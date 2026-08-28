-Χαίρετε, αμέσως μετά τα εγκαίνια του μετρό και πριν μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για τα έργα στην πόλη, ο Κ.Μ συναντήθηκε με τους βουλευτές της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Μου λένε ότι κατά κάποιον τρόπο παραπονιόταν ότι δεν επιτρέπεται να γίνονται τόσα έργα στη Θεσσαλονίκη και τα ποσοστά της ΝΔ να είναι πολύ χαμηλά και σίγουρα χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο της ΝΔ (όπως βεβαίως ήταν και το 2023). Μου λένε ότι ξεκαθάρισε κιόλας ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις δυτικές συνοικίες της πόλης, εκεί όπου η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου έχει ανέβει πολύ και φάνηκε στις ευρωεκλογές, ενώ κάλεσε τους βουλευτές να είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους δημάρχους για προβλήματα και αιτήματα που ανακύπτουν, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές των κυβερνητικών θέσεων στις τοπικές κοινωνίες. Τώρα, αν γινόταν να τους φέρει πίσω και τον Ντέλια από το Ντόρτμουντ ακόμα καλύτερα, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι η ΝΔ έχει και μια ένδεια στελεχών στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι και η μοναδική πόλη. Γενικώς, έπειτα από οκτώ χρόνια… όλα του γάμου δύσκολα. Γι' αυτό και αναγκάζεται να ανέβει και να παραταχθεί το μισό υπουργικό συμβούλιο για μια επέκταση του μετρό. Ολίγον υπερβολικό μου φάνηκε, ε;

Οι απουσίες και οι σημειώσεις

Το νέο ραντεβού στον Εξάρχου

Άπαντες παρόντες

Η περιοδεία και ο Αναπτυξιακός

Η Ακρίτα έφερε vertigo

Η Ελευσίνα, ο ΟΛΠ και η κινεζική «σφήνα» στα αμερικανικά σχέδια

Η Αustria Card περιμένει το πράσινο φως

Επαγγελματικά Ταμεία: Tο μάθημα από το εξωτερικό – πολλοί, νωρίς και συστηματικά

Τον Οκτώβριο τα εγκαίνια της μονάδας παραγωγής χρυσού στις Σκουριές

Προσδοκίες για το μέρισμα της Motor Oil

Νέα κορυφή για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά τη διάσπαση των 47 ευρώ

Μια (ν)τροπολογία για τον λιγνίτη

Νέα εταιρεία από τον Ρισβά

Οι Ελληνες εφοπλιστές σε 12 μήνες παρήγγειλαν 321 πλοία και αγόρασαν 228 μεταχειρισμένα

Τα τηλεφωνήματα στο Μαξίμου και το μήνυμα προς τις Βρυξέλλες

Η Γαλλία είναι η νέα Ιταλία. Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα και από τις δύο

Η Coca-Cola επιστρέφει στην Παρί Σεν Ζερμέν

Νέα ήθη στην Αμερική ή πως έμπλεξε η Deloitte

Στεγαστικό δάνειο 30 ετών με επιτόκιο 6,78%

Η παγκόσμια τάξη ξηλώνεται, η απάντηση είναι οι ad hoc συμμαχίες

-Από τις συναντήσεις τουέλειπαν δύο υπουργοί, ηπου ήταν στη Βουλή ως υφυπουργός Εργασίας για το νομοσχέδιο που αφορά τα, αλλά και ηπου είχε ένα μικρό θέμα υγείας. Επίσης, από τη συνάντηση με τους βουλευτές έλειπαν αρκετοί υπουργοί, αλλά και πρόσωπα που έχουν ανακοινωθεί ως υποψήφιοι βουλευτές. Πάντως ο πρωθυπουργός και ειδικά οκράτησαν σημειώσεις για αρκετά θέματα που τέθηκαν. Βουλευτές ανέφεραν για παράδειγμα την ανάγκη προσοχής σε ζητήματα που αφορούν τους, για ταπου πρέπει να προχωρήσουν, ακόμα και για την παράνομη δραστηριότητα των Τούρκων ψαράδων. Τώρα, μην τσακωθούν ομε τονχειρότερα και γίνει american bar η πόλη, μας ενδιαφέρει επίσης!-Οχθες απάντησε με χιούμορ στην τοποθέτηση τουότι μετά την παράδοση τηςδεν θα χρειαστεί να τους πιέζει η κυβέρνηση, θυμίζοντάς του ότι έχει αναλάβει να εκτελέσει το έργο της. Μάλιστα, έδωσε και... ραντεβού στον Εξάρχου, βάζοντας ως ορόσημο για τα εγκαίνια τηνκαι λέγοντας ότι τότε θα βρεθούν ξανά. Πάντως, κάτι που συζητήθηκε χθες και στα πηγαδάκια και στις συναντήσεις του Κ.Μ, είναι ότι, καθώς η επέκταση του μετρό προς τα Δυτικά μπορεί να πάει και-Τοπου κατήρτισε ο γραμματέας της ΝΔ-και τίθεται σε εφαρμογή από Δευτέρα σε όλους τους νομούς τηςέχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο: κανένας δεν αρνήθηκε, κανένας δεν έκανε το παγόνι. Όλοι πήραν "φύλλο πορείας" για κάποιον νομό, με θετική ατζέντα για κάθε περιοχή και με ανακοινώσεις για επιπρόσθετα έργα. Μόνοι δικαιολογημένα απόντες από τον σχεδιασμό είναι οκαι οπου "βγάζουν τα μάτια τους" για να είναι έτοιμο τοκαι την επόμενη εβδομάδα έχουν και αρκετές συσκέψεις στο Μ.Μ με το επιτελείο του Μητσοτάκη για το-Μιας και έλεγα για περιοδείες, οθα είναι σήμερα σε, όπου θα επισκεφθεί και αρκετές επιχειρήσεις, ιδιωτικές και δημοτικές. Στο κλιμάκιο που τον συνοδεύει συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο υπουργός Ανάπτυξης, καθώς το ΥΠΑΝ μέσω τουέχει ενισχύσει τις τρεις από τις τέσσερις εταιρείες που επισκέπτεται ο Κ.Μ με περίπου. Συνολικά στον Αναπτυξιακό έχουν ενταχθεί, συνολικού προϋπολογισμού περίπου, οι οποίες ενισχύονται μεαπό το υπουργείο Ανάπτυξης και θα δημιουργήσουν. Το 80% των 282 επενδύσεων αφορά τηκαι τη. Τα τελευταία επτά χρόνια έχουν δημιουργηθείστη βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ έχουν ενισχυθεί καιγια την υποδοχή νέων παραγωγικών μονάδων.-Η αλήθεια είναι ότι με τοδεν βαριέσαι ποτέ αν και το επιθυμήσαμε λιγάκι, όλο το καλοκαίρι ήταν στο airplane mode, για να το πω πιο λαϊκά… τόοοσο κωλοβάρεμα δεν ξανάγινε. Μέχρι που ξύπνησαν και πήραν απόφαση να στηρίξουν την, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει όλες τις προτάσεις των κομμάτων, εκτός από τα κόμματα της ακροδεξιάς. Βέβαια, δεν είχαν πιάσει τονκαι τους λοιπούς εκεί στο ΠΑΣΟΚ τέτοιες ευαισθησίες στην περίπτωση του, για την ανανέωση της θητείας του οποίου στηνψήφισαν "παρών". Επειδή αυτό ήταν βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης, αυτονόητα οτο ανέδειξε, με τοννα απαντά, αλλά να κάνει και ένα ολίσθημα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιχαίρει για τη σύμπλευση βουλευτών που εξελέγησαν με τους. Μόνο που ο Μαρινάκης είχε ερωτηθεί σε briefing συγκεκριμένα και είχε πει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έλεγε η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ότι-Μπορεί η-που εγκρίθηκε χθες από τη Γενική Συνέλευση- να παρουσιάζεται ως ένας αναγκαίος επιχειρηματικός εκσυγχρονισμός, όμως αρκετοί είναι εκείνοι που κοιτούν ήδη λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα και συγκεκριμένα προς την. Με τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού του, ο ΟΛΠ αποκτά τη δυνατότητα. Αυτό ακριβώς τροφοδοτεί στην αγορά το σενάριο πως ο, και κατ’ επέκταση η, θα μπορούσε κάποια στιγμή να κοιτάξει προς το. Εάν το σενάριο αποκτήσει υπόσταση, το παιχνίδι γίνεται πολύ μεγαλύτερο και αποκτά σαφή. Η Ελευσίνα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο, με τιςνα έχουν επενδύσει πολιτικά και οικονομικά στην αναβάθμιση τωνκαι να αντιμετωπίζουν την περιοχή ως κρίσιμο κρίκο της παρουσίας τους στην. Μια ενδεχόμενη κάθοδος του ΟΛΠ σε μελλοντικό διαγωνισμό θα έφερνε, συνεπώς,πολύ πιο κοντά απ’ όσο θα ήθελαν ορισμένοι στην Αθήνα και στην Ουάσιγκτον. Προς το παρόν, βεβαίως, πρόκειται για, αλλά η αλλαγή του καταστατικού δημιουργεί πλέον το θεσμικό πλαίσιο για κινήσεις που μέχρι χθες δεν βρίσκονταν εύκολα στο τραπέζι.-Ηδεν έχει ακόμη καταστεί άνευ όρων δεσμευτική, καθώς εκκρεμεί η εκπλήρωση μίας τελευταίας προϋπόθεσης: ηαπό την αρμόδια αυστριακή αρχή ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων. Επί του παρόντος,για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης. Όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις έχουν εκπληρωθεί και, μόλις εξασφαλιστεί η τελική έγκριση, η συναλλαγή θα θεωρείται οριστική.-Ητης επαγγελματικής ασφάλισης που έφερε η υπουργός Εργασίαςκαι ψηφίστηκε χθες, φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά σε μια λογική που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε αρκετές ανεπτυγμένες οικονομίες: ο δεύτερος πυλώνας λειτουργεί καλύτερα όταν δεν αφορά λίγους εργαζόμενους που αποταμιεύουν πολλά, αλλά πολλούς που αποταμιεύουν συστηματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη, για παράδειγμα, τα workplace pensions λειτουργούν με ελάχιστη συνολική εισφορά 8%, από την οποία τουλάχιστον 3% καταβάλλει ο εργοδότης. Στην, τα Employee Capital Plans ξεκινούν με 2% από τον εργαζόμενο και 1,5% από τον εργοδότη. Στη, το KiwiSaver έχει πλέον ως βασικό συντελεστή 3,5% για τον εργαζόμενο και αντίστοιχη ελάχιστη εργοδοτική εισφορά.ευρεία πρόσβαση, συμμετοχή του εργοδότη, συστηματικές εισφορές και αρκετός χρόνος για τη συσσώρευση αποταμιευτικού κεφαλαίου. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται καιη δυνατότητα δημιουργίας ανοιχτών ΤΕΑ, ώστε κάτω από την ίδια «ομπρέλα» να μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι διαφορετικών επιχειρήσεων και να αποκτούν πρόσβαση στον δεύτερο πυλώνα και εταιρείες που δεν έχουν το μέγεθος για να δημιουργήσουν το δικό τους ταμείο. Άλλωστε, της μεταρρύθμισης προηγήθηκε εκτενής διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς της αγοράς, με ευρεία σύγκλιση ως προς τη βασική της κατεύθυνση. Το υπουργείο αναφέρει ότι. Ίσως αυτό να είναι τελικά και το σημαντικότερο μάθημα από το εξωτερικό – αλλά και το στοίχημα για την Ελλάδα.δεν εξαρτάται από το να αποταμιεύουν πολλά οι λίγοι., να ξεκινούν νωρίς και να συνεχίζουν συστηματικά για πολλά χρόνια.-Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Οκτώβριο θα γίνουν τατης μονάδας παραγωγής χρυσού στις Σκουριές. Το τρίτο τρίμηνο του 2026 βγαίνει από το βουνό της Χαλκιδικής το πρώτο συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού, με την εμπορική λειτουργία να ακολουθεί ως το τέλος της χρονιάς.. Εικοσαετής διάρκεια του λατομείου, μέση ετήσια παραγωγή 140.000 ουγγιές χρυσού και 67 εκατ. λίβρες χαλκού. Έως 20 δισ. ευρώ εξαγωγές ως το τέλος του έργου. Ηγια την Ευρώπη. Οκαι οείναι κρίσιμες πρώτες ύλες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ηλεκτροκίνηση, τα data centers. Τα οφέλη στην περιοχή είναι επίσης σημαντικά καθώς στα μεταλλευτικά τέλη μόνον από την Ολυμπιάδα που έφτασαν από το 2018 σωρευτικά στα, προστίθενται τώρα και οι Σκουριές. Το 40% καταλήγει απευθείας στον δήμο Αριστοτέλη.σε όλη τη ζωή του έργου, συν. Περίπου, με μισθούς αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της βιομηχανίας, ενώ η εξόρυξη του 2026 δεν μοιάζει σε τίποτα μ’ εκείνες του παρελθόντος:-Σε μια πτωτική συνεδρίαση για το, η μετοχή τηςκινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα και έκλεισε χθες σε, για να κλείσει με. Το ράλι του διυλιστηρίου εξάλειψε τις απώλειες του προηγούμενου διημέρου, ανεβάζοντας τηκαι την. Η αγορά δεν επιβράβευσε μόνο τα όσα είπε στην τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης η διοίκηση, αλλά κυρίως όσο όσα δεν είπε. Στην ερώτηση αν έρχεται, οαπάντησε ότι το έκτακτο μέρισμα «δεν είναι συνήθης πρακτική της εταιρείας», αλλά ότι στα τελευταία 10–15 χρόνια «όταν τα κέρδη είναι υψηλότερα, είναι υψηλότερο και το μέρισμα», και ότι πρέπει να περιμένουμε. Ο Τζαννετάκης δεν έδωσε αριθμό. Η αγορά ξεκίνησε τους δικούς της υπολογισμούς, με χαρτί και μολύβι. Για τη χρήση 2025, η Motor Oil μοίρασε €1,75 ανά μετοχή (προμέρισμα €0,35 τον Ιανουάριο, υπόλοιπο €1,40 τον Ιούλιο), δηλαδή €193,9 εκατ. Στην τιμή των €61, το €1,75 δίνει απόδοση 2,9%, κάτω από το 4–5% που συνηθίζει η μετοχή. Για να επιστρέψει εκεί,Και τα λεφτά υπάρχουν: τα, αντιστοιχούν σε πάνω από €6 ανά μετοχή σε έξι μήνες. Το, η μητρική γύρισε σε, η μόχλευση στο 0,5x, και το capex για φέτος κόπηκε στα €420 εκατ. από €650 εκατ.Η μηχανή δουλεύει προς όφελος των μετόχων. Το δεύτερο εξάμηνο ενισχύει τα σενάρια της αγοράς. Τα περιθώρια διύλισης ανέβηκαν κι άλλο στο τρίτο τρίμηνο. Στο Ράλι της ΜΟΗ ασφαλώς συμβάλει και ηαπό την ερχόμενη Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, με ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 31ης Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά τη διαγραφή της τον Αύγουστο του 2024, η, ενισχύοντας το αποτύπωμα του εγχώριου ενεργειακού κλάδου και προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων από διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια.-Σε, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το. Η μετοχή ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα, με υψηλό ημέρας τα 47,42 ευρώ, καταγράφοντας τριήμερο ανοδικό σερί και υπερβαίνοντας το προηγούμενο ρεκόρ του περασμένου Ιουλίου, όταν είχε κινηθεί ενδοσυνεδριακά πάνω από τα 48 ευρώ χωρίς όμως να κρατήσει τα εν λόγω επίπεδα στο κλείσιμο. Η εντυπωσιακή πορεία του τίτλου αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στον μετασχηματισμό και το ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και υποδομών του ομίλου. Από την αρχή του έτους, η, ανεβάζοντας τη συνολική κεφαλαιοποίηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στακαι εδραιώνοντάς την στις κορυφαίες θέσεις του-Προχθές το μεσημέρι, με το άνοιγμα της Βουλής, οκατέθεσε τροπολογία με την οποία επιδιώκει να. Όχι μόνο αυτό, αλλά η τροπολογία προβλέπει πως οι. Επιπλέον, όποιο στέλεχος τηςεπιχειρήσει πρόωρο κλείσιμο αυτών των μονάδων, θα διώκεται για απιστία σε βαθμό κακουργήματος. Προφανώς, η κατάθεση της (ν)τροπολογίας είχε σκοπό να προλάβει την περιοδεία του Πρωθυπουργού σε. Η πρώτη απάντηση ήρθε από τον, στο X, με αριθμούς. Οπαράγει με κόστος περίπου 200 €/MWh και η Πτολεμαΐδα V με κόστος 130 €/MWh, με τα σημερινά κόστη ρύπων. Δεν είναι το Χρηματιστήριο που «βαφτίζει» τον λιγνίτη ακριβό αλλά τα. Αυτονόητα προκύπτει η ερώτηση που η τροπολογία δεν απαντά. Αν πληρώνεις «στο κόστος», κάτι που κοστίζει περισσότερο από την αγορά,Προφανώς ο λογαριασμός του καταναλωτή. Ηξεκίνησε το 2005 και τα 2/3 είχαν ολοκληρωθεί πριν από το 2019. Δεν την «επέβαλε» κανείς στον ΟΗΕ. Η ίδια η Πτολεμαΐδα V,, λειτούργησε το 2025 στο 20% της ισχύος της. Μια μονάδα που δουλεύει μία στις πέντε ώρες. Η εφεδρεία κοστίζει. Η ΔΕΗ κοστολογείτους 8–10 μήνες παράτασης που ζητήθηκαν.-Με την επιστροφή, σιγά σιγά, στην κανονικότητα υπάρχει και μια επανεκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έτσι, προχθές προχώρησε στη σύσταση μιας νέας εταιρείας ο. Πρόκειται για την, που εδρεύει επί της λεωφόρου Κηφισιάς, στα γραφεία του Dromeus. Ιδρυτής και μοναδικός μέτοχος είναι ο Αχιλλέας-Σοφοκλής Ρισβάς, ενώ ο σκοπός της επιχείρησης είναι αποκλειστικά η, η απόκτηση γηπέδων με σκοπό την ανέγερση κτισμάτων επ’ αυτών και η διαχείριση, εκμετάλλευση και πώλησή τους, καθώς και η απόκτηση ημιτελών-υπό ανέγερση ακινήτων με σκοπό την αποπεράτωση, εκμετάλλευση και πώλησή τους. Τοκαι διαιρείται σε ισάριθμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία. Επί της ουσίας το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε από την εισφορά σε είδος ακίνητης περιουσίας του ίδιου του Αχ. Ρισβά. Πρόκειται για έναπου βρίσκεται επί της οδού Μπλέσσα και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, Διευθύνων Σύμβουλος ανέλαβε ο, Πρόεδρος ο Νικόλαος Μπαλάνης και μέλος ο Χρύσανθος Παντελή, οι δύο τελευταίοι είναι στελέχη του. Το επενδυτικό σχήμα έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια στο, ενώ στα πιο πρόσφατα deals είναι ημε αντικείμενο τη διαχείριση ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου εμπορικών ακινήτων, αλλά και τοπου προχωρά μαζί με την-Nαι μεν η διεθνής ναυτιλιακή αγορά να κινείται μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όμως οιδεν δείχνουν διάθεση να πατήσουν φρένο. Αντίθετα,με τέτοια ένταση, ώστε πίσω από τους αριθμούς να διακρίνεται μια. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, στην αγορά μεταχειρισμένων, ελληνικά συμφέροντα συνδέθηκαν με την αγορά του, αλλά και του. Την ίδια στιγμή, από ελληνικά χαρτοφυλάκια φέρονται να βγήκαν τα Efraim A, Amaryllis και Gramos, με το τελευταίο να αλλάζει χέρια στα 34,5 εκατ. δολάρια. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα στα ναυπηγεία. Ησυνδέεται με δύο containerships 6.000 teu στη Hengli Heavy Industries, ημε τρία VLCC 310.000 dwt, ημε τέσσερα tankers 73.500 dwt στη Yangzijiang Shipbuilding και ημε τέσσερα VLCC 306.000 dwt στη Hengli. Στο δωδεκάμηνο. Πρόκειται γιακαι με το βλέμμα ήδη στο 2028-2030. Όσοι θεωρούν στις Βρυξέλλες ότι η συζήτηση για τοθα είναι μια τυπική συνέχεια των προηγούμενων, μάλλον δεν έχουν υπολογίσει σωστά τον ελληνικό παράγοντα. Γιατί αυτή τη φορά στην Αθήνα δεν υπάρχει μόνο ο γνωστός προβληματισμός για τις επιπτώσεις των μέτρων στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Υπάρχει και-Όσοι στιςθεωρούν ότι τοθα περάσει ως φυσική συνέχεια των προηγούμενων, ίσως χρειαστεί να ξανακάνουν τους υπολογισμούς τους. Γιατί αυτή τη φορά ομπαίνει στη διαπραγμάτευση με ένα επιπλέον βάρος. Την. Σε ναυτιλιακούς κύκλους συζητήθηκε ακόμη και η έκδοση δημόσιας ανακοίνωσης καταδίκης των επιθέσεων. Δεν εκδόθηκε τελικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το θέμα έκλεισε. Το μήνυμα έχει φτάσει εκεί όπου πρέπει και η κυβέρνηση γνωρίζει καλά τις διαθέσεις του. Το επιχείρημα που μεταφέρεται είναι συγκεκριμένο. Ηκαι ταυτόχρονα να βλέπει εμπορικά πλοία να βρίσκονται στο στόχαστρο πολεμικών επιχειρήσεων. Για τιςκαι τοσε μέτρα που μεταφέρουν φορτία και ναυτιλιακή δραστηριότητα σε ανταγωνιστές τρίτων χωρών. Ο ελληνικός εφοπλισμός δεν κάνει λόγο για αλλαγή της ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στη Μόσχα. Ζητά όμως δύο πράγματα.. Γι' αυτό, μέχρι να ανοίξουν τα χαρτιά στις Βρυξέλλες, μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχουν όσα λέγονται στα τηλέφωνα μεταξύπαρά οι επίσημες δηλώσεις. Εκεί παίζεται τώρα το παιχνίδι.-Οιαποτύπωσαν χθες κάτι που οι αγορές ομολόγων ξέρουν από τον Ιούνιο. Το. Ο επικεφαλής ευρωπαϊκής στρατηγικής επιτοκίων της, το συνοψίζει με απλά λόγια: «Αν ρωτήσεις την αγορά ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, θα δείξει τη Γαλλία». Το. Η Ρώμη εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα και έφερε το έλλειμμα από 8% το 2022 (τη χρονιά που ανέλαβε η Μελόνι), λίγο πάνω από 3% πέρυσι. Τοκαι ο νέος υπουργός Οικονομικώνυπόσχεται απλώς να το φέρει «όσο πιο κοντά στο 5% γίνεται». Το σχέδιο προϋπολογισμού κατατίθεται στιςσε μια Εθνοσυνέλευση όπου δύο κυβερνήσεις έπεσαν ηρωικά σε αντίστοιχες μάχες του 2024 και του 2025. Εκεί όπου ο Λεκορνί πέρασε τον φετινό προϋπολογισμό μόνο αφού πάγωσε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για μετά το 2027. Το. Προεδρικές εκλογές το 2027, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν δεύτερο γύρο. «Το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα» για τη Mizuho. Οι Ιάπωνες, παραδοσιακά μεγάλοι κάτοχοι γαλλικού χρέους, μειώνουν θέσεις. Η Legal & General είναι underweight Γαλλία και μετακινείται προς Ιταλία. Η Fidelity βλέπει το ασφάλιστρο κινδύνου των μακροπρόθεσμων γαλλικών τίτλων κοντά σε επίπεδα κρίσης ευρωζώνης. Το. Τοαναμένεται να πέσει κάτω από το ιταλικό ήδη φέτος και κάτω από το γαλλικό και το βελγικό έως το 2031. Μια χώρα των «PIIGS». Η φήμη στα ομόλογα χάνεται με έναν προϋπολογισμό, αλλά για να κερδηθεί χρειάζεται δέκα.-Οείναι Έλληνας ανώτατο στέλεχος (αντιπρόεδρος) τηςκαι ανακοίνωσε μια. Η Coca-Cola συνεργαζόταν με την πρωταθλήτρια Γαλλίας (και Ευρώπης αφού πήρε το Champions League), για 20 ολόκληρα χρόνια, μέχρι το 2024. Μετά από 2 χρόνια χωρισμού, ανακοινώθηκε η. Η, τέταρτη στον κόσμο, πίσω από Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Μπάγερν. Στα 20 κορυφαία κλαμπ τα. Τα εμπορικά έσοδα ξεπερνούν πλέον τα τηλεοπτικά (€4,7 δισ.). Το τίμημα που πλήρωσε η Coca-Cola δεν ανακοινώθηκε. Μάθαμε όμως τον μηχανισμό. Ηαπό τις 12 Οκτωβρίου σε 650+ καταστήματα Carrefour στην Île-de-France, και θα ανοίξει νέο "βιωματικό" χώρο στο. Ο χορηγός δεν αγοράζει πλέον διαφημιστικές πινακίδες, αγοράζει ράφι, ταμείο και γήπεδο ταυτόχρονα. Για την Coca-Cola η συνεργασία με την Παρί Σεν Ζερμέν συμπληρώνει την παρουσία της στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, ενώ από την πλευρά της, η PSG αξιοποιεί τη δύναμη διανομής της Coca-Cola για να φτάσει πέρα από τους κατόχους εισιτηρίων. Τοπαίρνει τη «σκληρή» αθλητική ταυτότητα, ηπου η PSG πουλά ως προϊόν εδώ και μια δεκαετία.-Η είδηση είναι εντυπωσιακή, το παρασκήνιο όμως είναι εκπληκτικό. Η, ένας από τους 4 κολοσσούς λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών (), συμφώνησε να, γιατί το «εξαπάτησε». Μέχρι πρόσφατα, οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες καμάρωναν για τις πολιτικές τους υπέρ της ποικιλομορφίας, προσπαθώντας δηλαδή να προσλαμβάνουν και να προάγουν περισσότερες γυναίκες και περισσότερα άτομα από μειονότητες. Ήταν το περίφημο. Σήμερα, στην Ουάσιγκτον, το ίδιο πράγμα θεωρείται απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Τοκατηγόρησε την Deloitte ότι για σχεδόν 10 χρόνια, από το 2017, έβαζε στόχους για τη σύνθεση του προσωπικού της, με βάση φυλή και φύλο, ενώ ταυτόχρονα. H Deloitte αρνήθηκε την κατηγορία, αλλά συμφώνησε στον συμβιβασμό. Στις ΗΠΑ, όποιος αναλαμβάνει κρατική δουλειά βεβαιώνει ότι αποφασίζει προσλήψεις και προαγωγές «χωρίς να λαμβάνει υπόψη» φυλή ή φύλο. Ηείπε «Εφόσον είχες εσωτερικούς στόχους ποικιλομορφίας, η βεβαίωση ήταν ψεύτικη, άρα τα λεφτά που πήρες από το κράτος, τα πήρες με απάτη». Αξιοποίησε έναν νόμο που αφορά σε όσους φουσκώνουν λογαριασμούς προς το Δημόσιο, με. Απέναντι σε τέτοια απειλή, ο συμβιβασμός ήταν φθηνότερος από τη δίκη. Ο ίδιος νόμος δίνει αμοιβή (προμήθεια) σε όποιον καταγγείλει. Ετσι, μια οργάνωση που πολεμά τις θετικές διακρίσεις, με επικεφαλής τον ακτιβιστή, θα εισπράξει. Με τέτοια χρηματοδότηση, η επόμενη καταγγελία είναι θέμα χρόνου. Η Deloitte δεν είναι η μοναδική περίπτωση. ΗΟι αξίες αλλάζουν με τις κυβερνήσεις.-Προτού επανεκλεγεί για να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, οδιακήρυττε ότι η «φθηνή στέγη των Αμερικανών» αποτελεί πρώτη του προτεραιότητα. Τα στεγαστικά δάνεια των Αμερικανών συνήθως έχουν 30ετή διάρκεια. Σήμερα, το. Αυτό σημαίνει ότι όποιος δανείστηκε με επιτόκιο 3% πριν από μερικά χρόνια π.χ. το 2022, σήμερα δεν πουλάει, δεν μετακομίζει, δεν αναχρηματοδοτεί. Ηδεν έχει παγώσει, αλλά κρυώνει αφόρητα. Οιγια δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Στις αρχές του χρόνου ο Πρόεδρος Τραμπ διέταξε τους 2 κρατικούς «θεματοφύλακες» των στεγαστικών, τη, να αγοράσουν. Πραγματικά, μέσα σε μία εβδομάδα, τον περασμένο Ιανουάριο, το στεγαστικό επιτόκιο έπεσε στο. Ο Λευκός Οίκος πανηγύρισε. Μετά ήρθε οστα τέλη Φεβρουαρίου, το πετρέλαιο ανέβηκε και μαζί του ο φόβος για πληθωρισμό. Το επιτόκιο επέστρεψε εκεί απ' όπου ξεκίνησε. Ο. Για. Οι αγορές δίνουν. Το υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να συγκρατήσει το κόστος δανεισμού, αγοράζοντας το ίδιο τα ομόλογά του, αλλά η αγορά το αγνόησε μέσα σε δύο ημέρες. Ο νέος πρόεδρος της, δίνει την πρώτη μεγάλη ομιλία του στομε το. Έγινε μια κίνηση μείωσης των αποδόσεων όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότισημείωσαν πρόοδο στις. Τελικά, φαίνεται πως η δόση του στεγαστικού δανείου των Αμερικανών αποφασίζεται στο Ισλαμαμπάντ.-Εναςκυβερνά τον Καναδά. Ένας καθηγητής ευρωπαϊκών θεσμών είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας. Οι δυο μαζί, συνυπέγραψαν πρόσφατα ένα μανιφέστο στον Economist και οι αγορές οφείλουν να διαβάσουν τα μηνύματα πίσω από τις γραμμές. Ο, στο κοινό τους άρθρο, διακηρύσσουν ότικαι οι υφιστάμενοι θεσμοί αδυνατούν να αναχαιτίσουν την παρακμή. Η απάντησή τους δεν είναι ούτε η νοσταλγία της πολυμέρειας ούτε η ωμή realpolitik, αλλά αυτό που βαφτίζουν. Βαθιά ολοκλήρωση με όσους μοιράζονται κοινές αξίες, ψυχρή συνεννόηση με τους υπόλοιπους. Η νέα λέξη, ο νέος όρος στις διεθνείς σχέσεις, είναι ηπου σημαίνει, μια «μεταβλητή γεωμετρία» συμμαχιών σκοπού και όχι ενιαίων θεσμών. Το πρώτο παράδειγμα είναι ογια τη. Ακολούθησαν, τογια ταχεία αμυντική συμπαραγωγή, ηγια τις κρίσιμες πρώτες ύλες, και μελλοντικοί συνασπισμοί για τηντουςκαι την. Οι δύο ηγέτες, ο Καναδός και ο Φινλανδός, βλέπουν την ισχύ μοιρασμένη σε Παγκόσμια Δύση, Παγκόσμια Ανατολή και Παγκόσμιο Νότο, με μια, να αναδύεται «χωρίς σύνορα και σχεδόν χωρίς κανόνες». Όλα θυμίζουν το πολύ μακρινό: «Μεσαίες δυνάμεις όλου του κόσμου, ενωθείτε!». Η Ελλάδα είναι μια μεσαία δύναμη με ναυτιλία, ενεργειακούς κόμβους και αμυντική βιομηχανία σε ανάταξη. Αυτή τη φορά ίσως να μη μας προστατεύουν οι θεσμοί, αλλά οιστους οποίους θα προλάβουμε να συμμετέχουμε.