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Πεδίο δόξης λαμπρό για τα επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν στο επαγγελματικό real estate αποτελεί πλέον το κέντρο της Αθήνας, με τα deals που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα να δείχνουν ακριβώς αυτό.

Ότι δηλαδή το κέντρο της Αθήνας εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε πόλο έλξης νέων επενδύσεων, πέραν φυσικά και των βασικών «παικτών» όπως έχουν εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα, των τραπεζών που έχουν τοποθετηθεί ήδη διαμορφώνοντας τη νέα τραπεζική «πιάτσα» στην περιοχή γύρω από τις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου, την Κοραή και την Πεσμαζόγλου, με ανακαινίσεις, αναβαθμίσεις και νέα, «πράσινα» γραφεία δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

Τώρα, στις εξελίξεις των επόμενων ημέρων είναι και αυτή για το οριστικό κλείσιμο του πολυκαταστήματος της Notos στην «καρδιά» της Αθήνας, στην οδό Αιόλου και Σταδίου σηματοδοτώντας την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την εμπορική ιστορία του κέντρου της πρωτεύουσας και τη νέα σελίδα που ετοιμάζεται να ανοίξει για το ακίνητο. To ιστορικό ακίνητο των 8.000 τ.μ., έχοντας ως ιδιοκτήτη την τράπεζα Πειραιώς θα ξεκινήσει να αδειάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ώστε να παραδοθεί σε εύλογο, σύντομο διάστημα με ενεργό το προσύμφωνο αγοράς από την Dimand, η οποία θα αναλάβει την πλήρη αναμόρφωση και επανατοποθέτησή του.

Νωρίτερα, στην «καρδιά» του καλοκαιριού, στα τέλη Ιουλίου ολοκληρώθηκε ένα ακόμη «ηχηρό» deal τόσο από πλευράς ονομάτων όσο και τοποθεσίας: Ο λόγος για τον εφοπλιστή Νικόλα Πατέρα, με εταιρεία συμφερόντων του να αποκτά το ιστορικό κτίριο των 1.750 τ.μ. του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κολωνάκι, σε μία συμφωνία αρκετών εκατομμυρίων ευρώ που χειρίστηκε η εταιρεία συμβούλων ακινήτων Αθηναϊκή Οικονομική. Είχε προηγηθεί το έτερο deal από την Επενδυτική Ακινήτων Trastor ΑΕΕΑΠ, η οποία προχώρησε στις αρχές του καλοκαιριού στην απόκτηση τριών εμπορικών ακινήτων, συνολικού τιμήματος 38,6 εκατ. ευρώ από την Εθνική Ασφαλιστική, με «ναυαρχίδα» το πολυώροφο κτίριο στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 8 έναντι 26 εκατ. ευρώ. Στα 7,3 εκατ. ευρώ ανήλθε το τίμημα για την αγορά στην οδό Απελλού 1, ενώ 5,3 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την έτερη εξαγορά του ακινήτου στην οδό Αθηνάς 58. Η ΑΕΕΑΠ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιστρέφει στο κέντρο με τοποθετήσεις σε κομβικά ακίνητα που μπορούν να προσθέσουν υπεραξίες στο χαρτοφυλάκιό τους με «πράσινες» αναβαθμίσεις.

Από τα μεγαλύτερα deals που έχουν γίνει φέτος, στο πρώτο μισό της χρονιάς είναι και αυτό από τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την αγορά του ακινήτου επί της λ. Βασιλίσσης Σοφίας 15 έναντι 44 εκατ. ευρώ από την Prodea Investments ΑΕΕΑΠ.

Tην άνοδο του κέντρου της ελληνικής πρωτεύουσας διαπιστώνουν και οι μεγαλοσύμβουλοι ακινήτων, με την εταιρεία CW Proprius να καταγράφει γύρω από τον Κεντρικό Επιχειρηματικό Αξονα της πόλης «σημαντική δραστηριότητα» μέσα στο 2026 από πλευράς χρηστών και ενδιαφερομένων επενδυτών σε ό,τι έχει να κάνει με την αγορά των γραφείων. Αντίστοιχα συμβαίνει και στον τομέα των εμπορικών ακινήτων, με τα καταστήματα του κέντρου να τροφοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό και από την αυξημένη τουριστική κίνηση και την οδό Βουκουρεστίου, στα καλά σημεία του πεζόδρομου, να πλησιάζει αισίως στα ενοίκια την Ερμού, με ένα μίσθωμα στα 310 ευρώ ανά τ.μ. το μήνα έναντι των 315 ευρώ ανά τ.μ. της μεγαλύτερης εμπορικής πιάτσας της χώρας.

Σημειωτέον ότι η CW Proprius, όπως ανακοίνωσε χθες, διαπιστώνει μέσα στο 2026 ότι «η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων (σε γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία και logistics) επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και συνέχισε να προσελκύει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με συνολικές επενδύσεις ύψους 1,27 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 5,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς παρά το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και τις διεθνείς γεωπολιτικές προκλήσεις». Στον τομέα των γραφείων, οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε περίπου 140 εκατ. ευρώ, με βασικούς αγοραστές ιδιώτες επενδυτές, family offices και εταιρείες που προχώρησαν σε αγορές γραφείων με σκοπό την ιδιόχρηση, ενώ μεταξύ των σημαντικότερων συναλλαγών συγκαταλέγεται και αυτή από την Trastor ΑΕΕΑΠ στο κέντρο της Αθήνας. Ο τομέας του λιανεμπορίου κυριάρχησε επενδυτικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, προσελκύοντας κεφάλαια ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύοντας άνω του ήμισυ της συνολικής επενδυτικής δραστηριότητας.

«Η ολοκλήρωση της εξαγοράς χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων της Prodea Investments από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι 510,7 εκατ. ευρώ, αποτέλεσε τη σημαντικότερη συναλλαγή της περιόδου και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της εγχώριας αγοράς επαγγελματικών ακινήτων», όπως σχολιάζεται από την CW Proprius.

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