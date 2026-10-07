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Μια ανεμογεννήτρια συνολικού ύψους 365 μέτρων, την οποία η κατασκευάστρια εταιρεία χαρακτηρίζει ως την ψηλότερη στον κόσμο, ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα στην ανατολική Γερμανία, ξεπερνώντας σε ύψος ακόμη και τον Πύργο του Άιφελ.

Η εγκατάσταση βρίσκεται σε υφιστάμενο αιολικό πάρκο στη Λουσατία, νοτιοανατολικά του Βερολίνου. Πρόκειται για μια περιοχή που επί δεκαετίες υπήρξε σημαντικό κέντρο εξόρυξης λιγνίτη και τα τελευταία χρόνια στρέφεται σταδιακά προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η νέα ανεμογεννήτρια διαθέτει ύψος πλήμνης 300 μέτρων, ενώ μαζί με τα πτερύγιά της φθάνει τα 365 μέτρα. Συγκριτικά, ο Πύργος του Άιφελ έχει ύψος 330 μέτρων, ενώ ο τηλεοπτικός πύργος του Βερολίνου φθάνει τα 368 μέτρα.

Το πλεονέκτημα των ανέμων στα 300 μέτρα

Σύμφωνα με τον Γιόχεν Γκρόσμαν, διευθύνοντα σύμβουλο της Gicon, της εταιρείας μηχανικών με έδρα τη Δρέσδη που κατασκεύασε τον πύργο, το μεγάλο ύψος δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης ισχυρότερων και κυρίως πιο σταθερών ανέμων.

Όπως ανέφερε στο Associated Press, στα 300 μέτρα η διαθέσιμη αιολική ενέργεια μπορεί να επιτρέψει σε μια εγκατάσταση να παράγει περισσότερο από τη διπλάσια ηλεκτρική ενέργεια σε σύγκριση με μια αντίστοιχη ανεμογεννήτρια που λειτουργεί στα σημερινά συνήθη ύψη.

Οι συμβατικές ανεμογεννήτριες διαθέτουν κατά κανόνα ύψος πλήμνης αρκετά χαμηλότερο από τα 200 μέτρα.

Το πρώτο τεστ πριν από την επέκταση

Το συγκεκριμένο έργο έχει πιλοτικό χαρακτήρα. Οι εσωτερικές ηλεκτρολογικές εργασίες συνεχίζονται, ενώ η επίσημη έναρξη λειτουργίας έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου.

Το βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί στην πράξη εάν το μεγαλύτερο ύψος μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση της ανεμογεννήτριας και να αυξήσει τις ώρες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο έτος.

Με βάση τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από το πρωτότυπο, η Gicon σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός αιολικού πάρκου με τρεις έως πέντε αντίστοιχες ανεμογεννήτριες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για παραγωγή της τεχνολογίας σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Αιολικά πάρκα σε «δύο ορόφους»

Η εταιρεία θεωρεί ότι οι ιδιαίτερα ψηλές ανεμογεννήτριες θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση και σε ένα από τα βασικά προβλήματα της ανάπτυξης νέων αιολικών έργων: την περιορισμένη διαθέσιμη γη.

Η ιδέα προβλέπει τη δημιουργία αιολικών πάρκων «δύο επιπέδων». Οι πολύ ψηλές ανεμογεννήτριες θα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα με τις υφιστάμενες, χαμηλότερες εγκαταστάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αυξηθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να απαιτείται ανάλογη αύξηση της έκτασης που καταλαμβάνει ένα αιολικό πάρκο.

Σχεδόν το 60% της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Το νέο εγχείρημα εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Γερμανίας να αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, οι ανανεώσιμες πηγές κάλυψαν το 59,1% της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στη Γερμανία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η αιολική ενέργεια ήταν η μεγαλύτερη επιμέρους πηγή ηλεκτροπαραγωγής, αντιπροσωπεύοντας το 29,4% του συνόλου.

Η Γερμανία έκλεισε τους τελευταίους πυρηνικούς σταθμούς της το 2023, ενώ έχει θέσει ως στόχο να τερματίσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα έως το 2038.

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