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Η διαφάνεια στις αμοιβές αποτελούσε πάντα ένα ευαίσθητο θέμα στον τεχνολογικό κλάδο. Στη Microsoft, όμως, οι εργαζόμενοι πήγαν τη σύγκριση μισθών ένα βήμα παραπέρα. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Business Insider, εκατοντάδες υπάλληλοι μοιράστηκαν οικειοθελώς και ανώνυμα τα οικονομικά τους στοιχεία προσθέτοντας, ωστόσο, μια εντελώς νέα παράμετρο: πόσο συχνά και πόσο ακριβά χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Το «μυστικό» υπολογιστικό φύλλο και η μέτρηση του AI

Το εσωτερικό έγγραφο, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Business Insider, προσφέρει μια σπάνια ματιά στον τρόπο με τον οποίο το προσωπικό του τεχνολογικού κολοσσού υιοθετεί την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή του εργασία.

Το εργαλείο παρακολούθησης: Οι εργαζόμενοι υπολόγισαν το μηνιαίο κόστος χρήσης AI μέσω ενός εσωτερικού εργαλείου παρακολούθησης της εταιρείας, το οποίο βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο.

Οι εργαζόμενοι υπολόγισαν το μηνιαίο κόστος χρήσης AI μέσω ενός εσωτερικού εργαλείου παρακολούθησης της εταιρείας, το οποίο βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο. Η στήλη-έκπληξη: Η νέα προσθήκη στο ετήσιο υπολογιστικό φύλλο ζητούσε από τους υπαλλήλους να καταγράψουν τη «Χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε δολάρια ανά μήνα» για διάστημα 28 ημερών.

Η νέα προσθήκη στο ετήσιο υπολογιστικό φύλλο ζητούσε από τους υπαλλήλους να καταγράψουν τη «Χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε δολάρια ανά μήνα» για διάστημα 28 ημερών. Δειγματοληψία: Από τις περίπου 600 καταχωρίσεις αποδοχών από το προσωπικό των ΗΠΑ, οι 350 περιλάμβαναν δεδομένα για τη χρήση AI.

Από τα $300 στα $28.000 τον μήνα

Τα στοιχεία αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για τη διακύμανση της χρήσης AI μεταξύ των διαφόρων τμημάτων:

Ο μέσος όρος: Η μέση μηνιαία κατανάλωση AI ανά εργαζόμενο ανήλθε στα 300 δολάρια.

Η μέση μηνιαία κατανάλωση AI ανά εργαζόμενο ανήλθε στα 300 δολάρια. Το ρεκόρ: Η υψηλότερη τιμή άγγιξε το αστρονομικό ποσό των 28.000 δολαρίων σε έναν μόλις μήνα, από υπάλληλο του τμήματος Microsoft Customer and Partner Solutions.

Φέρνει η χρήση AI μεγαλύτερο μπόνους ή προαγωγή;

Ενώ η Microsoft δαπανά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές AI και πιέζει το προσωπικό της να ενσωματώσει τα νέα εργαλεία στην καθημερινότητα, η ανάλυση των δεδομένων έδειξε μια απρόσμενη πραγματικότητα:

Η εντατική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν συνδέεται, τουλάχιστον προς το παρόν με υψηλότερες αποδοχές, μεγαλύτερες αυξήσεις, υψηλότερα μπόνους ή ταχύτερη επαγγελματική ανέλιξη.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Παρότι τα δεδομένα προέρχονται από εθελοντική καταγραφή (σε σύνολο 223.000 εργαζομένων) και δεν αποτελούν επίσημη εταιρική αναφορά, αποτυπώνουν μια ευρύτερη τάση στον κλάδο των Big Tech. Εταιρείες όπως η Microsoft, η Google, η Meta και η OpenAI δεν ανταγωνίζονται μόνο στην ανάπτυξη μοντέλων, αλλά παρακολουθούν πλέον στενά και την εσωτερική κατανάλωση AI από τα ίδια τα στελέχη τους.