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Τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων κρίσιμων πρώτων υλών σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτείνει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, θέτοντας ως προτεραιότητα τη μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κίνα. Η πρότασή του εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής ασφάλειας της Ευρώπης και προστασίας των βιομηχανιών που βασίζονται σε πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας.

Μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο στο Βερολίνο, ο Μερτς προειδοποίησε ότι η πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία και την ανάπτυξη σημαντικών τεχνολογικών κλάδων.

Όπως επισήμανε, χωρίς κρίσιμες πρώτες ύλες δεν θα μπορούσαν να κατασκευαστούν μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες υψηλής απόδοσης και σύγχρονοι ημιαγωγοί, καθώς και πολλές ακόμη τεχνολογίες από τις οποίες θα εξαρτηθεί η ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τα επόμενα χρόνια.

Η πρόταση για ευρωπαϊκά αποθέματα

Ο Γερμανός καγκελάριος υποστήριξε ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην εξασφάλιση της επάρκειας κρίσιμων υλικών, προωθώντας τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.

Παράλληλα, κατέθεσε μια πιο συγκεκριμένη πρόταση: τη δημιουργία αποθεμάτων κρίσιμων πρώτων υλών στις Βρυξέλλες, υπό ευρωπαϊκό συντονισμό, ώστε η ΕΕ να διαθέτει μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού και να περιορίσει την έκθεσή της σε διαταραχές των διεθνών αλυσίδων προμήθειας.

Η ανάγκη αυτή συνδέεται με τη σημαντική εξάρτηση τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και άλλων μεγάλων δυτικών οικονομιών από την Κίνα, η οποία κατέχει κεντρική θέση στην παραγωγή και την επεξεργασία πολλών κρίσιμων ορυκτών και εξαρτημάτων.

Σπάνιες γαίες, μπαταρίες και άλλα στρατηγικά υλικά αποτελούν βασικά συστατικά για την αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία, την παραγωγή εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών.

Τα 46 στρατηγικά έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η παρέμβαση του Μερτς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να επιταχύνει τις επενδύσεις που θα ενισχύσουν την αυτονομία της ευρωπαϊκής οικονομίας στον τομέα των πρώτων υλών.

Τον προηγούμενο μήνα, η Κομισιόν ανακοίνωσε την επιλογή 46 στρατηγικών έργων κρίσιμων πρώτων υλών, τα οποία προβλέπεται να επωφεληθούν από ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης και υποστήριξη στην αναζήτηση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών εφοδιαστικών αλυσίδων, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό προμηθευτών και να ενισχυθεί η δυνατότητα της Ευρώπης να καλύπτει τις ανάγκες των στρατηγικών της βιομηχανιών.

Η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου για τη δημιουργία κοινών αποθεμάτων προσθέτει μια ακόμη διάσταση σε αυτή την προσπάθεια, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην ανάπτυξη νέων πηγών προμήθειας, αλλά και στη διατήρηση διαθέσιμων ποσοτήτων κρίσιμων υλικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.