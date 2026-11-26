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Στα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν μιας δεκαετίας εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε το ποσοστό των κενών γραφειακών χώρων στη Γερμανία κατά το τρίτο τρίμηνο, εντείνοντας τις πιέσεις στους ιδιοκτήτες παλαιότερων επαγγελματικών ακινήτων.

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας καταγράφηκε αύξηση του ποσοστού των κενών γραφείων σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η ένωση επαγγελματιών του κλάδου ακινήτων IVD.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Fahrländer Partner δείχνουν ότι τα ποσοστά κενών γραφειακών χώρων βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα τουλάχιστον από το 2017, αν και δεν καλύπτουν όλα τα τρίμηνα της συγκεκριμένης περιόδου.

Ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα η ζήτηση για γραφειακούς χώρους μεσαίου μεγέθους.

Η γερμανική αγορά επαγγελματικών ακινήτων έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις από τα υψηλότερα επιτόκια, τις αλλαγές στα μοντέλα εργασίας και τη στροφή της ζήτησης προς κτίρια υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Τα μισθώματα για παλαιότερους γραφειακούς χώρους ή ακίνητα που βρίσκονται εκτός των κεντρικών επιχειρηματικών ζωνών παρέμειναν στάσιμα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ επιβραδύνθηκε και ο ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων για τα ακίνητα υψηλότερων προδιαγραφών, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της IVD, Ζανέτ Κούνερτ.

«Εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για γραφεία, αλλά έχουν αλλάξει οι ανάγκες ως προς το μέγεθος των χώρων», δήλωσε η Κούνερτ από το Αμβούργο.

«Οι μικροί χώροι βρίσκουν σχετικά εύκολα μισθωτές. Το ίδιο ισχύει και για τους μεγάλους χώρους, στους οποίους είναι διατεθειμένες να μεταφερθούν μεγάλες επιχειρήσεις με επαρκή κεφάλαια. Όμως για οτιδήποτε βρίσκεται ενδιάμεσα, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη», ανέφερε, περιγράφοντας τις συνθήκες στην αγορά ακινήτων του Αμβούργου.