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Οι υποψήφιοι για τη γαλλική προεδρία παρουσιάζουν την Πέμπτη τις οικονομικές τους προτάσεις ενώπιον επιχειρηματικών ηγετών, σκιαγραφώντας εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, καθώς η δεκαετής εποχή του Εμανουέλ Μακρόν στην εξουσία πλησιάζει στο τέλος της.

Επτά από τους υποψηφίους που έχουν ήδη ανακοινώσει την κάθοδό τους στις εκλογές θα απαντήσουν σε ερωτήσεις πέντε επιχειρηματιών, μεταξύ των οποίων ένας ιδιοκτήτης διαδικτυακού ανθοπωλείου και ένας πολιτικός μηχανικός, κατά την ολοκλήρωση του ετήσιου συνεδρίου της γαλλικής εργοδοτικής ομοσπονδίας Medef.

Η δίωρη εκδήλωση, που αρχίζει περίπου στις 17:00 τοπική ώρα, σηματοδοτεί την πρώτη κατά πρόσωπο αντιπαράθεση μεταξύ των επικρατέστερων διεκδικητών της προεδρίας ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους. Στο πολυπληθές πεδίο περιλαμβάνονται δύο πρώην πρωθυπουργοί του Μακρόν, αλλά και υποψήφιοι που υπόσχονται να γυρίσουν σελίδα από τις φιλοεπιχειρηματικές πολιτικές του απερχόμενου Προέδρου.

Στο γαλλικό εκλογικό σύστημα, ένας υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει περισσότερο από το 50% των έγκυρων ψήφων για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Εάν κανείς δεν πετύχει αυτό το ποσοστό, οι δύο πρώτοι αναμετρώνται στον δεύτερο γύρο. Οι δύο ψηφοφορίες έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου 2027.

Το προβάδισμα της Λεπέν και η άνοδος Μελανσόν

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, στην παρούσα φάση, ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων από τον κεντρώο χώρο δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για τη Μαρίν Λεπέν και τον ηγέτη της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Η Λεπέν βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση στις μετρήσεις για την πρόθεση ψήφου στον πρώτο γύρο. Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα παρουσίασε, μάλιστα, αρκετά σενάρια στα οποία ο Μελανσόν περνά στον δεύτερο γύρο.

Οι πρώην πρωθυπουργοί Εντουάρ Φιλίπ και Γκαμπριέλ Ατάλ, καθώς και ο κεντροαριστερός Ραφαέλ Γκλικσμάν, ήταν οι υπόλοιποι βασικοί διεκδικητές στην ίδια μέτρηση. Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι η Λεπέν θα επικρατούσε στον δεύτερο γύρο απέναντι και στους τρεις αντιπάλους που εξετάστηκαν.

Στις δύο προηγούμενες προεδρικές εκλογές, η Λεπέν είχε ηττηθεί στον δεύτερο γύρο, καθώς μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων συσπειρώθηκε γύρω από τον κεντρώο Μακρόν.

Οι αγορές φοβούνται απότομη αλλαγή πορείας

Η δημόσια αντιπαράθεση της Πέμπτης δίνει στη Λεπέν και στον Μελανσόν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ενώπιον του επιχειρηματικού κόσμου ορισμένες από τις πιο ανορθόδοξες οικονομικές προτάσεις τους. Και οι δύο έχουν προκαλέσει στο παρελθόν έντονο προβληματισμό στις επιχειρήσεις με προτάσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν δραστικά την οικονομική πολιτική της χώρας.

Η πιθανότητα μιας ριζικής μεταβολής της γαλλικής οικονομικής πολιτικής προκαλεί νευρικότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για ενδεχόμενες μεγάλες αυξήσεις στη φορολογία ή για ανεξέλεγκτη διεύρυνση των δαπανών, σε μια περίοδο κατά την οποία το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας υπερβαίνει ήδη το 5% του ΑΕΠ.

Πριν ακόμη η προεκλογική εκστρατεία αποκτήσει πλήρη δυναμική, η πολιτική αβεβαιότητα περιπλέκει τις προσπάθειες αντιμετώπισης του δημοσιονομικού προβλήματος. Οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις στην Εθνοσυνέλευση εμφανίζονται απρόθυμες να συνεργαστούν με την απερχόμενη κυβέρνηση για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Ταυτόχρονα, το οικονομικό περιβάλλον στη Γαλλία έχει γίνει δυσκολότερο. Η ανάπτυξη επιβραδύνεται, ο πόλεμος με το Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και η ανεργία έχει ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων άνω των πέντε ετών.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο πρόεδρος της Medef, Πατρίκ Μαρτέν. «Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι σαφήνεια, ειλικρίνεια και θάρρος — δεν μπορούμε πλέον να αποφεύγουμε τις δύσκολες αποφάσεις».

Οι οικονομικές προτάσεις Λεπέν και Μελανσόν

Για τη Μαρίν Λεπέν, οι εκλογές του 2027 θα αποτελέσουν την τέταρτη προσπάθειά της να κατακτήσει τη γαλλική προεδρία. Το 2017, το σχέδιό της για αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της Γαλλίας μέσω εξόδου από το ευρώ είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ψηφοφόρους, συμβάλλοντας στη βαριά ήττα της από τον Μακρόν στον δεύτερο γύρο.

Η Λεπέν περιόρισε σημαντικά τη διαφορά το 2022, αφού εγκατέλειψε τη δέσμευση για το λεγόμενο Frexit και υιοθέτησε πιο μετριοπαθή πολιτική πλατφόρμα. Ωστόσο, ορισμένες από τις προτάσεις της εξακολουθούν να προκαλούν επιφυλάξεις στον επιχειρηματικό κόσμο, μεταξύ των οποίων η δέσμευση για μείωση του ορίου συνταξιοδότησης για ορισμένους εργαζομένους.

Το κίνημα Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν τάσσεται επίσης υπέρ χαμηλότερης ηλικίας συνταξιοδότησης, σε συνδυασμό με σημαντικές αυξήσεις στη φορολογία και στις δημόσιες δαπάνες.

Σε αντίθεση με τη Λεπέν, ο Μελανσόν έχει αρνηθεί να μετριάσει τις θέσεις του προκειμένου να καθησυχάσει τις επιχειρήσεις, μετατρέποντας αντίθετα τις αντισυμβατικές οικονομικές προτάσεις σε βασικό στοιχείο της πολιτικής του ταυτότητας.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η πρότασή του να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του γαλλικού χρέους μέσω ακύρωσης ή «παγώματος» των ομολόγων που βρίσκονται στην κατοχή της κεντρικής τράπεζας προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, ο οποίος προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας.

Απαισιοδοξία στον επιχειρηματικό κόσμο

Η πρόκληση για όλους τους υποψηφίους είναι μεγάλη, καθώς σημαντικό μέρος του γαλλικού επιχειρηματικού κόσμου εμφανίζεται ήδη έντονα απαισιόδοξο για την οικονομική πολιτική της επόμενης προεδρίας.

Έρευνα μεταξύ 65.872 στελεχών επιχειρήσεων ενόψει του συνεδρίου της Medef έδειξε ότι το 82% δηλώνει απαισιόδοξο για την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει ο επόμενος Πρόεδρος της Γαλλίας.

Ακόμη πιο ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι πάνω από το 70% των ερωτηθέντων δήλωσε πως θα συμβούλευε έναν νέο επιχειρηματία είτε να ιδρύσει την επιχείρησή του στο εξωτερικό είτε να μην επιχειρήσει καθόλου.

Η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση των υποψηφίων ενώπιον των επιχειρήσεων αποκτά έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η μετα-Μακρόν εποχή πλησιάζει και οι αγορές προσπαθούν ήδη να υπολογίσουν πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η αλλαγή οικονομικής κατεύθυνσης στη Γαλλία.

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