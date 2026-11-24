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Τρία ιδρυτικά στελέχη της xAI, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας AI, με έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο: την πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων.

Η νεοφυής επιχείρηση, με την επωνυμία Epochal, ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει ένα πρώτο προϊόν που επιτρέπει στους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) να περιηγούνται σε αρχειοθετημένες εκδοχές του Διαδικτύου, όπως αυτό ήταν διαμορφωμένο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες του παρελθόντος.

Η «χρονική πύλη» (time portal), όπως την αποκαλεί η εταιρεία, έχει σχεδιαστεί για να «προσομοιώνει το παρελθόν και να εκπαιδεύει την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να προβλέπει το μέλλον», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στόχος της Epochal είναι η δημιουργία ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, το οποίο θα μπορεί να συμβάλλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

«Η ικανότητα πρόβλεψης που υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες θα επαναπροσδιορίσει σχεδόν κάθε κλάδο της οικονομίας, επειδή κάθε απόφαση αποτελεί ουσιαστικά μια πρόβλεψη», ανέφερε η startup στην ανακοίνωσή της.

Στην ομάδα πίσω από την Epochal συμμετέχουν οι Γκουοντόνγκ Τζανγκ, Ζιχάνγκ Ντάι και Μάνουελ Κρόις, τρία από τα ιδρυτικά στελέχη που αποχώρησαν από την xAI μετά τη συγχώνευση της εταιρείας με τη SpaceX από τον Μασκ τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην Epochal έχουν επίσης ενταχθεί πρώην εργαζόμενοι της xAI, της OpenAI, της Anthropic PBC και της Google DeepMind.

Ο Τζανγκ επενδύει προσωπικά 100 εκατ. δολάρια στη νέα εταιρεία, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς η πληροφορία δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Εκπρόσωπος της Epochal αρνήθηκε να σχολιάσει ζητήματα που αφορούν στη χρηματοδότηση της εταιρείας.

Και άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν επιχειρήσει να αναπτύξουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα βοηθούν τους πελάτες τους να προβλέπουν συγκεκριμένες εξελίξεις και συμπεριφορές. Ωστόσο, η φιλοδοξία της Epochal είναι πολύ ευρύτερη. Το πρώτο της προϊόν θα επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν με ακρίβεια αναζητήσεις με βάση τα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή του παρελθόντος.

Η Epochal αποτελεί την τελευταία προσθήκη στη σειρά νεοφυών επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν από το κύμα εργαζομένων που εγκατέλειψαν την xAI νωρίτερα φέτος.

Ο συνιδρυτής της xAI, Ιγκόρ Μπαμπούσκιν, είχε προηγουμένως ιδρύσει τη River AI, μια startup που επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με μια ομάδα πρώην εργαζομένων της xAI και της Tesla.

Παράλληλα, δύο ακόμη πρώην στελέχη της εταιρείας, ο Γιούτσεν Χε και ο Έρικ Ζέλικμαν, συνέβαλαν στη δημιουργία της Humans&, ενός εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης.