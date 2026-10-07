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Από τις 420.000 ευρώ για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου έως και τα 4,22 εκατ. ευρώ για μία πολυτελή κατοικία στους τελευταίους ορόφους διαμορφώνονται οι τιμές πώλησης των νέων κατοικιών στο FIX Residences, το οικιστικό συγκρότημα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης επένδυσης της DIMAND για την ανάπλαση του ιστορικού συγκροτήματος της ζυθοποιίας ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη.

Η ολοκλήρωση του FIX Residences προγραμματίζεται για το τέλος του 2029, ενώ αποκλειστικός σύμβουλος πωλήσεων είναι η Greece Sotheby’s International Realty, η οποία πλέον από χθες προωθεί κι επισήμως το νέο project με την υπογραφή του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Foster + Partners.

Οι Foster & Partners, γνωστοί και από την εμπλοκή τους στο σχεδιασμό του The Ellinikon στην έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, έχει αναλάβει τόσο το συνολικό σχεδιασμό της ανάπλασης των 196 εκατ. ευρώ όσο και τον σχεδιασμό του κτιρίου των κατοικιών με στόχο τη μετατροπή του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος σε ένα σύγχρονο πόλο με μικτές χρήσεις που θα συνδυάζει φιλοξενία, κατοικία, επαγγελματικούς χώρους και χώρους πολιτισμού.

Συνολικά, το νέο συγκρότημα θα περιλαμβάνει 95 ιδιωτικές κατοικίες σε εννέα ορόφους, με διαφορετικές επιλογές ως προς το μέγεθος και τη διαρρύθμιση. Οι μικρότερες κατοικίες θα ξεκινούν από τα 63 τετραγωνικά μέτρα, με ένα υπνοδωμάτιο, ενώ τα πιο ακριβά σπίτια είναι οι διώροφες κατοικίες στους τελευταίους ορόφους (penthouse) επιφάνειας 339 τετραγωνικών μέτρων, με τιμή στα 12.450 ευρώ ανά τ.μ. ή αλλιώς στα 4,22 εκατ. ευρώ.

Το FIX Residences χωροθετείται εντός του ευρύτερου συγκροτήματος FIX Thessaloniki, στην οδό 26ης Οκτωβρίου, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, μεταξύ του λιμανιού και του ιστορικού κέντρου της πόλης. Η απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Μακεδονία» είναι περίπου 17 χιλιόμετρα, με την επένδυση να εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναγέννησης του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος της ζυθοποιίας ΦΙΞ, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου προορισμού μικτών χρήσεων που θα συνδυάζει κατοικία, φιλοξενία, πολιτισμό και υπηρεσίες.

Ειδικά στο οικιστικό σκέλος, ιδιαίτερη έμφαση, όπως αναφέρεται σχετικά στο ενημερωτικό, δίνεται στις παροχές και στις τεχνολογικές υποδομές των κατοικιών. Το συγκρότημα θα διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο για τους ενοίκους, ιδιωτικό lounge, υπηρεσίες θυρωρείου, αποθηκευτικούς χώρους και υπόγειο χώρο στάθμευσης. Παράλληλα, προβλέπονται συστήματα οικιακού αυτοματισμού, καθώς και υποδομές οπτικών ινών και δορυφορικών συνδέσεων, ενισχύοντας τον τεχνολογικό χαρακτήρα του συγκροτήματος.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του project είναι η ένταξή του σε μία ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης που θα φιλοξενεί διαφορετικές χρήσεις και δραστηριότητες. Στο FIX Thessaloniki προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η παρουσία του Hilton Thessaloniki, με εγκαταστάσεις spa και χαμάμ, καθώς και πολιτιστικών φορέων, όπως το MOMus – Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Ειδική αναφορά γίνεται και στη δυνατότητα αξιοποίησης των κατοικιών από ξένους επενδυτές στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Visa. Σύμφωνα με τα στοιχεία διάθεσης του FIX Residences, κατοικίες επιφάνειας τουλάχιστον 120 τετραγωνικών μέτρων και αξίας από 800.000 ευρώ καλύπτουν τα βασικά όρια επιφάνειας και επένδυσης που ισχύουν για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, βάσει του σχετικού νομοθετικού πλαισίου όπως αυτό αναπροσαρμόστηκε το 2024.

Το project πάντως απευθύνεται τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. «Για περισσότερο από έναν αιώνα, η ζυθοποιία ΦΙΞ αποτέλεσε σημείο αναφοράς στο βιομηχανικό τοπίο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, το ιστορικό συγκρότημα περνά σε μια νέα εποχή, με τη μετατροπή του σε έναν από τους σημαντικότερους, νέους προορισμούς της πόλης», αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό από τους συντελεστές του έργου και την DIMAND, η οποία «τρέχει» ήδη τη μεγάλη επένδυση των 196 εκατ. ευρώ.

«Με βάση το γενικό σχέδιο ανάπλασης του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Foster + Partners, το FIX Thessaloniki συνδυάζει τη βιομηχανική κληρονομιά με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, διαμορφώνοντας μια νέα πρόταση αστικής διαβίωσης στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας».

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