικού χρέους, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Μαΐου. Η κεντρική τράπεζα της χώρας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, καθώς υποψήφιοι προτείνουν μέτρα που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανεξαρτησία της.

Η πρόταση του επικεφαλής της γαλλικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, για ακύρωση ή πάγωμα χρεών που κατέχουν η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Γαλλίας έχει κυριαρχήσει στις πρώτες συζητήσεις για την οικονομική πολιτική.

Την ίδια ώρα, η επικεφαλής της γαλλικής Ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχει δηλώσει ότι η ΕΚΤ πρέπει να παρέμβει προκειμένου να περιοριστεί το βάρος των υψηλών επιτοκίων.

Τον περασμένο μήνα, η Τράπεζα της Γαλλίας προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση, εκδίδοντας ανακοίνωση για να διαψεύσει ότι πούλησε ομόλογα που κατείχε, μετά τις επικρίσεις από το κόμμα του Μελανσόν.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, με τον Γάλλο πολιτικό να δηλώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι, εάν εκλεγεί το 2027, θα μπορούσε να κατηγορήσει τον Μουλέν για προδοσία, υποστηρίζοντας ότι ενθαρρύνει την κερδοσκοπία εις βάρος της Γαλλίας.

Ο Μουλέν δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν θα παραιτηθεί εάν ο Μελανσόν εκλεγεί πρόεδρος.

«Μέχρι σήμερα, γνώριζα μόνο μία χώρα όπου επιχειρήθηκε να εκφοβιστεί ένας κεντρικός τραπεζίτης, και αυτή είναι η Αμερική του Τραμπ με τον Τζερόμ Πάουελ», δήλωσε ο Μουλέν. «Αρνούμαι να εκφοβιστώ. Θα συνεχίσω να λέω αυτό που πιστεύω, στο πλαίσιο της εντολής μου, και να υπερασπίζομαι τον θεσμό του οποίου προεδρεύω».

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