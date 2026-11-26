Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μισθολογική συμφωνία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαπραγματεύονται τη μείωση του εργασιακού κόστους με αντάλλαγμα δεσμεύσεις για επενδύσεις και διασφάλιση των θέσεων εργασίας κατέληξαν οι εργαζόμενοι στη γερμανική μεταλλουργική βιομηχανία, μεταφέροντας πλέον το πεδίο των διαπραγματεύσεων στο επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων, όπως η Mercedes-Benz.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε την Πέμπτη με τα συνδικάτα καλύπτει περίπου 1,7 εκατ. εργαζομένους στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, δύο από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές περιφέρειες της Γερμανίας, όπου δραστηριοποιούνται σημαντικοί εργοδότες, όπως οι Mercedes-Benz, Robert Bosch, Ford Motor και Thyssenkrupp.

Οι μισθοί θα αυξηθούν κατά 2% τον Μάιο του 2027 και κατά επιπλέον 2,3% τον Απρίλιο του 2028, ενώ προβλέπονται εφάπαξ καταβολές που θα κυμαίνονται από 150 έως 450 ευρώ, ανάλογα με την κερδοφορία κάθε επιχείρησης.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η γερμανική βιομηχανία κινείται σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες κατευθύνσεις.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι προμηθευτές τους και άλλοι βιομηχανικοί κλάδοι προχωρούν σε περικοπές θέσεων εργασίας και επενδύσεων, καθώς τα κέρδη τους στην κινεζική αγορά καταρρέουν, ο ανταγωνισμός εντείνεται και το υψηλό κόστος συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους. Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις της αμυντικής βιομηχανίας και του κατασκευαστικού κλάδου προετοιμάζονται για πολυετή αύξηση της ζήτησης, χάρη στην ιστορική διεύρυνση των γερμανικών δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές.

Το διευρυνόμενο χάσμα αναγκάζει το ενιαίο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων να προσαρμοστεί στις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων που αγωνίζονται να περιορίσουν το κόστος τους όσο και εκείνων που επιδιώκουν να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Περισσότερες ώρες εργασίας χωρίς πρόσθετη αμοιβή

Ιδιαίτερη σημασία για τις βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν υψηλό λειτουργικό κόστος έχει η δυνατότητα που αποκτούν πλέον οι επιχειρήσεις να διαπραγματεύονται περικοπές έως και 8% στις παροχές που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις ή αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε ουσιαστικά να οδηγήσει σε χαλάρωση του καθεστώτος της εβδομάδας εργασίας των 35 ωρών, που αποτελεί καθιερωμένη πρακτική στις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ως αντάλλαγμα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλαμβάνουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, την πραγματοποίηση επενδύσεων, την παραγωγή ή την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών στη Γερμανία.

Οι συμφωνίες αυτές μπορούν να έχουν διάρκεια έως και επτά έτη, ενώ οι εργαζόμενοι θα δικαιούνται να ανακτήσουν τις οικονομικές παραχωρήσεις που έχουν κάνει, εφόσον δεν υλοποιηθούν οι επενδύσεις για τις οποίες έχουν δεσμευτεί οι εργοδότες.

«Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο μας, καταφέραμε να βρούμε έναν συμβιβασμό αποδεκτό και από τις δύο πλευρές», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος και επικεφαλής διαπραγματευτής της εργοδοτικής ένωσης Südwestmetall, Πέτερ Σεμπάστιαν Κράουζε.

«Καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε μια λύση για όλες τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να επωμιστούν περαιτέρω αύξηση του κόστους», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι ο νέος μηχανισμός επιχειρησιακών συμφωνιών επιτρέπει επίσης στις εταιρείες να καταλήγουν σε διευθετήσεις που «θα καταστήσουν και πάλι εφικτές σημαντικές επενδύσεις στη Γερμανία».

Σκληρές διαπραγματεύσεις και στη Volkswagen

Ανάλογη κατεύθυνση ακολουθούν οι διαπραγματεύσεις στη Volkswagen, η οποία διέπεται από ξεχωριστή συλλογική σύμβαση εργασίας.

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών αυτή την εβδομάδα ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία, με τη διοίκηση να επιδιώκει αύξηση των ωρών εργασίας, πάγωμα των μισθών έως το 2028 και περικοπές στις έκτακτες αποδοχές, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να περιορίσει το κόστος στα εργοστάσιά της στη Γερμανία.