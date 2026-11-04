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Η Globe Telecom Inc. ποντάρει στο ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μετατρέψει την επιχείρηση κέντρων δεδομένων της στην επόμενη επιχείρηση αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς η Mynt Inc. οδεύει προς μία ΙΡΟ-ρεκόρ στις Φιλιππίνες.

Ο πάροχος σχεδιάζει να δαπανήσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2027, κυρίως για την επέκταση της δραστηριότητάς του στον τομέα των δεδομένων, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Καρλ Ρέιμοντ Κρουζ. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να ανέλθουν στο 23% έως 28% των εσόδων τα επόμενα χρόνια.

Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών της χώρας κοιτάζει πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητές της για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί έναν παγκόσμιο αγώνα για υπολογιστική ισχύ. Δισεκατομμύρια δολάρια εισρέουν στον τομέα σε ολόκληρη την Ασία, καθώς οι πάροχοι υπηρεσιών cloud και οι εταιρείες τεχνολογίας επιδιώκουν να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση.

Η Globe έχει ήδη εδραιώσει τη θέση της μέσω της STTGDC Philippines, της κοινοπραξίας της με τη μητρική εταιρεία Ayala Corp. και την STTGDC με έδρα τη Σιγκαπούρη. Ο διαχειριστής κέντρων δεδομένων διαχειρίζεται πέντε εγκαταστάσεις, με την χωρητικότητα να αναμένεται να φτάσει τα 30 έως 35 megawatts έως το τέλος του 2026, πριν αυξηθεί στα 124 MW τα επόμενα τρία χρόνια μέσω νέων εγκαταστάσεων και επέκτασης των υφιστάμενων, σύμφωνα με τον Κρουζ.

Η εισαγωγή της κοινοπραξίας στο χρηματιστήριο συγκαταλέγεται μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω επέκτασης, ανέφερε. «Οτιδήποτε σχετίζεται με την ψηφιακή οικονομία αποτιμάται αρκετά γενναιόδωρα από την αγορά».

Οι περιορισμοί χωρητικότητας στην Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία σημαίνουν ότι οι Φιλιππίνες αποτελούν τον επόμενο προορισμό για τους πελάτες των κέντρων δεδομένων, ανέφερε. «Θα δείτε την κίνηση δεδομένων να αυξάνεται πιθανώς τρεις έως πέντε φορές τα επόμενα δύο χρόνια χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη».

Ωστόσο, οι Φιλιππίνες δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά στη ζήτηση που μεταφέρεται από τη Μαλαισία και την Ινδονησία, σύμφωνα με έκθεση της BMI, θυγατρικής της Fitch Solutions. Για να κερδίσει μεγάλα έργα cloud, θα πρέπει να αξιοποιήσει τις υποβρύχιες καλωδιακές συνδέσεις της με τις ανεπτυγμένες ασιατικές αγορές, παράλληλα με την εξασφαλισμένη πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια και σε οικόπεδα.

Η χώρα διαθέτει 44 κέντρα δεδομένων, τον δεύτερο μικρότερο αριθμό μεταξύ των ασιατικών αγορών που παρακολουθεί η BMI, με περίπου 140 MW ενεργού χωρητικότητας και άλλα 264 MW υπό κατασκευή ή σε φάση σχεδιασμού.

Στην εγχώρια αγορά, η Globe προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά σε έναν τομέα όπου ηγείται η ανταγωνίστρια PLDT Inc., της οποίας η θυγατρική VITRO Inc., που δραστηριοποιείται στον τομέα των κέντρων δεδομένων, επιδιώκει να συγκεντρώσει έως και 387 εκατομμύρια δολάρια μέσω της IPO ενός επενδυτικού ταμείου ακινήτων. Η Converge ICT Solutions Inc. επεκτείνει επίσης τη δική της παρουσία.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να προσελκύσει μεγαλύτερο μέρος αυτών των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων εντός της χώρας. Ο Πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος Τζ. υπέγραψε τον Ιούλιο εκτελεστικό διάταγμα που απαιτεί οι πιο ευαίσθητες ψηφιακές πληροφορίες της κυβέρνησης να παραμένουν υπό τη δικαιοδοσία των Φιλιππίνων, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει τη ζήτηση για τοπικές εγκαταστάσεις.

Η επένδυση στα κέντρα δεδομένων ακολουθεί την επιτυχία της Globe με τη Mynt, την εταιρεία πίσω από το GCash, το μεγαλύτερο «κινητό πορτοφόλι» των Φιλιππίνων. Η Mynt αποτιμήθηκε στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της το 2024 και η δημόσια προσφορά της αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 60 δισεκατομμύρια πέσος τον επόμενο μήνα, κάτι που θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ΙΡΟ.

Η Globe σκοπεύει να παραμείνει ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της Mynt, καθώς η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας επεκτείνει τις υπηρεσίες της στους τομείς της πίστωσης, των επενδύσεων, της αποταμίευσης και των ασφαλίσεων, δήλωσε ο Κρουζ.