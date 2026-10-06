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Σε δοκιμασία επιβίωσης για την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς εξελίσσεται η προσπάθεια της Γερμανίας να περιορίσει το διευρυνόμενο δημοσιονομικό της έλλειμμα, καθώς Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες συγκρούονται για ένα νέο πακέτο φορολογικών μέτρων που θα μπορούσε να αποφέρει περισσότερα από 4 δισ. ευρώ ετησίως.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στην επιβολή φόρων στη ζάχαρη και τα πλαστικά, καθώς και στην υψηλότερη φορολόγηση των ιδιωτικών κερδών από κρυπτονομίσματα. Την ίδια στιγμή, αυξήσεις στους ειδικούς φόρους για αλκοόλ και καπνό βρίσκονται ήδη υπό συζήτηση στο γερμανικό κοινοβούλιο.

Το πολιτικό διακύβευμα, ωστόσο, έχει ξεπεράσει πλέον κατά πολύ τη φορολογική πολιτική. Η κυβέρνηση έχει ήδη ενσωματώσει μέρος των αναμενόμενων εσόδων και εξοικονομήσεων στον δημοσιονομικό σχεδιασμό του 2027, γεγονός που σημαίνει ότι ενδεχόμενη υπαναχώρηση από τα μέτρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο άνοιγμα του προϋπολογισμού και αναζήτηση πρόσθετων περικοπών.

Η συμμαχία Μερτς υπό πίεση

Η συντηρητική συμμαχία υπό τους Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς και οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) είχαν συμφωνήσει επί της αρχής στο πακέτο στο πλαίσιο της τελευταίας δημοσιονομικής συμφωνίας τους. Ωστόσο, κρίσιμες λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτές.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αποφεύγοντας να προβλέψει την τελική έκβαση των κοινοβουλευτικών συζητήσεων.

Η νέα σύγκρουση έρχεται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τον Γερμανό Καγκελάριο. Μετά τις βαριές ήττες στις περιφερειακές εκλογές του περασμένου μήνα, η πολιτική του ισχύς έχει υποχωρήσει αισθητά στους 17 μήνες που βρίσκεται στην εξουσία, ενώ οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη δημοτικότητά του σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για Γερμανό ηγέτη της μεταπολεμικής περιόδου.

Στο τραπέζι φόροι σε ζάχαρη, πλαστικά και crypto

Οι διαπραγματευτές επιχειρούν τώρα να γεφυρώσουν τις διαφορές γύρω από μια σειρά νέων επιβαρύνσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ένας φόρος στα ζαχαρούχα προϊόντα ή ποτά, επιβάρυνση στα πλαστικά και υψηλότερη φορολόγηση των κερδών ιδιωτών από κρυπτονομίσματα. Μαζί με άλλα μέτρα, το πακέτο θα μπορούσε, όταν εφαρμοστεί πλήρως, να αποφέρει περισσότερα από 4 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Η κυβέρνηση βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με μια δύσκολη εξίσωση: επιχειρεί να συνδυάσει φορολογικές ελαφρύνσεις με περιορισμό των δαπανών, την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ήδη υψηλότερες τιμές ενέργειας, εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις.

Κίνδυνος να ανοίξει ξανά ο προϋπολογισμός

Η μεγαλύτερη απειλή για τον συνασπισμό προκύπτει από το γεγονός ότι τα έσοδα από αρκετά από τα υπό συζήτηση μέτρα έχουν ήδη υπολογιστεί στον οικονομικό σχεδιασμό του 2027.

Στον ίδιο σχεδιασμό έχουν ενσωματωθεί εξοικονομήσεις από τη μείωση στεγαστικών και γονικών επιδομάτων, αλλά και το κόστος των σχεδιαζόμενων ελαφρύνσεων στη φορολογία εισοδήματος.

Εάν κάποια από τα φορολογικά μέτρα ή τις περικοπές εγκαταλειφθούν, η κυβέρνηση θα πρέπει να ανοίξει ξανά τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, αναζητώντας είτε νέα έσοδα είτε βαθύτερες περικοπές.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να απειλήσει ευθέως τη σταθερότητα της κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει την τελική κοινοβουλευτική έγκριση του προϋπολογισμού τον Νοέμβριο.

Μάλιστα, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, ο συνασπισμός δεν μπορεί πλέον να θεωρεί δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός θα εγκριθεί εγκαίρως.

Η «κόκκινη γραμμή» του Μερτς για τους φόρους

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο προσωπικά για τον Μερτς, καθώς πριν από τις εκλογές είχε αποκλείσει τις αυξήσεις φόρων, υποστηρίζοντας ότι θα έπλητταν την οικονομία.

Λίγο μετά τις εκλογές, ωστόσο, στήριξε συνταγματικές αλλαγές που άνοιξαν τον δρόμο για τη δημιουργία ενός ταμείου υποδομών ύψους 500 δισ. ευρώ, χρηματοδοτούμενου με χρέος, ενώ οι αμυντικές δαπάνες πάνω από το 1% του ΑΕΠ εξαιρέθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τους γερμανικούς περιορισμούς για το χρέος.

Νέες φορολογικές αυξήσεις της σημερινής κλίμακας θα μπορούσαν πλέον να αποτελέσουν σημείο ρήξης για τον συνασπισμό και, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, να απειλήσουν ακόμη και την παραμονή του Μερτς στην Καγκελαρία.

«Μάχη» για τον φόρο στη ζάχαρη

Χαρακτηριστικό της έντασης είναι το μέτωπο που έχει ανοίξει γύρω από τον σχεδιαζόμενο φόρο στα ζαχαρούχα ποτά.

Την περασμένη εβδομάδα, η Καγκελαρία διέκοψε τις διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργείων για σχέδιο που είχε προωθήσει ο υπουργός Οικονομικών και συμπρόεδρος του SPD, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, καθώς οι λεπτομέρειές του φέρεται να αποκλίνουν από το πλαίσιο που είχε προηγουμένως συμφωνηθεί.

Ο φόρος δεν έχει εγκαταλειφθεί. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να δεσμεύεται στην επιβολή φόρου στα ζαχαρούχα ποτά, ωστόσο επαναδιαπραγματεύεται το εύρος, τους συντελεστές και τον χρόνο εφαρμογής του, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις τόσο από βουλευτές όσο και από πρωθυπουργούς κρατιδίων που ανήκουν στην παράταξη του Μερτς.

Αμφίβολη πλέον η συμφωνία

Η εικόνα που μεταφέρουν κυβερνητικές πηγές είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφής δρόμος για την ψήφιση ολόκληρου του πακέτου στην αρχικά συμφωνημένη μορφή του.

Οι πιέσεις αυξάνονται καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί παράλληλα να περάσει από το κοινοβούλιο ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων μέσα στο έτος.

Η ένταση είχε γίνει εμφανής ήδη την προηγούμενη εβδομάδα στις διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση της φροντίδας ηλικιωμένων. Οι συνομιλίες ήταν τόσο δύσκολες, ώστε γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Πρόεδρος της χώρας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, παρενέβη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα παραμείνει ενωμένος.

Με τον προϋπολογισμό του 2027 να εξαρτάται πλέον από πολιτικά αμφιλεγόμενα φορολογικά μέτρα, η διαμάχη εξελίσσεται σε μία από τις σοβαρότερες δοκιμασίες για την κυβέρνηση Μερτς από την ανάληψη της εξουσίας.

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