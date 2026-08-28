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Η γαλλική οικονομία παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμη στο πρώτο εξάμηνο του 2026, αποφεύγοντας οριακά την τεχνική ύφεση και προσθέτοντας ακόμη έναν πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο τα επιβαρυμένα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Τα αναθεωρημένα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η στατιστική υπηρεσία Insee ήταν αισθητά χειρότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,2% στο πρώτο τρίμηνο, ενώ στο διάστημα Απριλίου–Ιουνίου παρέμεινε αμετάβλητο. Προηγουμένως, η Insee υπολόγιζε πτώση 0,1% στο πρώτο τρίμηνο και ανάπτυξη 0,2% στο δεύτερο.

Νέο πρόβλημα για τα δημόσια οικονομικά

Η επιδείνωση της εικόνας στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης δυσκολεύει περαιτέρω την προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει το διογκωμένο δημοσιονομικό έλλειμμα. Η ασθενέστερη ανάπτυξη σημαίνει μικρότερη στήριξη στα φορολογικά έσοδα, σε μια περίοδο κατά την οποία το Παρίσι καλείται να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των δημόσιων οικονομικών του.

Οι πιέσεις εντάθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εξαιτίας του παγκόσμιου sell-off στις αγορές ομολόγων, το οποίο αύξησε το κόστος δανεισμού της Γαλλίας και περιόρισε ακόμη περισσότερο τα περιθώρια δημοσιονομικών ελιγμών.

Υποχώρηση των επενδύσεων

Τα στοιχεία της Insee έδειξαν ότι οι επενδύσεις μειώθηκαν σε όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, αποτελώντας βασική πηγή αδυναμίας για την οικονομία.

Στο δεύτερο τρίμηνο καταγράφηκε ανάκαμψη τόσο στην καταναλωτική δαπάνη όσο και στις εξαγωγές, χωρίς όμως να είναι αρκετή για να οδηγήσει το ΑΕΠ σε θετικό έδαφος, καθώς η μείωση των αποθεμάτων εξουδετέρωσε τη θετική συμβολή τους.

Η νέα εικόνα αφήνει τη Γαλλία με μηδενική ανάπτυξη στο δεύτερο τρίμηνο και συρρίκνωση στο πρώτο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της οικονομίας και καθιστώντας δυσκολότερη την προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης.

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