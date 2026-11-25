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Σε σημαντική ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις προχωρά η γερμανική κυβέρνηση, καθώς τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας από το 2027 στο χαμηλότερο επίπεδο που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στον περιορισμό των επιβαρύνσεων που προκαλούν οι υψηλές τιμές ενέργειας, οι οποίες εξακολουθούν να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Αν και η ρύθμιση θα εφαρμοστεί αρχικά για ένα έτος, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα. Όπως γνωστοποίησε την περασμένη Τετάρτη, αυτό θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση αντίστοιχου μηχανισμού δημοσιονομικής αντιστάθμισης στον προϋπολογισμό του 2028.

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο φόρος ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να υποχωρήσει από τα σημερινά 2,05 λεπτά του ευρώ σε μόλις 0,1 λεπτό ανά κιλοβατώρα, προσφέροντας σημαντική φορολογική ελάφρυνση στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με το Reuters, η χρηματοδότηση του μέτρου θα προέλθει από αδιάθετους πόρους που έχουν προβλεφθεί για τις επιδοτήσεις στο πλαίσιο της γερμανικής νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το Βερολίνο εκτιμά ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης των συγκεκριμένων επιδοτήσεων θα είναι περιορισμένες το 2027, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν και η άνοδος των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να μειώσουν τη ζήτηση για κρατική στήριξη μέσω του σχετικού μηχανισμού.

Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσθετη παρέμβαση στην αγορά καυσίμων, προβλέποντας την επιβολή προσωρινού ανώτατου ορίου τιμών από τον Ιανουάριο του 2027. Το πλαφόν θα μπορεί να διατηρηθεί για χρονικό διάστημα έως τριών μηνών, με στόχο να περιοριστούν οι οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης στο Ιράν και οι πρόσθετες πιέσεις που ασκούνται στους καταναλωτές από το αυξημένο κόστος των καυσίμων.